Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Trọn vẹn và xúc cảm: Đêm khai mạc 'không vết xước của Asiad 20

Hương Ly

TPO - Khoảnh khắc 2 cha con Koji Murofushi và Shigenobu Murofushi, hai thế hệ VĐV, thắp sáng ngọn đuốc gây ấn tượng đặc biệt trong lễ khai mạc Asiad 20.

opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-15.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-8937.jpg
Lễ khai mạc Asiad 20 khép lại với màn bắn pháo hoa trên SVĐ Paloma Mizuho. Trước khi pháo hoa bắn lên, MC kêu gọi các quan chức, khách mời VĐV, tình nguyện viên và khán giả cùng bật đèn flash điện thoại, thắp sáng địa điểm tổ chức khai mạc. Đúng như tiết lộ từ truyền thông Nhật Bản, lễ khai mạc Asiad 20 được tổ chức tối giản và tập trung chủ yếu vào cảm xúc của người xem.
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-312.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-8916.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-7911.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-9322.jpg
Dưới bàn tay của đạo diễn thiên tài Yukihiko Tsutsumi, Nhật Bản không muốn đầu tư quá nhiều vào công nghệ (kỹ xảo, ánh sáng, trình chiếu màn hình LED...). Thay vào đó, Nhật Bản nhân cơ hội này để quảng bá trọn vẹn nét đẹp văn hóa truyền thống, được gửi gắm qua các tiết mục nghệ thuật. Trong ảnh là màn trình diễn Thần đạo. Hình ảnh Lâu đài Nagoya, một trong những tòa thành cổ mang tính biểu tượng lịch sử và là báu vật quốc gia của Nhật Bản, đặt ở trung tâm sân khấu là điểm nhấn.
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-12.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-11.jpg
Người Nhật đưa hàng trăm vũ công lên sân khấu để đồng diễn màn vũ đạo theo kiểu robot. Lễ khai mạc Asiad 20 được tổ chức ở Nagoya - thủ phủ robot của Nhật Bản. Thông qua tiết mục, nước chủ nhà muốn tạo dấu ấn cho người xem về robot, một trong những niềm tự hào của Nagoya nói riêng và xứ "mặt trời mọc" nói chung.
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-13.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-1689.jpg
Người Nhật đổ nhiều "chất xám" vào các tiết mục với sự pha trộn hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Từ trang phục cho đến đạo cụ, âm nhạc, động tác trình diễn và ánh sáng, mọi thứ được người Nhật kiểm soát chỉn chu, vừa đủ để gây ấn tượng thay vì phô trương tiềm lực của nước chủ nhà.
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-1989.jpg
aichi-nagoya-asian-games-opening-ceremony.jpg
Nghệ sĩ vĩ cầm Taro Hakase, niềm tự hào của Nhật Bản, trình diễn đặc biệt xuất sắc trong lễ khai mạc. Tiếng đàn uyển chuyển, cảm xúc của ông kết hợp cùng dàn giao hưởng và dàn hợp xướng, tạo nên không gian âm nhạc có chiều sâu, dạt dào cảm xúc và hòa quyện tốt để cùng các vũ công, diễn viên thắp sáng sân khấu.
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-8409.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-3204.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-2407.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-5814.jpg
Khoảnh khắc xúc động nhất của lễ khai mạc: Koji Murofushi trao đuốc cho người cha Shigenobu Murofushi. Sau đó, cả 2 tiến lên đài lửa và thắp sáng ngọn lửa của Asiad 20. Hai cha con, 2 thế hệ VĐV là niềm tự hào của người Nhật, đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho kỳ Á vận hội năm nay.
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-17.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-3929.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-8504.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-8777.jpg
Trước đó, Nhật Bản thực hiện nghi thức thắp đuốc đặc biệt với một nhóm VĐV truyền nhau ngọn lửa. Người Nhật luôn là vậy, tỉ mỉ ở những công đoạn quan trọng, thiêng liêng nhất. Nghi thức thắp đuốc của nước chủ nhà sẽ còn được nhắc đến trong nhiều kỳ Asiad về sau.
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-14.jpg
Ngọn đuốc thiêng liêng của Asiad 20 - sân chơi số 1 của thể thao châu Á - chính thức thắp sáng. Phía trên là quốc kỳ Nhật Bản và lá cờ Hội đồng Olympic châu Á tung bay giữa sân Paloma Mizuho. Asiad 20 chính thức bắt đầu, khởi tranh liên tục trong 16 ngày.
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-6.jpg
Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại Asiad 20. Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Đinh Quang Kiệt (bóng đá) nhận vinh dự cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam. Tại Asiad 20, chúng ta tranh tài với gần 350 VĐV ở 33 bộ môn. Đoàn TTVN đặt chỉ tiêu giành từ 4 HCV, cân bằng thành tích ở Asiad 19. Tất nhiên, với thế mạnh ở các môn cầu mây, bắn súng, đua thuyền, TTVN kỳ vọng chinh phục nhiều hơn nữa HCV, từ đó bứt phá tại Asiad.
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-8.jpg
opening-ceremony-20th-asian-games-aichi-nagoya-day-0-18.jpg
Đoàn Thể thao Nhật Bản và Trung Quốc là tâm điểm ở lễ khai mạc với quân số rất đông. Tại Asiad 20, cuộc cạnh tranh ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương được dự đoán là cuộc chơi của Nhật Bản và Trung Quốc. Những tấm HCV ở bộ môn thể dục dụng cụ, cầu lông, bơi sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt vì những niềm hy vọng "vàng" của Trung Quốc và Nhật Bản.
Hương Ly
#Asiad 20 #Nagoya #lễ khai mạc #truyền thống #robot #taro hakase #koji murofushi #khai mạc asiad #asiad nhật bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe