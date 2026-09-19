Trọn vẹn và xúc cảm: Đêm khai mạc 'không vết xước của Asiad 20

TPO - Khoảnh khắc 2 cha con Koji Murofushi và Shigenobu Murofushi, hai thế hệ VĐV, thắp sáng ngọn đuốc gây ấn tượng đặc biệt trong lễ khai mạc Asiad 20.