Trực tiếp Asiad 20 ngày 20/9: Bộ ba xạ thủ Thanh Thảo, Hà My, Mộng Tuyền không góp mặt ở chung kết

report Bắn súng: Bộ ba Thanh Thảo, Hà My, Mộng Tuyền không góp mặt ở chung kết

Bộ ba xạ thủ Việt Nam tranh tài ở nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ. Bộ ba Thanh Thảo, Hà My, Mộng Tuyền giành tổng 1884.3 điểm, xếp thứ 5 sau các đội tuyển Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc. Trước đó, tại vòng loại nội dung súng trường hơi cá nhân, điểm số của các VĐV Việt Nam lần lượt là: Hà My, Phí Thanh Thảo (cùng 629,5) và Mộng Tuyền (625,3).