Bóng đá nữ Việt Nam có thành tích khiêm tốn nhất vòng bảng Asiad sau 20 năm

TPO - Dù vẫn vào tứ kết nhưng phải thừa nhận rằng với vỏn vẹn 1 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua hành trình vòng bảng kém thuyết phục nhất trong 2 thập kỷ gần đây ở sân chơi Á vận hội.

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa cầm hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối vòng bảng Asiad 20. Đội có đủ điểm để cán đích ở vị trí thứ 3 bảng E và đi tiếp với tư cách là 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Dù vậy, phải thừa nhận đây là kết quả khiêm tốn của bóng đá nữ Việt Nam. Tại Á vận hội Hàng Châu 2022, Việt Nam giành 6 điểm qua 2 thắng 1 thua. Trong bảng đấu có Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam chỉ thua đối thủ này.

Ở kỳ 2018, đội đá 2 trận nhưng vẫn bỏ túi 3 điểm để đi tiếp. Kỳ 2014 là 3 điểm qua 2 trận… Trong các kỳ Á vận hội từ 2010 tới nay, đội tuyển nữ Việt Nam thấp nhất cũng giành 3 điểm. Ngay cả có đi tiếp hay không thì đội ít nhất vẫn luôn giành được tối thiểu một trận thắng.

Như vậy, Asiad 20 đã chứng kiến chiến dịch vòng bảng khiêm tốn nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Đội giành 1 điểm, ghi 1 bàn và lọt lưới 10 lần, chỉ đi tiếp nhờ hơn Myanmar và Thái Lan chỉ số phụ. Lần gần nhất đội tuyển nữ Việt Nam bỏ túi ít điểm hơn hiện tại là kỳ Á vận hội 2006. Khi đó, đội chung bảng Triều Tiên, Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa, thua cả 3 trận.

ảnh: Minh Hưng

Suốt 20 năm qua, Việt Nam mới lại trải qua một chiến dịch vòng bảng khiêm tốn như vậy. Kết quả vừa qua cũng phản ánh đà đi xuống của bóng đá nữ Việt Nam. Kể từ sau trận chung kết đầy tiếc nuối tại SEA Games 33, các cô gái áo đỏ đã không còn duy trì được phong độ tốt như trước.

11 trận gần nhất, đội tuyển thua tới 8. Đây là giai đoạn mà đội thua nhiều nhất trong 5 năm qua. Hệ quả là tuyển nữ Việt Nam bị loại sớm ở Cúp châu Á 2026, không thể lọt vào vòng tranh vé dự World Cup 2027.

Ở trận hòa Thái Lan vừa qua, ngay cả khi kết quả vẫn là vừa đủ để đội đi tiếp thì lối chơi của tuyển nữ Việt Nam dường như đã không còn mang đến sự thuyết phục những giải đấu trước. Các cơ hội đội tạo ra rất ít, trong khi những đường triển khai bóng thường bị bẻ gãy một cách dễ dàng.

Có thể Việt Nam vẫn đi tiếp nhưng kết quả 1 điểm qua 3 trận thực sự là lời cảnh báo về tương lai của bóng đá nữ nước nhà. Trong bối cảnh những nền bóng đá từng ngang bằng hoặc yếu hơn như Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan đang vươn lên mạnh mẽ (Đài Bắc Trung Hoa toàn thắng tuyển nữ Việt Nam trong 2 trận gần nhất, Uzbekistan thắng Việt Nam 6-2, vừa cầm hòa Trung Quốc) đang vươn lên để bám sát nhóm tinh hoa của bóng đá nữ châu lục, phải thừa nhận rằng Thái Lan, Myanmar và Việt Nam đang tụt lại khá nhiều.