Nhận định Tottenham vs Aston Villa, 18h30 ngày 19/9: 2 kẻ cùng cảnh ngộ

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Aston Villa, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Tottenham và Aston Villa bước vào trận đấu này dưới áp lực đè nặng từ người hâm mộ lẫn ban lãnh đạo. Đây là cơ hội để một trong hai đội tạm xua đi áp lực.

Cuộc đối đầu giữa Tottenham Hotspur và Aston Villa tại vòng 5 vào chiều tối nay hứa hẹn mang tính chất sống còn khi cả hai đều đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng tại giải Ngoại hạng Anh. Tottenham đã đá 4 trận nhưng chưa thắng nổi trận nào. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi đang khiến người hâm mộ London trải qua những chuỗi ngày bế tắc và thất vọng.

Dù mang danh là một trong những thế lực thành London, song Tottenham lại trình diễn một lối chơi vô hồn và kém hiệu quả. Họ dường như tê liệt hoàn toàn ở khâu kết nối tuyến giữa và hàng công, thiếu vắng những mảng miếng phối hợp đột biến, thiếu cả những pha xử lý ngôi sao. Nếu HLV De Zerbi không sớm tìm ra giải pháp chấn chỉnh kỷ luật chiến thuật và cải thiện hiệu suất săn bàn, chiếc ghế huấn luyện của ông sẽ sớm lung lay dữ dội.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Aston Villa dưới sự dẫn dắt của Unai Emery cũng chịu chung số phận. Khởi đầu chiến dịch Premier League với vị trí áp chót bảng xếp hạng là đòn giáng nặng nề vào tham vọng của CLB vùng Birmingham. Dù vừa có bước tiến lịch sử tại đấu trường châu lục, nhưng Villa ở giải Ngoại hạng lại lộ rõ dấu hiệu hụt hơi, mong manh ở hàng phòng ngự và thiếu tính liên kết chặt chẽ.

Áp lực đòi hỏi đội bóng phải lập tức trở lại đường đua vào tốp 6 đang đè nặng lên vai Unai Emery, buộc ông phải có những điều chỉnh sắc bén nếu không muốn chìm sâu hơn trong khủng hoảng.

Tottenham đang trải qua chuỗi 4 vòng đấu liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi một bàn thắng nào. Họ giành vỏn vẹn 2 điểm nhờ các trận hòa không bàn thắng tẻ nhạt trước Everton và Nottingham Forest, trước khi nhận hai thất bại toàn diện với tỷ số 0-2 trước Newcastle và 0-3 trước Brentford. Đây là khởi đầu tệ nhất của Tottenham trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Đến cả các đội mới lên hạng còn ghi được bàn trong khi Tottenham đá 4 trận chưa có nổi một lần ăn mừng.

Điểm sáng hiếm hoi từ đầu mùa là chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Charlton tại League Cup, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi họ vừa bị Liverpool loại ở vòng 3 với thất bại 1-3. Đáng báo động hơn, Tottenham chỉ thắng đúng 1 trong 13 trận sân nhà gần nhất tại Premier League.

Tình hình của Aston Villa tại Premier League cũng bi đát không kém khi mới tích lũy được vỏn vẹn 1 điểm sau 4 lượt trận mở màn. Đội bóng của Unai Emery chỉ có được một trận hòa 0-0 trên sân của Hull City, sau đó gục ngã 1-2 ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest.

Villa thể hiện bộ mặt tích cực hơn ở các đấu trường cúp. Tại Champions League, họ vừa có màn ngược dòng quả cảm để đánh bại Club Brugge 3-2 ngay trên đất khách. Mới đây nhất tại League Cup, Villa tiếp tục duy trì đà hưng phấn ở đấu trường phụ khi vượt qua Coventry với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Tammy Abraham và Ross Barkley. Đây có lẽ là hành trang để họ tự tin hơn ở trận này, nhất là khi Villa đã hạ Tottenham ở 4 trong 5 lần đối đầu gần đây.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Aston Villa

Một trong những lý do đẩy Tottenham vào tình cảnh này là khủng hoảng nhân sự trầm trọng trên mặt trận tấn công. Hôm nay, HLV Roberto De Zerbi sẽ không có sự phục vụ của Richarlison, Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Mykhailo Mudryk và Wilson Odobert. Việc mất đi toàn bộ trục cầu thủ chạy cánh và hộ công chủ lực lý giải vì sao Spurs bế tắc đến cùng cực trong khâu tìm kiếm bàn thắng suốt 4 vòng đấu vừa qua.

Tuyến giữa và hàng thủ của Aston Villa đang chịu tổn thất nặng nề không kém. Tiền vệ trụ cột Amadou Onana phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương dây chằng chéo trước. Tân binh kỳ cựu Leon Goretzka tiếp tục ngồi ngoài trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối. Dưới hàng phòng ngự, cả hậu vệ cánh Yan Maatsen lẫn trung vệ trụ cột Pau Torres đều không thể ra sân do chấn thương.