Đội tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ nào ở tứ kết Asiad 20?

TPO - Sau khi lách qua khe cửa cực hẹp để có mặt ở tứ kết bóng đá nữ Asiad 20, Việt Nam sẽ tái ngộ đội tuyển nữ Trung Quốc. Đây là thử thách lớn với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

ảnh: Minh Hưng

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu quyết định với tâm thế chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đi tiếp với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Do vậy mà các cầu thủ đã nhập cuộc chủ động. Các cô gái áo đỏ tự tin đẩy cao đội hình pressing và bình tĩnh triển khai bóng ngay từ phần sân nhà.

Trong khi đó, phía Thái Lan rõ ràng chịu áp lực phải thắng. Áp lực khiến các cô gái áo xanh không thể triển khai một cách thuần thục các pha tấn công. Cơ hội rõ nét nhất ở hiệp 1 của đội tuyển này có chăng là pha áp sát của Sontisawat vào cuối hiệp 1 nhưng Kim Thanh đã kịp lao ra bịt góc.

Quãng thời gian còn lại của hiệp đấu chứng kiến nhiều đường chuyền hỏng từ cả hai phía, khiến 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp hai, tuyển nữ Thái Lan buộc phải dâng cao toàn bộ đội hình tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng. Sức ép từ đối thủ khiến hàng thủ Việt Nam có thời điểm chao đảo, điển hình là tình huống Thanh Nhã lùi về hỗ trợ phòng ngự ở phút 52 suýt chút nữa đá phản lưới nhà trong gang tấc.

Dẫu vậy, Việt Nam vẫn giữ được sự tỉnh táo và đáp trả sắc nét. Các cơ hội của đội là khá rõ ràng như pha bóng của Vũ Thị Hoa, tình huống đánh đầu từ Bích Thùy. Tiếc rằng không lần nào các chân sút cụ thể hóa được cơ hội. Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại vòng bảng Asiad 20 với vẻn vẹn 1 điểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có được 1 điểm tại vòng bảng

Theo điều lệ môn bóng đá nữ, bên cạnh 6 đội nhất, nhì ở 3 bảng, ban tổ chức sẽ chọn thêm 2 trong 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào chơi tứ kết. Điểm tựa thuận lợi cho chúng ta là Myanmar bất ngờ bị Bangladesh cầm hòa mà tuyển nữ Myanmar có hiệu số -13. Với 1 điểm (bằng Myanmar và hiệu số -9), đội tuyển Việt Nam đã nắm trong nhóm 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất và đi tiếp.

Đối thủ ở tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là Trung Quốc, đội nhất bảng G với 2 thắng, 1 hòa. Trong trận đấu tập trước Asiad 20, Việt Nam đã thua nhẹ nhàng tuyển nữ Trung Quốc. Thực sự, các cô gái xứ tỷ dân vẫn là thách thức rất lớn của đội tuyển nữ Việt Nam.

Ở các cặp đấu khác, Uzbekistan sẽ gặp Hàn Quốc, Nhật Bản đối đầu Philippines trong khi CHDCND Triều Tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa. Chiến dịch vòng bảng vừa qua khá thành công với CHDCND Triều Tiên khi nhà cựu vô địch châu Á dẫn đầu bảng, là đội ghi bàn tốt thứ 2 chỉ sau Nhật Bản.