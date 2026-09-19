Tuyển Việt Nam có 'biến', HLV Kim triệu tập gấp Ngô Đăng Khoa

Thay vì triệu tập bổ sung trung vệ, HLV Kim trao cơ hội cho chân chạy cánh sinh năm 2006. Trước đó, Đăng Khoa được thầy Kim triệu tập vào đội hình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 nhưng tiền đạo mang 2 dòng máu Việt - Australia rời đội vì chấn thương.

Trung vệ Thành Chung nhiều khả năng dính chấn thương trong buổi tập gần nhất tại CLB Hà Nội. Trước đó, Thành Chung vẫn ra sân ở trận Hà Nội thua SLNA 1-4. Đây là tổn thất lớn cho Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup khi Thành Chung là lựa chọn số 1 của HLV Kim cho vị trí trung vệ giữa.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã gạch tên Đoàn Văn Hậu và gọi Adou Minh lên tuyển. Với việc Thành Chung chia tay FIFA ASEAN Cup, vị trí trung vệ của Việt Nam tại giải đấu tới còn Bùi Hoàng Việt Anh, Xuân Mạnh, Ngọc Bảo, Adou Minh và Nhật Minh. Bộ ba Adou Minh, Việt Anh và Xuân Mạnh nhiều khả năng được bố trí cho các vị trí đá chính tại hàng phòng ngự.

Đăng Khoa, người vừa được triệu tập, là chân chạy cánh của CLB Công an TPHCM. Qua 2 trận của Công an TPHCM tại V.League 2026/27, đối đầu Hà Nội và Bắc Ninh, Đăng Khoa ngồi dự bị. HLV Arthur Miles tạo cơ hội cho Đăng Khoa ra sân từ 20-30 phút mỗi trận. Tiền đạo sinh năm 2006 đã lấy lại bước chạy xé gió và cảm giác bóng, giờ cần thêm thời gian để đạt 100% thể lực.

HLV Kim đã "chấm" Đăng Khoa từ trước. Đây là hiện tượng của V.League 2025/26 với lối chơi trực diện, tốc độ và thường xuyên tạo ra đột biến trên sân. HLV Kim rất cần mẫu cầu thủ chơi với phong thái tự tin và sẵn sàng đưa ra các quyết định xử lý đột biến như Đăng Khoa.

Đội hình Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 có Hai Long và Đình Bắc là 2 vị trí thường xuyên thực hiện các tình huống dốc bóng qua người. Cách chơi của Đăng Khoa hứa hẹn tạo ra đột biến còn lớn hơn Đình Bắc và Hai Long, đổi lại sẽ dễ xảy ra những tình huống bị đoạt bóng, mất bóng nguy hiểm và khả năng phòng ngự ở biên hạn chế hơn.

Tại V.League 2025/26, thống kê của Sofascore chỉ ra Đăng Khoa có 3,2 lần rê bóng thành công mỗi trận. Khi Công an TPHCM lâm bế tắc, đặc biệt trong thời gian cuối trận, họ sẽ nhìn về cánh trái, dồn bóng cho Đăng Khoa và chờ đợi các tình huống tiền đạo này rê bóng thành công, mở ra không gian để triển khai. Khi khoác áo đội tuyển, Đăng Khoa sẽ được kỳ vọng tỏa sáng với những tình huống cầm bóng độc diễn.

Sau vòng đấu thứ 3 của V.League 2026/27, đội tuyển hội quân và bước vào FIFA ASEAN Cup. Thầy trò HLV Kim sẽ đối đầu Philippines, Thái Lan và Pakistan tại giải đấu tới.