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Thắng nghẹt thở Sunderland, Man City độc chiếm ngôi đầu Premier League

Nguyễn Khánh

TPO - Dù tiếp tục bộc lộ những lỗ hổng nguy hiểm ở hàng phòng ngự, Man City vẫn bỏ túi 3 điểm trọn vẹn trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với 8 bàn thắng. Chiến thắng 5-3 trước Sunderland giúp thầy trò Enzo Maresca tận dụng triệt để bước sảy chân của Arsenal để độc chiếm đỉnh bảng Premier League.

Sau khi Arsenal bất ngờ thua Brighton 0-3, Man City bước vào cuộc tiếp đón Sunderland với cơ hội rõ ràng để vượt lên trên đối thủ trong cuộc đua đầu bảng. Đội bóng của Enzo Maresca không bỏ lỡ thời cơ, nhưng phải trải qua 90 phút nhiều biến cố mới có thể giành trọn 3 điểm.

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Enzo Fernandez ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Man City.

Man City mở tỷ số ngay trong 10 phút đầu. Enzo Fernandez thực hiện cú đá phạt từ góc rất hẹp, đưa bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Robin Roefs và đi thẳng vào lưới. Tuy nhiên, Sunderland cho thấy họ không hề bị đánh gục bởi bàn thua sớm. Enzo Le Fée tung đường chuyền chính xác để Brian Brobbey thoát xuống, trước khi tiền đạo người Hà Lan dứt điểm gọn gàng gỡ hòa.

Đội chủ nhà một lần nữa vượt lên ở giữa hiệp một. Rayan Cherki tận dụng tình huống các hậu vệ Sunderland xử lý thiếu an toàn ngay trước vòng cấm, tìm được khoảng trống rồi tung cú sút chìm vào góc xa. Nhưng hàng thủ Man City tiếp tục bộc lộ khoảng trống. Thomas Meunier thoát xuống phía sau hàng phòng ngự rồi căng ngang để Brobbey dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Nhịp độ ấy khiến hiệp một trở thành một trong những 45 phút đặc biệt nhất của Man City tại Premier League. Antoine Semenyo đưa đội chủ nhà vượt lên lần thứ ba ở phút 43 sau tình huống bóng lập bập trong vòng cấm. Đây là lần đầu tiên Man City dẫn trước ba lần trong hiệp một của một trận đấu Premier League và họ thậm chí có thể đã bước vào giờ nghỉ với cách biệt hai bàn nếu Erling Haaland không bỏ lỡ cơ hội khó tin trước khung thành bỏ trống.

Ngay sau giờ nghỉ, Semenyo tiếp tục lập công, đưa Man City dẫn 4-2. Nhưng Sunderland vẫn không chịu buông xuôi. Brobbey hoàn tất hat-trick để rút ngắn tỷ số xuống 3-4, trở thành cầu thủ Sunderland đầu tiên lập hat-trick tại Premier League kể từ Jermain Defoe năm 2016. Đây cũng là lần thứ tư trong lịch sử Premier League một cầu thủ lập hat-trick vào lưới đội đang đứng đầu bảng trước khi trận đấu bắt đầu.

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Brobbey (áo sọc) đã lập hat-trick vào lưới Man City.

Trong những phút cuối, Man City vẫn phải đối mặt với sức ép thực sự. Gianluigi Donnarumma có tình huống xử lý không tốt và Dan Ballard suýt đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng một cú đánh đầu. Ruben Dias kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu đội chủ nhà khỏi một bàn thua có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Sunderland không thể tận dụng cơ hội đó. Phút 81, Haaland xuất hiện đúng lúc ở cột xa để ghi bàn thứ năm cho Man City ở mùa giải này và cũng là pha lập công thứ năm của đội chủ nhà trong trận. Bàn thắng này cũng hoàn tất một cột mốc đáng chú ý: Haaland đã ghi bàn vào lưới cả 25 đội mà anh từng đối đầu tại Premier League. Sunderland là đội duy nhất trong số đó mà anh chưa từng chọc thủng lưới trước trận đấu này.

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Haaland (bên phải) đã đưa thêm Sunderland vào danh sách những đội bị anh chọc thủng lưới.

Man City khép lại trận cầu 8 bàn bằng chiến thắng 5-3, duy trì thành tích toàn thắng sau 5 vòng và vươn lên dẫn đầu với 15 điểm. Với Sunderland, trận thua là một cú rơi trở lại mặt đất sau chiến thắng tại Europa League trước AZ Alkmaar hồi giữa tuần. Nhưng họ có lẽ cũng không nên quá thất vọng. Không phải đội bóng nào cũng có thể ghi 3 bàn vào lưới Man City và khiến gã khổng lồ này toát mồ hôi hột ở Etihad như thế.

Nguyễn Khánh
#Man City #Sunderland #Premier League #đầu bảng #bóng đá Anh #chiến thắng #Maresca

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