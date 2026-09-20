U23 Thái Lan lại ngược dòng, giành thắng lợi tưng bừng ở Asiad

TPO - Bị U23 Hồng Kông (Trung Quốc) chọc thủng lưới trước, U23 Thái Lan một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh khi ngược dòng mạnh mẽ để thắng 5-1, qua đó giành 6 điểm sau hai lượt trận bảng A bóng đá nam Asiad 20.

U23 Thái Lan đang trở thành đội bóng đặc biệt ở bảng A khi liên tiếp rơi vào thế bị dẫn trước nhưng vẫn giành chiến thắng. Sau màn ngược dòng từ 0-2 thành 3-2 trước U23 Kyrgyzstan ở trận ra quân, “Voi chiến” tiếp tục bị U23 Hồng Kông (Trung Quốc) dẫn trước tại Toyota Stadium chiều 20/9, trước khi ghi liền 5 bàn để “vùi dập” đối thủ.

U23 Thái Lan (áo trắng) đã ghi liền 5 bàn vào lưới U23 Hồng Kông (Trung Quốc) để thắng ngược 5-1.

U23 Hồng Kông nhập cuộc khá chủ động và bất ngờ vượt lên ở phút 14. Từ một đường chuyền lỗi của hàng tiền vệ Thái Lan, Wu Chun Ming cướp được bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút căng. Bóng chạm chân hậu vệ Tamma Chanon đổi hướng, khiến thủ môn Phosaman Sorawat không kịp phản ứng.

Bàn thua buộc U23 Thái Lan phải đẩy cao đội hình. Đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn và tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Hồng Kông.

Nỗ lực đó được đền đáp ở phút 39. Sau một pha để mất bóng của đối thủ, Thanakrit Chotmuangpak có khoảng trống ở ngoài vòng cấm. Tiền vệ mang áo số 10 không mất nhiều thời gian chỉnh bóng trước khi tung cú sút từ khoảng 30 m, đưa bóng đi căng và hiểm hóc vào lưới Hồng Kông.

Tỷ số 1-1 giúp Thái Lan bước vào giờ nghỉ với tâm thế hoàn toàn khác. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ hai liên tiếp tại Asiad 20, đội bóng này kết thúc hiệp một trong thế bị dẫn hoặc phải tìm cách sửa chữa một khởi đầu không tốt.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan nhanh chóng hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Phút 53, Pariphan Wongsa, cầu thủ vào sân từ hiệp một, thoát xuống sau một pha phối hợp tấn công rồi dứt điểm hạ thủ môn Kun-Sun Chan, đưa Thái Lan dẫn 2-1.

Chỉ 3 phút sau, khoảng cách được nới rộng. Từ đường căng ngang của đồng đội, một cầu thủ Thái Lan đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và Tsang Yi Hang trong nỗ lực phá bóng đã vô tình đưa bóng thẳng vào lưới nhà. Chỉ trong chưa đầy 15 phút hiệp hai, Hồng Kông từ chỗ dẫn trước đã bị Thái Lan dẫn ngược lại 3-1.

U23 Thái Lan (áo trắng) đang cho thấy bản lĩnh đáng gờm khi liên tiếp thắng ngược các đối thủ ở bảng A.

Thái Lan sau đó tiếp tục khai thác những sai lầm của hàng thủ Hồng Kông. Phút 76, Jehanafi Mamah tận dụng pha xử lý thiếu chắc chắn của đối phương, vượt qua thủ môn rồi đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 4-1.

Đến phút 84, U23 Thái Lan hoàn tất chiến thắng 5-1. Worawut Noisri thoát xuống đối mặt thủ môn Hồng Kông trước khi dứt điểm quyết đoán, khép lại màn ngược dòng thứ hai liên tiếp của “Voi chiến” tại giải đấu.

Trước đó, Thái Lan cũng từng bị U23 Kyrgyzstan dẫn 2-0 trong trận mở màn ngày 16/9 nhưng thắng ngược 3-2, trong đó Pariphan Wongsa lập cú đúp chỉ trong ít phút để xoay chuyển cục diện. Bản lĩnh của đội bóng Đông Nam Á một lần nữa đã lên tiếng, cho thấy họ hoàn toàn có thể tiến xa hơn vòng bảng ở kỳ Asiad này.

Với 6 điểm sau hai trận, U23 Thái Lan tiếp tục đứng trước cơ hội lớn giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, U23 Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn chưa có điểm nào sau hai lượt trận, sau khi trước đó thua chủ nhà U23 Nhật Bản 0-2. Kết quả trận đấu cũng khiến cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Nhật Bản ở lượt cuối, diễn ra ngày 23/9, trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đều đang hướng tới vị trí dẫn đầu bảng A.