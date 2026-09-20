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Đội tuyển Việt Nam vắng Thành Chung: Khi hàng thủ chỉ còn một 'cột buồm'

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Việt Nam nhận tin không vui khi trung vệ Thành Chung phải rút tên khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Mất mát này liệu sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khâu xử lý bóng bổng của đội tuyển?

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HLV Kim Sang-sik sẽ lo lắng về khâu bóng bổng?

Thành Chung rút lui

Kế hoạch nhân sự của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 vừa trải qua một biến động đáng kể ở hàng phòng ngự. Trung vệ Nguyễn Thành Chung, một trong những chốt chặn đáng tin cậy hàng đầu ở 2 kỳ ASEAN Cup 2024 và 2026, phải nói lời chia tay giải đấu vì chấn thương.

Trước đó đúng 1 ngày, vào 18/9, HLV Kim Sang-sik đã công bố bản danh sách 23 gương mặt chính thức hội quân. Thành Chung khi ấy vẫn được điền tên như một sự lựa chọn mặc định cho trục phòng ngự trung tâm nhờ kinh nghiệm dày dặn, khả năng phán đoán nhạy bén và bản lĩnh trận mạc đã được kiểm chứng.

Tuy nhiên, vết đau diễn biến phức tạp hơn dự kiến buộc đội ngũ y tế phải đưa ra kết luận trung vệ này không đủ thể lực để thi đấu với cường độ cao tại giải đấu khu vực sắp tới. Thông tin này khiến ban huấn luyện lẫn người hâm mộ không khỏi âu lo, đặc biệt khi ngày khởi tranh chiến dịch trên đất Indonesia đã cận kề.

Mất Thành Chung là tổn thất lớn đối với hệ thống phòng ngự của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Đoàn Văn Hậu cũng không thể góp mặt. Việc vắng bóng cùng lúc hai trụ cột giàu kinh nghiệm, sở hữu thể hình vượt trội cùng khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng khiến hàng thủ đội tuyển chịu thiệt thòi rõ rệt về chiều cao và sức mạnh cơ bắp.

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Thành Chung sẽ không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

Nỗi lo không chiến

Nhìn vào danh sách tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, hàng phòng ngự đang đối diện với một bài toán nan giải về mặt thể hình. Bởi lẽ, ông Kim Sang-sik chỉ lựa chọn 4 trung vệ thực thụ. Đáng chú ý, thông số chiều cao của nhóm cầu thủ án ngữ trước khung thành lại bộc lộ sự chênh lệch khá lớn so với tiêu chuẩn phòng ngự mà đội tuyển đã duy trì trong nhiều tháng qua.

Vì hiện tại, chỉ còn duy nhất Bùi Hoàng Việt Anh vượt qua mốc 1m80 (cao 1m84). Trong khi 3 phương án còn lại đều được coi là “thấp bé nhẹ cân”. Cụ thể, Adou Leygley Minh cao 1m78, Lê Ngọc Bảo cao 1m77, còn gương mặt trẻ Nguyễn Nhật Minh chỉ chạm mốc 1m75. Đây là những con số thấp hơn mặt bằng chung của các trung vệ quốc tế, nơi các đợt bóng dài và những tình huống cố định luôn là vũ khí sát thương hàng đầu của nhiều đối thủ trong khu vực.

So với ASEAN CUP 2026, đội tuyển Việt Nam đã mất tới 3 cầu thủ cao trên 1m80. Đó là Quang Kiệt (1m95), Thành Chung (1m82), Văn Hậu (1m88). Trong khi đó, Hiểu Minh dính chấn thương dài hạn. Thanh Bình thì sa sút phong độ nên không còn được tin dùng trên đội tuyển còn trung vệ nhập tịch Gustavo (Phi Long) với chiều cao 1m95 dường như vẫn nằm ngoài kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

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Việt Anh là trung vệ duy nhất cao trên 1m80 của đội tuyển

Việt Anh đang là "ngọn tháp" cao nhất ở hàng thủ đội tuyển. Thực tế đã chứng minh rằng thể hình lý tưởng đã giúp Việt Anh rất nhiều ở khâu đánh chặn. Anh trở thành niềm hy vọng lớn nhất ở CLB lẫn đội tuyển trong các pha không chiến và tranh chấp. Như trận thắng Indonesia 3-0 ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 khi Việt Anh góp phần phong tỏa các cầu thủ to cao bên phía đối thủ, giúp đội nhà giữ sạch lưới.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, gánh nặng đè lên vai Việt Anh sẽ rất nặng nề, bởi ba đồng đội còn lại ở trung tâm hàng thủ đều sở hữu vóc dáng tương đối khiêm tốn so với vị trí then chốt trước cầu môn.

Thay vì chỉ trông chờ vào sức mạnh va đập thuần túy, nhiều khả năng Adou Minh, Ngọc Bảo hay Nhật Minh sẽ phải phát huy tối đa khả năng phán đoán điểm rơi, sự cơ động trong bọc lót và kỹ năng đọc tình huống để can thiệp bóng từ sớm. Bên cạnh đó, tính kỷ luật trong việc giữ cự ly đội hình cùng sự hỗ trợ liên tục từ các tiền vệ phòng ngự sẽ là chìa khóa then chốt để che lấp điểm yếu ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Chấp nhận một hàng thủ thấp bé hơn thường lệ là canh bạc không nhỏ của ông Kim Sang-sik. Đổi lại, sự nhanh nhẹn và khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới của nhóm trung vệ này được kỳ vọng sẽ tạo nên một lối chơi linh hoạt, sẵn sàng hóa giải mối đe dọa bằng sự chủ động và tỉnh táo.

Đặng Lai
#Thành Chung #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc

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