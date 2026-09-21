Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 21/9 của Thể thao Việt Nam: Tâm điểm võ thuật và bóng đá

TPO - Ngày 21/9 hứa hẹn là một ngày thi đấu bận rộn và kịch tính của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2026. Các vận động viên đồng loạt xuất trận ở nhiều môn mũi nhọn trải dài từ sáng sớm đến tối với hy vọng giành huy chương.

Ngay từ 7h00 sáng, không khí tranh tài đã nóng lên với Nguyễn Thị Hiền tại chung kết nội dung trường quyền nữ môn wushu. Chỉ 45 phút sau, trường bắn bước vào giờ thi đấu khi bộ ba Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang tranh tài ở vòng loại súng trường cá nhân nam.

Vào khung giờ 8h00, Phạm Minh Đức lĩnh ấn tiên phong ở vòng loại kata đơn nam môn karate, diễn ra song song với các cuộc so tài tại vòng loại thể dục dụng cụ nam. Wushu tiếp tục guồng quay vào lúc 8h10 khi Nguyễn Trọng Lâm bước vào thi đấu thái cực quyền nam.

Đường đua xanh cũng là điểm tựa đáng chờ đợi với các vòng loại bơi lội khởi tranh từ giữa buổi sáng. Phạm Thanh Bảo xuất phát ở cự ly 100m ếch nam lúc 8h34, tiếp nối bởi Võ Thị Mỹ Tiên ở nội dung 200m hỗn hợp nữ. Không lâu sau, đội tiếp sức 4x200m tự do nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc sẽ tranh vé vào vòng trong. Nếu vượt qua thử thách này, các kình ngư sẽ lần lượt thi đấu chung kết vào buổi chiều.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ đấu Indonesia

Ở các môn bóng và đối kháng, bóng chuyền bãi biển nam đối đầu tuyển Trung Quốc lúc 9h00 trước khi chạm trán Indonesia lúc 11h00. Sàn boxing chứng kiến Nguyễn Đức Ngọc thi đấu vòng loại hạng 70kg nam vào lúc 10h00.

Điểm nhấn đáng chú ý vào giữa trưa là cuộc đọ sức giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia lúc 11h00 trong trận phân hạng 5-8 sau khi cả 2 đã thua ở loạt tứ kết trước các đối thủ mạnh.

Sân khấu võ thuật tiếp tục sôi động với các trận so găng căng thẳng: Khuất Hải Nam gặp võ sĩ chủ nhà Nhật Bản ở vòng loại kumite nam (67kg) lúc 11h30, Nguyễn Thị Diệu Ly quyết đấu đối thủ Trung Quốc tại tứ kết kumite nữ (68kg) lúc 12h10. Trong khi đó ở môn Wushu, Nguyễn Trọng Lâm sẽ thực hiện bài thi thái cực kiếm nam vào lúc 12h30.

Bước sang buổi chiều và tối, môn bơi tiếp tục tranh tài. Trong khi sự chú ý dồn về môn bóng đá nữ khi đội tuyển Việt Nam bước vào màn chạm trán nhiều duyên nợ với đại kình địch Thái Lan tại bảng E lúc 17h30.

Song song đó, đội tuyển wushu tán thủ đồng loạt xuất trận ở vòng loại các hạng cân đối kháng: Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ, 16h20), Đinh Văn Tâm (56kg nam, 17h30), Hứa Văn Đoàn (60kg nam, 18h00) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam, 18h50), khép lại một ngày thi đấu toàn lực của thể thao nước nhà.