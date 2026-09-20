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VĐV từng bị loại đội tuyển quốc gia sở hữu tấm HCV đầu tiên tại Asiad 20

Đặng Lai

TPO - Đoàn chủ nhà Nhật Bản vừa có màn khởi đầu như mơ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 khi VĐV ba môn phối hợp (triathlon) Takumi Hojo xuất sắc đem về tấm HCV đầu tiên của giải đấu. Đáng chú ý, anh từng bị loại khỏi đội tuyển quốc gia 2 năm trước...

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HCV đầu tiên của Asiad 20

Trên đường đua sôi động tại thành phố Gamagori, Takumi Hojo vừa hoàn thành xuất sắc ba chặng thử thách gồm bơi 750 m, đạp xe 20 km và chạy bộ 5 km với tổng thời gian ấn tượng 52 phút 56 giây, qua đó trở thành người đầu tiên bước lên bục vinh quang cao nhất ở kỳ đại hội năm nay.

Cuộc so tài diễn ra trong điều kiện thời tiết hết sức lý tưởng, mang đến màn rượt đuổi tốc độ nghẹt thở giữa các ứng viên hàng đầu châu lục. Điểm nhấn kịch tính nhất của cuộc đua tập trung ở chặng chạy 5 km cuối cùng, nơi đại diện Trung Quốc Zhang Xirui liên tục phả hơi nóng lên từng bước chạy của Hojo. Dù đối thủ bám đuổi quyết liệt và không ngừng gia tăng áp lực trong phần lớn thời gian, song nam tuyển thủ 30 tuổi của Nhật Bản vẫn thể hiện bản lĩnh vững vàng, phân phối sức hợp lý để bảo toàn lợi thế dẫn đầu.

Anh cán đích với thành tích 52 phút 56 giây. Vì chậm hơn Hojo chỉ 9 giây nên Zhang ngậm ngùi nhận tấm huy chương bạc, trong khi huy chương đồng thuộc về Arlan Zhanabay của Kazakhstan với thời gian 53 phút 11 giây.

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Chia sẻ sau khoảnh khắc đăng quang, Takumi Hojo không giấu nổi sự phấn khích: "Đây là tấm HCV đầu tiên của chúng tôi ở Asiad 20, mang lại nguồn động lực to lớn cho toàn đội. Hy vọng tôi sẽ tiếp tục duy trì phong độ này để tham dự Olympic 2028 và giành huy chương cho Nhật Bản". Nam VĐV cho biết bản thân bước vào tranh tài với tâm lý thoải mái, phong độ cao và nguồn năng lượng dồi dào nhờ sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nhà.

Trở lại từ gian khó

Chiến thắng này không chỉ mở màn thuận lợi cho Nhật Bản trên bảng tổng sắp huy chương mà còn là thành quả xứng đáng cho cả một hành trình khổ luyện bền bỉ của Hojo. Anh từng dành trọn 14 năm rèn luyện bơi lội trước khi chính thức chuyển hướng sang theo đuổi ba môn phối hợp chuyên nghiệp từ năm 2015.

Dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp của Takumi Hojo là ngôi vô địch U23 ba môn phối hợp châu Á vào năm 2018. Anh tiếp tục thăng tiến để vô địch World Cup 2023 nội dung triathlon. Và mới nhất là tấm HCV danh giá ở Á vận hội.

Nhưng xen kẽ những dấu mốc ấy là quãng thời gian khủng hoảng với Takumi Hojo khi anh từng bị loại ở Olympic 2024 do không đạt phong độ cao nên không có mặt ở danh sách đăng ký của đội tuyển Nhật Bản.

“Tôi muốn ghi nhớ rằng mình đã không có mặt ở đó, rằng mình đã thất bại (trong cuộc cạnh tranh giành một suất trong đội tuyển tham dự Paris 2024). Việc nhìn lại quá khứ sẽ là động lực để tôi vươn lên”, Takumi Hojo chia sẻ trước khi tham dự Asiad 20.

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"Thật sự rất bực bội, nhưng nếu tôi muốn để lại dấu ấn trong môn thể thao ba môn phối hợp, tôi cần phải trở lại mạnh mẽ để giành huy chương tại Thế vận hội. Tôi đã nghĩ rằng ngoài huy chương ra thì mọi thứ khác đều không quan trọng.

Trước Thế vận hội Paris, tôi chỉ tập trung vào việc đo lường khoảng cách đến tấm huy chương. Khi trình độ thế giới tăng lên, sự lo lắng của tôi cũng tăng theo vì tôi phải chạy theo các VĐV hàng đầu. Tôi tăng cường khối lượng tập luyện, và rồi chợt nhận ra là tôi đã tập luyện quá sức dẫn đến việc không được chọn vào đội tuyển”.

Thất bại ấy thực sự là cú sốc với Takumi Hojo cũng như NHM Nhật Bản vì ai cũng nghĩ anh đương nhiên có suất ở đội tuyển ba môn phối hợp. “NHM nhắn tôi rằng thậm chí còn thất vọng hơn cả tôi. Vợ tôi sốc đến nỗi không xem bất kỳ phần nào của cuộc thi ba môn phối hợp tại Thế vận hội Paris. Những người xung quanh tôi không chỉ coi trọng tấm huy chương mà còn coi trọng việc được tham gia Thế vận hội”, Takumi Hojo nhớ lại...

Để vượt qua khó khăn, anh đã thuê huấn luyện viên vào tháng 8 năm ngoái. Và kết quả là Takumi Hojo nhanh chóng trở lại con đường chinh phục vinh quang. Trước mắt là Asiad 20, và sắp tới, VĐV 30 tuổi hoàn toàn có thể chinh phục đỉnh cao ở Los Angeles.

Đặng Lai
#Takumi Hojo #Asiad 20 #HCV #ba môn phối hợp #đội tuyển Nhật Bản #thể thao châu Á #Olympic

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