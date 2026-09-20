Nhận định U23 Hồng Kông (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan, 14h00 ngày 20/9: U23 Thái Lan thừa thắng xông lên

TPO - Nhận định bóng đá U23 Hồng Kông (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan, 14h00 ngày 20/9, lượt trận thứ hai bảng A môn bóng đá nam Asiad 20 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau màn ngược dòng trước U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan đứng trước cơ hội giành quyền vào tứ kết nếu tiếp tục đánh bại U23 Hồng Kông (Trung Quốc).

Nhận định trước trận U23 Hồng Kông (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan

U23 Thái Lan đã có màn ra quân đầy cảm xúc tại Asiad 20 khi bị U23 Kyrgyzstan dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2. Ba điểm giúp “Voi chiến” có khởi đầu thuận lợi trong bảng A, đồng thời mở ra cơ hội rất rõ ràng để họ sớm hoàn thành mục tiêu vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trong khi đó, U23 Hồng Kông (Trung Quốc) khởi đầu bằng thất bại 0-2 trước U23 Nhật Bản. Đội bóng này chủ động chơi thấp, duy trì cự ly giữa các tuyến và cố gắng hạn chế khoảng trống trước khung thành. Tuy nhiên, trước đội chủ nhà có chất lượng chuyên môn cao hơn, họ vẫn phải nhận một bàn trong mỗi hiệp.

Vì vậy, cuộc đối đầu với U23 Thái Lan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với U23 Hồng Kông (Trung Quốc). Một thất bại nữa sẽ khiến cơ hội đi tiếp của họ trở nên rất mong manh, trong khi một kết quả tích cực sẽ giúp đội bóng này tiếp tục nuôi hy vọng trước lượt trận cuối gặp U23 Kyrgyzstan.

Ở chiều ngược lại, U23 Thái Lan hiểu rằng 3 điểm sẽ đưa họ tiến rất gần, thậm chí có thể chính thức giành vé tứ kết nếu U23 Nhật Bản đánh bại U23 Kyrgyzstan ở trận đấu diễn ra sau đó. Đây cũng là cơ hội để thầy trò HLV Thawatchai tạo lợi thế trước khi bước vào cuộc đối đầu với chủ nhà Nhật Bản ở lượt cuối.

U23 Thái Lan (áo xanh) đã có màn ngược dòng kịch tính để đánh bại U23 Kyrgyzstan ở trận ra quân.

Điểm đáng chú ý là Thái Lan đã không sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu trong trận gặp Kyrgyzstan. Một số cầu thủ vừa tham dự ASEAN Cup 2026 chỉ được tung vào sân sau giờ nghỉ do vấn đề thể trạng. Khi những nhân tố này xuất hiện, tốc độ và sức ép của “Voi chiến” lập tức được cải thiện, góp phần tạo nên màn ngược dòng.

Điều đó cho thấy, sức mạnh của U23 Thái Lan chưa được bộc lộ đầy đủ. Trước U23 Hồng Kông (Trung Quốc), nếu HLV Thawatchai đưa những cầu thủ tốt nhất vào đội hình xuất phát, đấy mới là một “Voi chiến” thực sự và U23 Hồng Kông (Trung Quốc) không nên lấy màn trình diễn nhợt nhạt của Thái Lan ở hiệp 1 trận đấu với Kyrgyzstan làm cơ sở dữ liệu cho những toan tính.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Hồng Kông (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan

U23 Hồng Kông (Trung Quốc) đang có phong độ không tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ thắng 1 và thua 4, ghi vỏn vẹn 1 bàn nhưng để thủng lưới tới 13 lần. Riêng ở trận mở màn Asiad 20, họ không ghi được bàn nào trước U23 Nhật Bản và chịu thất bại 0-2.

Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng chưa có chuỗi kết quả thật sự ổn định. Họ thắng U23 Kyrgyzstan 3-2 ở trận ra quân Asiad 20 nhưng trước đó lần lượt thua U23 CHDCND Triều Tiên 1-3, hòa U23 Kyrgyzstan 1-1, thua U23 Hàn Quốc 2-3 và thua U23 UAE 2-5 trong các trận đấu gần đây. Dẫu vậy, chiến thắng trước Kyrgyzstan cho thấy khả năng phản ứng của Thái Lan khi bị đẩy vào thế khó.

Điểm mạnh của U23 Thái Lan nằm ở khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đội bóng Đông Nam Á có thể đưa bóng ra hai biên trước khi tìm cách đưa các mũi tấn công vào khu vực cấm địa. Trận thắng Kyrgyzstan là minh chứng rõ ràng khi Thái Lan gia tăng tốc độ và tạo sức ép mạnh hơn sau giờ nghỉ.

U23 Hồng Kông (Trung Quốc), ngược lại, nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn cách chơi thiên về phòng ngự. Họ có ba cầu thủ quá tuổi trong đội hình, trong đó Helio Goncalves đem lại kinh nghiệm cho hàng thủ, còn Ngan Cheuk Pan và Wu Chun Ming tăng cường sức chiến đấu ở tuyến giữa. Những yếu tố này có thể giúp họ chống chọi tốt hơn trong các pha tranh chấp.

U23 Thái Lan (áo xanh) đang cho thấy bản lĩnh đáng nể.

Hai đội từng gặp nhau 2 lần trong quá khứ, đều ở các trận giao hữu. Thái Lan thắng 1-0 trong lần đầu tiên vào tháng 7/2018, nhưng U23 Hồng Kông (Trung Quốc) đã giành chiến thắng 3-2 ở cuộc tái đấu vào tháng 6/2025. Trong trận đấu ấy, U23 Hồng Kông (Trung Quốc) từng dẫn trước 3 bàn trước khi Thái Lan rút ngắn tỷ số.

Tuy nhiên, khoảng cách thời gian và tính chất khác biệt của cuộc đối đầu khiến kết quả ấy khó phản ánh tương quan hiện tại. Ở Asiad 20, cuộc chiến sẽ rất khác khi U23 Thái Lan đang cho thấy chất lượng đội hình chính và bản lĩnh thực chiến đáng gờm. Còn U23 Hồng Kông (Trung Quốc) đang gặp vấn đề lớn ở khâu ghi bàn khi chỉ ghi được 1 bàn trong 5 trận gần nhất.

Thông tin lực lượng U23 Hồng Kông (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan

Hai đội đều không có trường hợp vắng mặt đáng kể và được cho là có thể sử dụng lực lượng tốt nhất.

Bên phía U23 Hồng Kông (Trung Quốc), Poon Sheung Hei nhiều khả năng tiếp tục bắt chính. Helio, Ichikawa và Korani tạo thành bộ ba ở hàng thủ, trong khi Ngan Cheuk Pan và Ng Yu Hei đảm nhiệm vai trò ở tuyến giữa. Trên hàng công, Udebuluzor được kỳ vọng tiếp tục là mũi nhọn quan trọng nhất.

Việc sở hữu ba cầu thủ quá tuổi là lợi thế đáng kể của U23 Hồng Kông (Trung Quốc), đặc biệt ở những tình huống tranh chấp và chống bóng bổng. Tuy nhiên, đội bóng này sẽ phải duy trì sự tập trung cao độ nếu muốn hạn chế tốc độ tấn công của đối thủ.

Đá đúng sức, U23 Thái Lan có thể giành thắng lợi thứ hai tại Asiad 20.

U23 Thái Lan có thể đưa Yotsakorn Burapha vào đội hình xuất phát sau khi tiền đạo này chỉ được sử dụng hạn chế ở trận gặp Kyrgyzstan. Kittapak Seangsawat cũng đã hội quân sau khi chuyển từ Muangthong United sang BG Pathum United và sẵn sàng thi đấu.

Với những điều chỉnh nhân sự này, HLV Thawatchai có cơ sở để đẩy cao tốc độ ngay từ đầu thay vì chờ đến hiệp hai mới tăng cường những cầu thủ chủ chốt. Đây sẽ là phương án giúp Thái Lan tránh lặp lại tình cảnh bị Kyrgyzstan dẫn trước 2 bàn.

Đội hình dự kiến U23 Hồng Kông (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan

U23 Hồng Kông (Trung Quốc): Poon Sheung Hei; Helio, Ichikawa, Korani; Ngan Cheuk Pan, Ng Yu Hei, Kohki Sung, Lok-To Tsang; Yi-Hang Ellison Tsang; Udebuluzor, Chun-Ming Robbie Wu.

U23 Thái Lan: Sorawat; Chanon, Chanapach, Sittha, Worawut; Thanakrit, Auttapon, Phon-ek; Yotsakorn Burapha, Chawanwit, Jehhanafee Mamah.

Dự đoán tỷ số: U23 Hồng Kông (Trung Quốc) 0-2 U23 Thái Lan