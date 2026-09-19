Ban tổ chức Asiad 20 phản ứng thế nào trước những lời phàn nàn về nơi ăn nghỉ của VĐV?

TPO - Thời gian qua đã xuất hiện những lời phàn nàn về điều kiện ăn ở của các VĐV trên du thuyền. Husain Al Musallam, người đứng đầu Hội đồng Olympic châu Á, đã đưa ra lời giải thích.

Con tàu nơi các VĐV ăn ở trong thời gian tham dự Asiad 20

Trong nỗ lực cắt giảm chi phí, ban tổ chức Á vận hội năm nay bố trí cho các VĐV ở trên tàu du lịch và tại các khách sạn ở nhiều địa điểm khác nhau. Dù chất lượng con tàu được bố trí là rất cao nhưng nó vẫn khiến nhiều VĐV cảm thấy không thoải mái.

Trên trang Yonhap, ông Jung Jae-yong, phó chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ Hàn Quốc, cho biết các VĐV cao hơn 2 mét thậm chí không thể duỗi thẳng chân trên giường. Ông gọi đó là "tình trạng tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay".

Đội tuyển bóng bàn Hồng Kông Trung Quốc khẳng định họ không hài lòng khi tình trạng phòng ốc “bừa bộn”. Wang Manyu, VĐV bóng bàn của Trung Quốc thì chia sẻ với tờ Sohu rằng do cô không quen ở trên du thuyền nên thường cảm thấy say sóng, bị mất phương hướng khi tập luyện.

Liên quan đến những phàn nàn này, ông Husain Al Musallam, người đứng đầu Hội đồng Olympic châu Á đã đưa ra lời giải thích. Ông nói: "Việc xây dựng một làng VĐV đòi hỏi một khoản đầu tư khổng lồ, và việc sử dụng nó sau này cũng cần được xem xét".

Ông Husain Al Musallam

Thay vì xây làng VĐV, ông Husain Al Musallam tin rằng phương án của thành phố đăng cai Á vận hội năm nay là phù hợp: "Tất cả các vận động viên, quan chức và huấn luyện viên đã đăng ký tham gia Đại hội thể thao châu Á lần này đều đã được sắp xếp chỗ ở, không có trường hợp nào thiếu chỗ ở cả".

Khi được hỏi liệu tàu du lịch có tiếp tục được sử dụng làm nơi ở cho các kỳ Đại hội Thể thao châu Á trong tương lai hay không, ông Musallam cho biết việc lập kế hoạch sự kiện sẽ tính đến điều kiện quốc gia và kế hoạch hậu Đại hội của nước chủ nhà.

Ông dẫn chứng ví dụ về làng VĐV của Asiad tại Doha được chuyển đổi thành trung tâm y tế hay việc làng VĐV Asiad tại Hàng Châu, được bán theo dạng căn hộ chung cư cho công chúng.

“Chúng ta tập trung ở đây vì thể thao. Thể thao có phải là một tập hợp các quy tắc cứng nhắc, hay nó là môn thể thao dành cho tất cả mọi người?”, ông Musallam nói. “Chúng ta nên linh hoạt, không gây áp lực lên ban tổ chức theo các quy tắc sách vở.

Mọi người thường nhắc đến cụm từ “ký túc xá container”, nhưng nếu tận mắt chứng kiến, bạn sẽ thấy họ được sinh hoạt ở trong tình trạng rất tốt. Mọi thứ đều đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các VĐV”.