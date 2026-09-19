Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuyển Việt Nam có 'biến', HLV Kim triệu tập gấp Ngô Đăng Khoa

Hương Ly

TPO - Trung vệ Nguyễn Thành Chung bỏ lỡ FIFA ASEAN Cup vì chấn thương. HLV Kim quyết định triệu tập bổ sung Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa) của CLB Công an TPHCM.

807484635-1098232842762854-6154282998614683090-n.jpg

Thay vì triệu tập bổ sung trung vệ, HLV Kim trao cơ hội cho chân chạy cánh sinh năm 2006. Trước đó, Đăng Khoa được thầy Kim triệu tập vào đội hình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 nhưng tiền đạo mang 2 dòng máu Việt - Australia rời đội vì chấn thương.

Trung vệ Thành Chung nhiều khả năng dính chấn thương trong buổi tập gần nhất tại CLB Hà Nội. Trước đó, Thành Chung vẫn ra sân ở trận Hà Nội thua SLNA 1-4. Đây là tổn thất lớn cho Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup khi Thành Chung là lựa chọn số 1 của HLV Kim cho vị trí trung vệ giữa.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã gạch tên Đoàn Văn Hậu và gọi Adou Minh lên tuyển. Với việc Thành Chung chia tay FIFA ASEAN Cup, vị trí trung vệ của Việt Nam tại giải đấu tới còn Bùi Hoàng Việt Anh, Xuân Mạnh, Ngọc Bảo, Adou Minh và Nhật Minh. Bộ ba Adou Minh, Việt Anh và Xuân Mạnh nhiều khả năng được bố trí cho các vị trí đá chính tại hàng phòng ngự.

Đăng Khoa, người vừa được triệu tập, là chân chạy cánh của CLB Công an TPHCM. Qua 2 trận của Công an TPHCM tại V.League 2026/27, đối đầu Hà Nội và Bắc Ninh, Đăng Khoa ngồi dự bị. HLV Arthur Miles tạo cơ hội cho Đăng Khoa ra sân từ 20-30 phút mỗi trận. Tiền đạo sinh năm 2006 đã lấy lại bước chạy xé gió và cảm giác bóng, giờ cần thêm thời gian để đạt 100% thể lực.

HLV Kim đã "chấm" Đăng Khoa từ trước. Đây là hiện tượng của V.League 2025/26 với lối chơi trực diện, tốc độ và thường xuyên tạo ra đột biến trên sân. HLV Kim rất cần mẫu cầu thủ chơi với phong thái tự tin và sẵn sàng đưa ra các quyết định xử lý đột biến như Đăng Khoa.

Đội hình Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 có Hai Long và Đình Bắc là 2 vị trí thường xuyên thực hiện các tình huống dốc bóng qua người. Cách chơi của Đăng Khoa hứa hẹn tạo ra đột biến còn lớn hơn Đình Bắc và Hai Long, đổi lại sẽ dễ xảy ra những tình huống bị đoạt bóng, mất bóng nguy hiểm và khả năng phòng ngự ở biên hạn chế hơn.

Tại V.League 2025/26, thống kê của Sofascore chỉ ra Đăng Khoa có 3,2 lần rê bóng thành công mỗi trận. Khi Công an TPHCM lâm bế tắc, đặc biệt trong thời gian cuối trận, họ sẽ nhìn về cánh trái, dồn bóng cho Đăng Khoa và chờ đợi các tình huống tiền đạo này rê bóng thành công, mở ra không gian để triển khai. Khi khoác áo đội tuyển, Đăng Khoa sẽ được kỳ vọng tỏa sáng với những tình huống cầm bóng độc diễn.

Sau vòng đấu thứ 3 của V.League 2026/27, đội tuyển hội quân và bước vào FIFA ASEAN Cup. Thầy trò HLV Kim sẽ đối đầu Philippines, Thái Lan và Pakistan tại giải đấu tới.

Hương Ly
#Việt Nam #đội tuyển #ASEAN Cup #cầu thủ Việt kiều #chấn thương #HLV Kim #đội hình #tuyển việt nam #việt nam fifa asean cup

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe