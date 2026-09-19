Nhận định Thanh Hóa vs Becamex TP.HCM, 17h00 ngày 19/9: Ngang tài ngang sức

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Becamex TP.HCM, vòng 1/16 Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thanh Hóa có tận dụng được lợi thế sân nhà để đánh bại Becamex TP.HCM và giành vé đi tiếp, hay đội khách sẽ tạo nên bất ngờ?

Thanh Hóa vs Becamex TP.HCM

Nhận định Thanh Hóa vs Becamex TP.HCM

Thanh Hóa bước vào cuộc đối đầu này sau hai vòng đầu tiên của LPBank V.League 2026/27. Trong khi đó, Becamex TP.HCM vừa bắt đầu hành trình tại Giải hạng Nhất và đang hướng tới việc tạo ra một màn trình diễn đủ sức cạnh tranh trước đại diện V.League.

Điểm tựa đầu tiên của Thanh Hóa chính là sân nhà. Được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà giúp đội bóng xứ Thanh có cơ sở để chủ động đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, việc tấn công nhiều không đồng nghĩa với việc Thanh Hóa chắc chắn tạo ra được một thế trận áp đảo.

Đội chủ nhà cần đặc biệt chú ý đến khả năng chuyển trạng thái. Khi các hậu vệ và tiền vệ cùng dâng cao, khoảng trống phía sau có thể trở thành mục tiêu để Becamex TP.HCM khai thác. Vì vậy, Thanh Hóa nhiều khả năng phải cân bằng giữa hai nhiệm vụ: gây sức ép đủ lớn để tìm bàn thắng nhưng không được để hệ thống phòng ngự mất cân đối.

Ở phía đối diện, Becamex TP.HCM có lý do để không vội vàng.Đội bóng của HLV Gerard Albadalejo sở hữu những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao và đã có sự chuẩn bị cho cuộc đối đầu này. Bản thân CLB cũng nhấn mạnh rằng lực lượng nội binh của họ đủ khả năng tạo ra sự cạnh tranh với Thanh Hóa. Một thế trận phòng ngự chủ động có thể là lựa chọn hợp lý.

Becamex TP.HCM không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều. Điều quan trọng hơn với đội khách là duy trì cự ly giữa các tuyến, hạn chế không gian để Thanh Hóa phối hợp ở trung lộ và chờ thời điểm tăng tốc. Nếu giữ được tỷ số cân bằng trong thời gian dài, áp lực sẽ dần chuyển sang phía đội chủ nhà. Khi đó, những tình huống phản công hoặc cố định có thể trở thành vũ khí quan trọng của Becamex TP.HCM.

Khu vực giữa sân nhiều khả năng là nơi quyết định nhịp độ trận đấu. Thanh Hóa sẽ muốn kiểm soát bóng và kéo đội hình Becamex TP.HCM lùi sâu. Nếu làm được điều đó, đội chủ nhà có thể tạo ra những pha tấn công liên tục từ hai biên hoặc tìm khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương.

Ngược lại, Becamex TP.HCM sẽ cần hạn chế khả năng xoay trở của các tiền vệ Thanh Hóa.Đây là cuộc đấu mà khả năng tranh chấp bóng hai cũng rất quan trọng. Khi hai đội chơi thận trọng, không phải tình huống tấn công nào cũng được triển khai từ những pha phối hợp dài. Một pha đoạt bóng ở giữa sân rồi chuyển trạng thái nhanh đôi khi có giá trị không kém một đợt lên bóng được tổ chức bài bản. Nếu Becamex TP.HCM duy trì được sự tập trung ở khu vực này, đội khách có thể khiến Thanh Hóa gặp khó trong việc đưa bóng đến 1/3 cuối sân.

Một yếu tố đáng chú ý khác nằm ở quy định sử dụng ngoại binh trong trận đấu này. Thanh Hóa chỉ được sử dụng một ngoại binh khi đối đầu đại diện Giải hạng Nhất. Điều này khiến lợi thế về mặt lực lượng của đội bóng V.League không còn quá rõ ràng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thanh Hóa vs Becamex TP.HCM

5 trận đấu gần nhất của Thanh Hóa.

5 trận đấu gần nhất của Becamex TP.HCM.

Thành tích đối đầu giữa Thanh Hóa và Becamex TP.HCM trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Thanh Hóa vs Becamex TP.HCM

Cả hai đội bóng đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs Becamex TP.HCM

Thanh Hóa: Nguyễn Thanh Diệp; Trịnh Văn Lợi, Trương Thanh Nam, Đoàn Ngọc Hà, Nguyễn Đình Huyên; Trương Đức Mạnh, Nguyễn Trọng Phú, Nguyễn Văn Tùng, Lê Văn Thắng; Nguyễn Bá Tiến, Saliou Guindo.

Becamex TP.HCM: Minh Toàn; Tùng Quốc, Milos, Đình Khương, Tấn Tài; Thành Nhân, Minh Khoa, Trung Hiếu; Alves Hugo, Nguyễn Trần Việt Cường, Vĩ Hào.

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Dự đoán tỷ số Thanh Hóa 2-1 Becamex TP.HCM