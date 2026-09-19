Asiad chính thức khai mạc, ấn tượng mạnh với màn kết hợp truyền thống và hiện đại

report Bùng nổ âm nhạc và hình ảnh ở lễ khai mạc Asiad 20

Nhật Bản đưa hàng trăm vũ công tiến ra sân khấu để thực hiện các động tác vũ đạo kiểu robot - đại diện cho Nagoya, "thủ phủ robot" của Nhật Bản. Sau đó, tiết mục chuyển sang phần dàn dựng hiện đại với âm nhạc điện tử và hiệu ứng ánh sáng đặc sắc.

Người Nhật kỳ công từ công đoạn sản xuất âm nhạc - pha trộn hài hòa giữa chất nhạc truyền thống Nhật Bản và nhạc điện tử, đưa người nghe đi ra 2 cung bậc cảm xúc trái ngược của quá khứ và tương lai. Đến phần dàn dựng vũ đạo, mọi thứ được thực hiện chỉn chu, không phô trương về hình ảnh nhưng thể hiện rõ cá tính, con người Nhật Bản.