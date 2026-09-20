Nhận định Fulham vs Man Utd, 22h30 ngày 20/9: Không còn đường lùi cho 'Quỷ đỏ'

TPO - Nhận định bóng đá Fulham vs Manchester United, vòng 5 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man Utd không muốn thua 3 trận liên tiếp khi làm khách đến sân của Fulham. Để làm được điều này, thầy trò HLV Michael Carrick phải khắc phục triệt để điểm yếu trong lối chơi.

Nhận định trước trận Fulham vs Manchester United

Man United rơi vào chuỗi phong độ khủng hoảng trước khi bước vào vòng 5 Premier League mùa này. Giữa tuần qua, đội bóng của HLV Michael Carrick thua ngược Brighton 2-3 tại Cúp Liên đoàn Anh dù dẫn trước 2 bàn chỉ sau 10 phút. Thống kê chỉ ra đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5/1984, Quỷ đỏ thua một trận sân nhà khi đã dẫn bàn ở hiệp một.

Trước đó, tại đấu trường Premier League, họ cũng nhận thất bại cay đắng 0-1 trước Man City. Dù thi đấu hơn người trong hiệp hai, Manchester United vẫn bế tắc và để Erling Haaland chọc thủng lưới.

Vì chuỗi trận đó, áp lực bủa vây HLV Carrick. Quỷ đỏ mới giành 4 điểm sau 4 vòng đấu (thắng 1, hòa một, thua 2). Con số này cân bằng thành tích khởi đầu tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League. Điểm sáng hiếm hoi của đội khách nằm ở mặt trận tấn công.

Các chân sút Manchester United tung ra 84 cú sút từ đầu mùa, mức cao nhất giải đấu và tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 8,3. Tuy nhiên, hàng thủ lại phá hỏng mọi nỗ lực của Quỷ đỏ. Đội chủ sân Old Trafford chỉ giữ sạch lưới một trận trong 6 lần ra sân trên mọi đấu trường và nhận ít nhất 2 bàn thua ở 4 trận còn lại.

Bên kia chiến tuyến, Fulham cũng lâm khủng hoảng không kém MU. HLV Alvaro Arbeloa đang đứng thứ hai trong danh sách các nhà cầm quân đối mặt nguy cơ bị sa thải cao nhất. Fulham xếp thứ 18 với vỏn vẹn một điểm sau 4 vòng đấu, trải qua khởi đầu không thắng dài nhất kể từ mùa 2020/21.

Tuy nhiên, đội bóng thành London vừa phát đi những tín hiệu tích cực. Cuối tuần trước, hệ thống phòng ngự lùi sâu giúp Fulham xuất sắc cầm hòa Liverpool 0-0 ngay tại Anfield. Mới đây nhất, bàn thắng ở phút 78 của Oscar Bobb giúp họ đánh bại West Ham 3-2 tại Cúp Liên đoàn Anh.

MU đã không thắng 3 trận liên tiếp.

Phong độ, lịch sử đối đầu Fulham vs Manchester United

Các thống kê lịch sử hoàn toàn ủng hộ Man Utd. Quỷ đỏ duy trì thành tích bất bại trong 10 chuyến làm khách liên tiếp đến sân Craven Cottage, kể từ thất bại 0-3 vào tháng 12/2009. Ở mùa giải 2025/26 trước đó, Fulham cũng chỉ giành vỏn vẹn một điểm trong 2 lần chạm trán Manchester United tại Premier League.

Dựa trên hệ thống phân tích dữ liệu, siêu máy tính Opta dự đoán Manchester United sở hữu 48,3% cơ hội giành chiến thắng. Tỷ lệ giữ lại ba điểm của Fulham là 27,5%, trong khi khả năng hai đội chia điểm chiếm 24,2%.

Thông tin lực lượng Fulham vs Manchester United

Manchester United hành quân đến London với đội hình sứt mẻ. Manuel Ugarte, Tom Heaton, Matthijs de Ligt và Amad Diallo chắc chắn ngồi ngoài cho đến hết đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 9.

Bù lại, Luke Shaw và Carlos Baleba có khả năng kịp bình phục chấn thương nhẹ để trở lại thi đấu. HLV Carrick sẽ điền tên Senne Lammens, Harry Maguire, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes vào đội hình xuất phát, sau khi cho họ nghỉ ngơi ở trận đấu cúp. Bộ đôi Shea Lacey và Mason Mount sẽ trở lại băng ghế dự bị dù vừa nổ súng trước Brighton.

Về phía Fulham, hậu vệ Kenny Tete vắng mặt do đang thực hiện quy trình theo dõi chấn động vùng đầu. Tom Cairney ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của Ryan Sessegnon vẫn bỏ ngỏ và ban huấn luyện cần chờ kết quả kiểm tra thể lực cuối cùng. HLV Arbeloa nhiều khả năng cất Cesar Palacios lên ghế dự bị dù cầu thủ này vừa ghi bàn và kiến tạo trước West Ham, qua đó đưa bộ khung từng cầm hòa Liverpool trở lại sân.

Đội hình dự kiến 2 CLB.