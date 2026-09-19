HLV Kim Sang-sik bỏ qua Filip Nguyễn, Patrik Lê Giang vẫn là số 1 ở khung gỗ?

TPO - HLV Kim Sang-sik triệu tập Nguyễn Văn Việt thay thế Đặng Văn Lâm tại giải đấu FIFA ASEAN Cup. Trong khi đó, ông thầy người Hàn Quốc nói không với Filip Nguyễn.

Thủ môn Văn Việt (Thể Công Viettel) thể hiện ấn tượng từ đầu V.League. Việc HLV Kim triệu tập Văn Việt dự FIFA ASEAN Cup không phải điều bất ngờ. Tuy nhiên, ông Kim loại bỏ Văn Lâm, giữ Trung Kiên ở lại là "nước cờ " nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Ở vòng đấu gần nhất, Trung Kiên mắc lỗi sơ đẳng, trực tiếp khiến HAGL nhận bàn thua và tưởng như anh đã tự hất văng cơ hội lên tuyển đợt này.

Văn Việt được HLV Kim gọi lên tuyển sau những màn trình diễn tốt.

Tại sao HLV Kim chọn Văn Việt thay vì Filip Nguyễn?

Tại ASEAN Cup 2026, khi giải đấu không nằm trong lịch trình FIFA Days, Filip Nguyễn ở lại CLB Công an Hà Nội để chuẩn bị cho trận play-off tranh vé dự AFC Champions League. Hai tháng qua, thủ môn sinh năm 1992 ra sân đều đặn tại CLB và thể hiện phong độ khá ổn định. Ngoại trừ trận thảm bại mới nhất của CAHN khi chạm mặt Gamba Osaka, 3 trận trước đó, Filip chơi tốt, lần lượt được Sofascore chấm 7,1, 8 và 7,6 điểm.

Phong độ của Filip Nguyễn không thua kém bất kỳ thủ môn nào tại V.League hiện tại. Thậm chí, sau những trận cầu "đinh" tại play-off AFC Champions League (Adelaide) và trận ra quân AFC Champions League trước Gamba Osaka, điểm rơi phong độ của Filip Nguyễn đang ở mức lý tưởng.

BLV Quang Huy đưa ra góc nhìn về 3 thủ môn của Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup: "Filip Nguyễn có phong độ tốt từ đầu mùa giải mới. Văn Lâm cũng chơi ổn tại CLB. Cả 2 đều xứng đáng lên tuyển ở FIFA ASEAN Cup nhưng có lẽ HLV Kim đưa ra toan tính khác. Patrik Lê Giang là sự lựa chọn số 1 của HLV Kim ở thời điểm này, chắc chắn là vậy. Với 2 vị trí thủ môn còn lại, ông Kim sẽ tính toán nhiều hơn, không chỉ gọi lên thủ môn có chuyên môn cao".

"Trung Kiên và Văn Việt là 2 thủ môn trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam. Văn Việt có phong độ tốt, xứng đáng được triệu tập. Trung Kiên là thủ môn được HLV Kim đặt nhiều kỳ vọng, nên ông ấy vẫn muốn giữ lại. Theo tôi, 2 vị trí của Trung Kiên và Văn Việt là tương lai của bóng đá Việt Nam và cần có cơ hội tích lũy kinh nghiệm", BLV Quang Huy phân tích.

Patrik Lê Giang là chỗ dựa tin cậy cho đội tuyển ở hiện tại.

Patrik Lê Giang tiếp tục chắc suất bắt chính?

Việc cả Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn đều vắng mặt ở đợt tập trung này càng củng cố vị thế độc tôn của Patrik Lê Giang trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup sắp tới. Phong độ của thủ môn thuộc biên chế CLB Công an TPHCM vẫn rất tốt, sau khi thủ môn này thể hiện tuyệt vời tại ASEAN Cup. Patrik Lê Giang có kinh nghiệm trận mạc dày dặn nhất trong 3 thủ môn ở FIFA ASEAN Cup, hiểu rõ sự truyền đạt của HLV Kim hơn bất kỳ ai.

Quan trọng hơn, HLV Kim vẫn giữ nguyên bộ khung tại ASEAN Cup cho FIFA ASEAN Cup, chỉ điều chỉnh một số vị trí thay thế cho ca chấn thương hoặc dự bị. Những trung vệ chơi phía trên Patrik Lê Giang vẫn là bộ khung cũ, là Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh. Khi 2 giải đấu cách nhau chỉ 1 tháng, HLV Kim cần duy trì sự kết nối giữa thủ môn - các trung vệ và đây là thứ chỉ Patrik Lê Giang có.

Phong độ của thủ môn sinh năm 1992 sau ASEAN Cup 2026 vẫn tốt. Ngay trận đầu trở lại CLB, Patrik Lê Giang bắt chính ở Siêu cúp Quốc gia, gặp CAHN. Anh vào lưới nhặt bóng đến 5 lần nhưng vẫn được Sofascore chấm 10 điểm tuyệt đối ở khía cạnh màn trình diễn cá nhân. Lý do vì Patrik Lê Giang cứu thua đến 8 lần, trong đó có 4 tình huống khả năng xảy ra bàn thắng rất cao.

Đến trận Công an TPHCM thắng Hà Nội 3-1, Patrik Lê Giang cứu thua 2 tình huống quan trọng cho đội nhà, được chấm 7,6 điểm. Điểm rơi phong độ của thủ môn 34 tuổi đặc biệt lý tưởng ở giai đoạn này, với những pha phản xạ xuất thần. Patrik Lê Giang ngày càng bắt chắc tay trong các tình huống bóng bổng và các quyết định lao ra cản phá sớm.

"Patrik Lê Giang nắm mọi lợi thế để tiếp tục bắt chính tại FIFA ASEAN Cup. Dưới thời HLV Kim, vị trí thủ môn của đội tuyển thay đổi liên tục qua từng giải. Chúng ta từng chứng kiến Filip Nguyễn là sự lựa chọn hàng đầu, sau đó đến lượt Đình Triệu và hiện tại là Patrik Lê Giang. Lần này, 2 giải đấu cách gần nhau nên HLV Kim cũng không có thời gian thử nghiệm, đơn giản chỉ là tiếp tục tin tưởng Patrik Lê Giang", BLV Quang Huy tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Tiền Phong.

"Phong độ của Patrik Lê Giang ở CLB vẫn tốt, dù kết quả của Công an TPHCM không như ý. Sau chặng khởi đầu của mùa giải mới, có rất nhiều thủ môn ở V.League chơi hay và đó cũng là áp lực để Lê Giang, cũng như các thủ thành khác giữ phong độ ổn định. Với riêng Lê Giang, tôi thấy thủ môn này chơi ngày càng tự tin và hoàn thiện bộ kỹ năng. Khả năng phản xạ, bắt bóng bổng của cậu ấy sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển khi chạm trán các đối thủ toàn cầu thủ to cao tại FIFA ASEAN Cup", BLV Quang Huy nhấn mạnh.