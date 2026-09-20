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Gác nỗi buồn thua Nhật Bản, tuyển bóng đá nữ quyết đấu Thái Lan

Tiểu Phùng

TPO - Trận đấu với Thái Lan có tính chất quyết định cơ hội giành vé đi tiếp của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản).

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Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cơ hội đi tiếp tại Asiad 20 nếu đánh bại Thái Lan

“Sau trận đấu với Nhật Bản, toàn đội cũng rất buồn vì kết quả không được như mong muốn. Nhưng không vì thế mà mình đánh mất tinh thần. Ở trận đấu sắp tới với Thái Lan, toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để thi đấu và hướng tới một chiến thắng. Tôi tin đội sẽ làm được điều đó”-trung vệ Hoàng Thị Loan hôm nay cho biết.

Sau 2 lượt đầu tiên, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện chưa được điểm nào khi để thua Đài Bắc (Trung Hoa) 1-2 và Nhật Bản 0-8. Trận thua đậm Nhật Bản không quá bất ngờ bởi đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thuộc nhóm mạnh bậc nhất bóng đá nữ thế giới.

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Hoàng Thị Loan đang thuộc nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm ở đội tuyển nữ Việt Nam

Thất bại trước Đài Bắc (Trung Hoa) đáng tiếc hơn khi đây là đối thủ ngang tầm, tuyển nữ Việt Nam đã có cơ hội nhưng không tận dụng thành công và để đối thủ giành 3 điểm. Phía trước, trận đấu với Thái Lan có tính chất quyết định cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam.

Dù đứng thứ 3 ở bảng E với hiệu số -9, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn sẽ đi tiếp nếu đánh bại Thái Lan và giành 1 trong 2 suất cho hai đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Theo Hoàng Thị Loan, Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình, kỹ thuật tốt. Đội tuyển nữ Việt Nam vì vậy đang tập trung toàn lực, duy trì sự đoàn kết và quyết tâm để vượt qua đối thủ.

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“Toàn đội đang cố gắng tập trung làm theo những bài mà ban huấn luyện đề ra, đồng thời đoàn kết, động viên nhau để thi đấu một trận thật quyết tâm, hướng tới mục tiêu vào vòng trong”-Hoàng Thị Loan nói trước buổi tập chiều 20/9 tại Osaka.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Osaka.

Tiểu Phùng
#Asiad 20 #Nagoya #đội tuyển bóng đá nữ #Hoàng Thị Loan #Thái Lan #Hoàng Văn Phúc

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