HLV Mai Đức Chung nói gì khi tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan?

TPO - Cựu HLV tuyển nữ Việt Nam cho rằng thể lực của các cô gái tại Asiad 20 quá yếu, do đó cần khắc phục ở các giải tiếp theo.

"Đây là trận hòa rất vất vả của đội tuyển. Dù chúng ta còn nhiều sai sót lắm, nhưng hãy khích lệ đội tuyển vì đã tiến vào vòng trong ở Asiad 20", HLV Mai Đức Chung nhận định sau trận trên sóng truyền hình.

Cựu HLV tuyển nữ Việt Nam phân tích trận đấu: "Trong hiệp 2, từ khi Trúc Hương vào sân, đội tuyển cầm bóng nhiều hơn và tổ chức được nhiều tình huống triển khai bóng ra biên hơn. Các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của chúng ta cũng cải thiện. Tuy nhiên, sau đường tạt vào trong, bước xử lý và dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam chưa dứt khoát. Điển hình như tình huống của Hải Yến trong hiệp 2, nếu nhanh hơn, chúng ta đã có cơ hội".

"Thái Lan cũng có vài cơ hội trong hiệp 2. Nếu Kim Thanh không kịp cứu thua, tình thế sẽ khó khăn cho đội tuyển. Vấn đề của các nữ tuyển thủ hiện tại là thể lực quá yếu. Việt Nam muốn tạo ra thế trận tốt hơn nữa phải có thể lực. Chúng ta chỉ còn 2-3 ngày để đối đầu Trung Quốc nên không kịp cải thiện thể lực. Nhưng ở các giải tiếp theo, khâu chuẩn bị thể lực của đội tuyển phải tốt hơn nữa", HLV Mai Đức Chung đưa ra góc nhìn.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực trước Thái Lan. Ảnh: ﻿Minh Hưng.

Cựu HLV tuyển nữ Việt Nam nhấn mạnh trong bóng đá, một trong những điều quan trọng là cầu thủ phải thoát khu vực bị đối thủ pressing. Nhiều nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn chuyền chậm, sau 1-2 đường chuyền trái bóng vẫn quanh quẩn ở khu vực bị pressing nên thế trận không thoáng ra. Các cầu thủ Việt Nam cần xem những đội tuyển hàng đầu như Nhật Bản chuyền bóng, thoát pressing để thấy rõ điểm yếu này.

Sau hiệp một, HLV Mai Đức Chung nhận định tuyển nữ Việt Nam chỉ tập trung tấn công ở trung lộ và bị Thái Lan hóa giải dễ dàng. Lối chơi của đội tuyển trong 45 phút đầu không phát huy được tố chất của một số mũi khoan ở biên như Thanh Nhã. Sang hiệp 2, khi HLV Hoàng Văn Phúc tung các cầu thủ trẻ vào sân, năng lượng của đội tuyển được đẩy lên và thế trận cải thiện.

Sau trận hòa Thái Lan 0-0, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đứng thứ 3 tại bảng đấu sau Nhật Bản và Thái Lan. Các cô gái "vàng" của bóng đá Việt Nam giành tấm vé vớt cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt, tiến vào tứ kết Asiad 20. Tại đây, tuyển nữ Việt Nam đối đầu thử thách hạng nặng là Trung Quốc.