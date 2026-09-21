Chanathip tuyên bố 'đánh bại tuyển Việt Nam để vực dậy bóng đá Thái Lan'

"Tôi và toàn bộ ban huấn luyện đều đã sẵn sàng 100%. Đây là một giải đấu mới và việc đối đầu với các đội tuyển quốc gia khác luôn là một thử thách, bởi quốc gia nào cũng mang đến đội hình mạnh nhất để tranh tài", Chanathip mở đầu buổi phỏng vấn.

"Chúng tôi quyết tâm giành chức vô địch. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết, nỗ lực hết mình và mang chiến thắng về nhà. Tôi tin rằng tất cả chúng tôi đều có chung mục tiêu và hiểu rõ người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào đội".

Thái Lan nằm ở bảng B với Việt Nam, Pakistan và Philippines. Trong số các đối thủ, Chanathip nhắm tới tuyển Việt Nam. Anh tin rằng Thái Lan phải hạ đại kình địch để giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời trả lại món nợ thua ở chung kết ASEAN Cup 2026 vừa qua.

4 lần gặp nhau gần nhất, tuyển Thái Lan chỉ 1 lần hòa, còn lại nhận tới 3 thất bại

​"Việt Nam vốn là một đội tuyển mạnh. Tôi hy vọng chúng tôi có thể đánh bại họ để vực dậy sự tự tin cho đội tuyển cũng như người hâm mộ Thái Lan. Một chiến thắng cũng sẽ tạo lợi thế vững chắc khi đối đầu với họ ở những lần tiếp theo. Tôi lường trước những khó khăn về điều kiện thi đấu, chẳng hạn như vấn đề ăn uống hay sân bãi, nhưng tôi tin rằng kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài sẽ giúp ích cho toàn đội".

Tiền vệ 33 tuổi không quên chia sẻ về hàng loạt khó khăn chờ đón khi FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tập trung ở Indonesia nên tuyển Thái Lan sẽ khó có được sự ủng hộ tối đa như tại sân nhà. "Đây là giải đấu mới mẻ với tất cả mọi người; Indonesia sẽ có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả nhà, trong khi số lượng cổ động viên của chúng tôi có thể sẽ ít hơn do khó khăn trong việc di chuyển", anh nhấn mạnh.

Nhưng bất chấp điều đó, Chanathip vẫn tái khẳng định mục tiêu vô địch. Anh tin rằng một chức vô địch sẽ giúp ích rất nhiều cho nền bóng đá Thái Lan hiện tại. "Dù vậy, tôi vẫn tự tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng cho đất nước. Chúng tôi cần tập trung vào từng đối thủ cũng như chính bản thân mình để đảm bảo thể trạng tốt nhất. Mỗi đội đều có lối chơi riêng, vì vậy chúng tôi phải phân tích kỹ lưỡng cả đối thủ lẫn bản thân để nhận diện điểm mạnh và điểm yếu", tiền vệ lão tướng này tuyên bố.

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