Hạ Arsenal 3-0, Brighton có chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu

TPO - Đội chủ nhà có chiến thắng ý nghĩa trong đúng ngày kỷ niệm 125 năm thành lập CLB. Đây cũng là trận thắng đậm nhất của Brighton trong lịch sử đối đầu với Arsenal.

foul Hết giờ! Brighton & Hove Albion 3-0 Arsenal 90'+6: Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Brighton. Đội chủ nhà có chiến thắng ý nghĩa trong đúng ngày kỷ niệm 125 năm thành lập CLB. yellow Delan Rice nhận thẻ vàng 90'+5: Delan Rice nhận thẻ vàng sau pha bóng xấu chơi. report Eze có cơ hội 90'+5: Pha đi bóng nỗ lực bên cánh phải của Eze. Nhưng hậu vệ Brighton đã kịp thời phá bóng hết đường biên dọc chịu quả ném biên. time Bù giờ 90': Trận đấu có 6 phút bù giờ. report Không vào! 89': O'Riley có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Pha dứt điểm quá hiền đã không thể chiến thắng được thủ thành Raya ở góc gần. report Arsenal không thể tấn công 86': Dù thực hiện nhiều sự thay đổi người. Nhưng CLB Arsenal vẫn không thể lên bóng, tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. substitution Brighton thay người 85': Andres Chema, Gomes và Struijk rời sân. Vào sân là O'Riley, Svoboda, Yalcouye. substitution Thay người 81': Arsenal thực hiện quyền thay người thứ 5. Saka rời sân, vào sân là Dowman. report Không vào! 80': Rutter có pha đá nối trong vòng cấm CLB Arsenal. Tuy nhiên, pha chạm bóng không đúng trọng tâm đã đưa bóng đi chệch khung thành. report Không vào! 78': Kai Havertz đối mặt thủ môn Brighton. Nhưng pha dứt điểm quá hiền của tiền đạo người Đức đã không thể thắng được Verbruggen. substitution Brighton thay người 77': CLB Brighton có liên tiếp 2 sự thay đổi người. Rutter và Costinha vào sân thay cho Kadioglu, Kostoulas. report Saka dứt điểm 75': Saka có bóng trong vòng cấm Brighton. Anh dứt điểm ngay nhưng bóng trúng chân hậu vệ đi hết biên ngang. Phạt góc cho CLB Arsenal. substitution HLV Arteta chơi tất tay 73': HLV Arteta chơi tất tay, tung liên tiếp 2 cầu thủ tấn công Gyokeres và Eze vào sân thay cho Odegaard, Tzolis. report Arsenal chơi bế tắc 66': CLB Arsenal chơi bế tắc, hàng tiền vệ đội khách không thể kiểm soát, cầm nhịp trận đấu. substitution Arsenal thay người 61': CLB Arsenal có 2 sự thay đổi người liên tiếp. Timber và Guimaraes rời sân. Zubimendi và Merino vào sân. goal Vào! 57': Từ tình huống phạt góc của Pascal Groß, Andres Chema bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới Arsenal. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho CLB Brighton & Hove Albion. report Saka có cơ hội 54': Saka có bóng trong vòng cấm. Nhưng cầu thủ người Anh quá chần chừ đưa ra phương án chuyền bóng. Bóng bị hậu vệ Brighton phá đi hết đường biên ngang. report Không vào! 51': Guimaraes chuyền bóng sai địa chỉ, CLB Brighton đoạt bóng ở giữa sân và tổ chức phản công. Kadioglu đi bóng bên cánh phải, dứt điểm chéo góc. Đáng tiếc bóng đi chệch khung thành thủ môn Raya. corner Cơ hội cho Arsenal 49': CLB Arsenal được hưởng quả phạt góc bên hành lang cánh trái. Pha đá phạt của Saka không tạo ra điểm cắt hợp lý cho các đồng đội ở trong. Bóng đi hết đường biên ngang, phát bóng lên cho Brighton. foul Hiệp 2 bắt đầu! 46': Hiệp hai trận đấu bắt đầu, CLB Arsenal cần một bàn thắng để tạo đòn bẩy tâm lý trước Brighton đang chơi rất chặt chẽ. foul Hết hiệp 1! 45'+1: Hiệp 1 trận đấu khép lại với lợi thế lớn nghiêng về Brighton & Hove Albion. Thầy trò HLV Mike Arteta sẽ phải có những thay đổi đột phá để tìm kiếm một cuộc lội ngược dòng trong hiệp 2. goal Vào! 45': Brighton phản công nhanh, Kostoulas xử lý khéo léo bên ngoài vòng cấm trước khi dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Brighton & Hove Albion. report Không vào! 45': Arsenal có pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể ghi bàn. report Không vào! 39': Brighton được hưởng lợi thế sau pha phạm lỗi ở giữa sân của Arsenal. Bóng được đưa vào vòng cấm. Ayari tung cú sút quyết đoán, bóng đi chệch khung thành thủ môn Raya. report Arsenal khó triển khai lối chơi 36': CLB Arsenal cố gắng kiểm soát, triển khai bóng. Nhưng trước lối chơi pressing mạnh mẽ của Brighton, Arsenal đang gặp khó khăn rất nhiều trong việc triển khai lối chơi. goal Brighton mở tỷ số 31': Pascal Groß nhận đường chọc khe của đồng đội bên ngoài vòng cấm. Đội trưởng CLB Brighton & Hove Albion xoay người tung cú sút hiểm hóc, bóng vượt qua tầm với thủ môn Raya, đập cột dọc bay vào lưới. report Tzolis có cơ hội 26': Arsenal có pha phản công sắc bén, bóng được chọc khe theo hướng di chuyển của Tzolis bên hành lang cánh trái. Tuy nhiên, pha khống chế quá dài của anh đã tạo cơ hội cho hậu vệ Brighton phá bóng. report Arsenal lấy lại thế trận 20': Sau khoảng 20 phút chơi lép vế, CLB Arsenal bắt đầu lấy lại thế trận. Đội khách dần kiểm soát bóng, triển khai thế trận và thực hiện các miếng đánh dọc hai hành lang biên. report Thủ môn Raya phạm sai lầm 15': Thủ môn Davis Raya chuyền bóng mạo hiểm trước vòng cấm Arsenal. Rất may, Delan Rice đã giải nguy kịp thời. report Brighton kiểm soát trận đấu 12': Brighton & Hove Albion là đội kiểm soát tốt thế trận. Đội bóng áo xanh dâng cao, luân chuyển bóng hợp lý khiến Arsenal không thể giành quyền kiểm soát bóng. report Không vào! 7': Brighton lên bóng dồn ép, bóng đến chân Kostoulas. Cầu thủ số 19 dứt điểm chéo góc. Thủ môn Raya phản xạ xuất sắc đẩy bóng đi hết đường biên ngang. foul Trận đấu bắt đầu! 1': Brighton & Hove Albion giao bóng trước. Brighton chủ động dâng cao đội hình, tấn công ngay từ đầu. report Cầu thủ hai đội khởi động report Timber trở lại Hậu vệ cánh Jurriën Timber có lần đầu tiên đá chính cho Arsenal kể từ tháng 3. tatic Đội hình ra sân Arsenal - Brighton & Hove Albion Sơ với trận đấu gặp Sunderland cách đây 1 tuần, HLV Mike Arteta đã có 2 sự thay đổi người trong đội hình chính thức. Bên hành lang cánh phải, Timber thay thế cho Ben White. Khu vực giữa sân, tân binh Guimaraes được sử dụng thay cho Lewis-Kelly. Những cái tên còn lại như Odegaard, Havertz, Saka, Tzolis, Gabriel, Konsa...vẫn chiếm trọn niềm tin từ ông thầy người Pháp. Brighton & Hove Albion cũng có hai sự thay đổi người trong đội hình so với trận thắng 5-0 trước Coventry tuần trước. Chema và Struijk ra sân ngay từ đầu thay thế cho Lewis Dunk và Yalcouyé.

Arsenal hướng đến thứ 5 liên tiếp.

Arsenal đã đòi lại món nợ trước Sunderland ngay ở vòng đấu thứ tư Premier League mùa này. Ở mùa giải 2025/26, “Pháo thủ” từng bị Brian Brobbey ghi bàn gỡ hòa trong trận đấu hỗn loạn tại sân Stadium of Light. Lần này, đội bóng của HLV Mikel Arteta giành chiến thắng, dù phải trải qua không ít thời điểm căng thẳng.

Thủ môn David Raya trở thành người hùng khi cản phá quả phạt đền của Enzo Le Fée. Quyết định thổi phạt đền cho Sunderland từng khiến HLV Arteta nổi giận và gọi đó là “không thể chấp nhận” cũng như “không thể xảy ra”. Sau pha cứu thua quan trọng của Raya, Bruno Guimarães ghi bàn bằng cú cứa lòng đẹp mắt, trước khi Bukayo Saka thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Arsenal bảo toàn chiến thắng.

HLV Arteta cũng không giấu được sự bức xúc khi Ezri Konsa bị thổi phạt đền sau tình huống va chạm với Daniel Ballard, vốn bị ví như một cú quật judo. Dù vậy, các CĐV Arsenal vẫn có lý do để ăn mừng khi đội bóng giành trọn 12 điểm sau bốn vòng đấu.

Đây mới là lần thứ tư Arsenal toàn thắng bốn trận mở màn Premier League, sau các mùa giải 2003/04, 2004/05 và 2022/23. Tuy nhiên, những thống kê trong quá khứ cũng cho thấy khởi đầu hoàn hảo chưa phải sự bảo đảm cho chức vô địch.

Arsenal mùa 2003/04 không thể giành trọn 15 điểm sau năm vòng đấu khi bị Portsmouth cầm hòa ở trận thứ năm. Trong khi đó, các đội hình Arsenal mùa 2004/05 và 2022/23 đều khởi đầu bằng năm chiến thắng liên tiếp nhưng cuối mùa không thể đứng trên đỉnh bảng.

Dẫu vậy, Arsenal hiện có cơ sở để tin vào khả năng tiếp tục duy trì mạch thắng. Hôm thứ Ba, đội hình được xoay tua của HLV Arteta đánh bại Ipswich Town 4-2 ở vòng ba Cúp Liên đoàn Anh. Đáng chú ý, Max Dowman lập cú đúp và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Arsenal ghi hai bàn trong một trận đấu khi chưa bước sang tuổi 17.

Màn trình diễn đó cho thấy chiều sâu đội hình đang là điểm tựa quan trọng của Arsenal. Khi các trụ cột được nghỉ ngơi, những cầu thủ trẻ vẫn đủ khả năng tạo ra khác biệt, giúp HLV Arteta có thêm phương án trong lịch thi đấu dày đặc.

Brighton đang đạt phong độ tốt.

Ở chiều ngược lại, Brighton cũng bước vào trận đấu với sự tự tin lớn nhờ phong độ ghi bàn ấn tượng, đặc biệt trên sân khách. Sau quãng thời gian gặp vấn đề trong khâu dứt điểm ở trận đấu với Leeds United trên sân nhà, “Những chú chim mòng biển” đã cải thiện đáng kể hiệu suất tấn công.

Cuối tuần trước, Brighton lần thứ tư ghi ít nhất bốn bàn trong năm trận gần nhất. Charalampos Kostoulas, Malick Yalcouye, Yasin Ayari và Pascal Gross đều được xướng tên trên hệ thống loa sân vận động. Tuy nhiên, bàn thắng của Lewis Dunk mới là pha lập công ấn tượng nhất.

Trung vệ Brighton bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách khoảng 27 m, tạo nên một ứng viên sáng giá cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Pha lập công ngoạn mục của Dunk là một trong 13 bàn thắng Brighton ghi được tại Premier League mùa này.

Brighton hiện là đội ghi nhiều bàn nhất giải, nhiều hơn ít nhất ba bàn so với mọi đối thủ còn lại. Thành tích đó giúp đội bóng của HLV Fabian Hurzeler đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, chỉ kém nhóm ba đội dẫn đầu một điểm.

Ở Premier League, chiến thắng 5-0 trước Coventry mới là trận thắng sân khách thứ hai của Brighton kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, đội bóng này vừa tạo nên màn ngược dòng đáng nhớ khi đánh bại Manchester United 3-2 tại Old Trafford ở vòng ba Cúp Liên đoàn Anh, dù bị dẫn trước hai bàn. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên sau 50 năm Manchester United thua trên sân nhà dù từng dẫn đối thủ cách biệt hai bàn.

Hai chiến thắng liên tiếp chắc chắn giúp Brighton cải thiện đáng kể tinh thần. Dẫu vậy, lịch sử đối đầu vẫn đang nghiêng về Arsenal. “Pháo thủ” bất bại trong bảy lần chạm trán gần nhất với Brighton và từng đánh bại đối thủ này ở cả hai lượt trận Premier League mùa giải 2025/26.

Brighton có hàng công đủ sức gây khó khăn cho Arsenal, nhưng đội chủ sân Emirates vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định, chiều sâu đội hình và thành tích đối đầu vượt trội. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Arsenal tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo và gia tăng áp lực lên các đối thủ trong cuộc đua vô địch.