Nhận định Roma vs Inter Milan, 23h00 ngày 19/9: Olimpico và cuộc trấn áp của nhà vô địch

TPO - Nhận định bóng đá AS Roma vs Inter Milan, 23h00 ngày 19/9, vòng 5 Serie A 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng sở hữu 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu đầu tiên, cuộc đụng độ giữa Roma và Inter Milan tại Stadio Olimpico trở thành trận đại chiến tâm điểm, nơi bản lĩnh của nhà đương kim vô địch sẽ chạm trán sự trỗi dậy mạnh mẽ từ đội chủ nhà.

Nhận định trước trận Roma vs Inter Milan

Những hoài nghi về khả năng đua vô địch của Roma đã nhanh chóng bị xua tan sau màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại Serie A mùa này. Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân của Torino vào tối thứ Hai vừa qua giúp thầy trò HLV Gian Piero Gasperini duy trì chuỗi 4 trận toàn thắng liên tiếp từ đầu mùa. Tính cả giai đoạn cuối mùa giải trước, đại diện thủ đô đã sở hữu chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu quốc nội và bất bại 14 trận liên tiếp trên sân nhà.

Lối chơi của Roma dưới thời Gasperini ở mùa giải thứ hai đã đạt tới độ chín. Sự kết hợp bùng nổ giữa tân binh Donyell Malen và Paulo Dybala đang trở thành cơn ác mộng với mọi hàng thủ.

Tuy nhiên, trước mắt chiến lược gia lão luyện này là một rào cản tâm lý vô cùng nặng nề mang tên Inter Milan, đội bóng mà nhà cầm quân 68 tuổi từng có quãng thời gian cầm quân ngắn ngủi và thất bại cách đây 15 năm.

Dybala và các đồng đội ở AS Roma (giữa) đang có 9 chiến thắng liên tiếp tại Serie A.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Inter Milan hành quân đến thủ đô với tư cách là đội bóng sở hữu sức mạnh tấn công đáng sợ nhất giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristian Chivu, nhà đương kim vô địch vừa trải qua màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở khi lội ngược dòng đánh bại Udinese 5-3 ngay tại San Siro, sau khi đã bị dẫn trước 2-0 chỉ trong 20 phút đầu. Trước đó, họ cũng đã khuất phục Napoli trong một trận cầu có tới 5 bàn thắng.

Dù hàng thủ đang bộc lộ những lỗ hổng nhất định khi để thủng lưới tới 5 bàn trong 2 vòng đấu gần nhất, bản lĩnh của Inter vẫn là điều mà cả Serie A phải dè chừng. Đội bóng áo sọc xanh-đen đã thắng tới 23 và chỉ thua đúng 1 trong 30 trận gần nhất tại giải đấu số một Italia. Trận chiến tại Olimpico vì thế không chỉ là cuộc đọ sức giữa hai đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, mà còn là bài kiểm tra hạng nặng cho tham vọng thực sự của Roma.

Phong độ, lịch sử đối đầu Roma vs Inter Milan

Các con số thống kê đang vẽ nên hai bức tranh đối lập nhưng đầy thú vị về mặt chiến thuật của hai đội.

Roma bước vào vòng 5 với tư cách là đội sở hữu hàng phòng ngự vững chắc nhất Serie A khi mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 4 trận - thành tích ngang ngửa với Arsenal và Freiburg tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.



Roma cũng là một trong ba đội bóng chưa từng để thủng lưới trong hiệp một tại Serie A mùa này và 3 trận sân nhà gần nhất của họ đều không có bàn thắng nào xuất hiện trước phút 25.

Tiền đạo Malen của Roma (áo đỏ) đang dẫn đầu cuộc đua làm bàn tại Serie A mùa này với 6 pha lập công.

Trái ngược hoàn toàn với sự lỳ lợm của chủ nhà, Inter Milan lại sở hữu hàng công mãnh liệt nhất giải đấu với 13 bàn thắng và 32 cú sút trúng đích. Đoàn quân của HLV Chivu luôn sẵn sàng biến các trận đấu thành những màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn, khi 4 trong 5 trận gần nhất của họ tại Serie A đều kết thúc với tổng số bàn thắng từ 5 bàn trở lên.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đội khách. Cặp đấu Roma - Inter Milan chính là cuộc chạm trán có tổng số bàn thắng xuất hiện nhiều nhất lịch sử Serie A với 540 bàn (trung bình 2,9 bàn/trận). Trong 18 lần đụng độ gần nhất, Inter áp đảo hoàn toàn khi bất bại tới 16 trận (thắng 10, hòa 6). Đáng chú ý hơn, Nerazzurri đã toàn thắng trong cả 5 lần gần nhất làm khách tại Olimpico trong khuôn khổ giải VĐQG với tổng tỷ số đậm đà 11-2.

Thông tin lực lượng Roma vs Inter Milan

Tin vui cho HLV Gasperini khi hai nhân tố chủ chốt ở hàng thủ là Wesley Franca và Evan Ndicka đã hoàn toàn hồi phục thể lực, trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng ra sân.

Tiền vệ Manu Kone, người vừa có phút vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Torino, nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát để tăng cường sức chiến đấu cho tuyến giữa. Trường hợp băn khoăn nhất bên phía đội chủ nhà trung vệ Mario Hermoso khi anh bị lật cổ chân và chưa chắc chắn khả năng thi đấu.

Trên hàng công Roma, sự chú ý sẽ dồn vào Donyell Malen - chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Serie A với 6 pha lập công. Kể từ khi cập bến Roma hồi giữa tháng 1, tiền đạo người Hà Lan đã ghi tới 20 bàn sau 22 trận. Tiếp sức cho Malen sẽ là Paulo Dybala, người đã có 4 kiến tạo mùa này nhưng lại đang sở hữu kỷ lục buồn khi đã nếm trải tới 10 trận thua trước Inter trong sự nghiệp.

Tiền vệ Lautaro Martinez của Inter đang rất khát khao ghi bàn.

Bên phía Inter Milan, HLV Cristian Chivu phải đối mặt với một vài tổn thất nhân sự ở trục dọc. Tiền vệ Hakan Calhanoglu tiếp tục vắng mặt do chấn thương cơ khép, trong khi tân binh John Stones vừa dính chấn thương đùi nặng và dự kiến phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Djed Spence cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Mặc dù vậy, bộ ba trung vệ Yann Bisseck, Manuel Akanji và Alessandro Bastoni vẫn đảm bảo sự chắc chắn cần thiết.

Hàng công Inter Milan đang có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Dù chân sút chủ lực Lautaro Martinez không ghi bàn ở trận thắng Udinese, những người đối tác của anh như Pio Esposito, Ange Bonny và Marcus Thuram đều đã nhả đạn.

Thuram đang đạt phong độ cực cao khi in dấu giày vào 12 bàn thắng trong 9 trận Serie A gần nhất, đồng thời từng ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo trong 4 lần đối đầu với Roma trước đây. Tiền đạo người Pháp nhiều khả năng sẽ có trận đá chính đầu tiên tại Serie A mùa này để sát cánh cùng thủ quân Lautaro Martinez.

Kể từ khi đến Italia thi đấu, Lautaro Martinez đã có 15 lần đối mặt với Roma và giành chiến thắng tới 8 lần và chỉ chịu 2 thất bại. Bản thân tiền đạo người Argentina cũng đã ghi 4 bàn vào lưới Roma, trong đó có cú đúp giúp Inter đánh bại đối thủ tới 5-2 ở vòng 31 Serie A mùa trước.

Lần này, nếu cái duyên xé lưới Roma của Lautaro và Thuram kết hợp với nhau, có thể nhà đương kim vô địch sẽ lại giành chiến thắng, để trấn áp “âm mưu nổi loạn” của Giallorossi ngay từ khi nó vừa nhen nhóm thành hình.