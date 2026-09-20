Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC đều bất ngờ bị loại sớm ở Cúp Quốc gia

TPO - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Hà Nội FC đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm bậc nhất lịch sử đội bóng khi khởi đầu mùa giải 2026/27 với những kết quả đáng báo động. Sau các thất bại nặng nề tại đấu trường LPBank V.League 1, giờ họ cùng dắt tay nhau bị loại ở Cúp Quốc gia Sacombank.

Sau 2 trận thua trước Nam Định (0-4) và Hải Phòng (1-3), thầy trò HLV Nguyễn Quang Trãi đặt mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên để giải tỏa áp lực và cơ hội dành cho họ rất rõ ràng khi đối thủ chỉ là CLB Hưng Yên (tiền thân là Trẻ PVF-CAND). Đây một đại diện đang chơi tại giải hạng Nhất, vốn bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt.

Tuy nhiên, khó khăn đã bủa vây đội bóng phố Núi ngay từ trước giờ bóng lăn. Do mặt sân Pleiku xuống cấp nghiêm trọng, ban tổ chức giải yêu cầu HAGL phải chuyển sang sử dụng sân vận động Quy Nhơn làm sân nhà. Có lẽ việc phải thi đấu xa mặt cỏ quen thuộc đã khiến đoàn quân HAGL trở nên rời rạc, thiếu khởi sắc và thậm chí nhiều thời điểm còn tỏ ra lép vế trước sự tự tin của đối thủ bị đánh giá chiếu dưới.

Sau 45 phút đầu tiên giằng co không có bàn thắng, hiệp hai bùng nổ với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính chứng kiến tới 5 pha lập công. Phút 55, ngoại binh Joseph Khalio bên phía Hưng Yên bứt tốc mạnh mẽ bên hành lang cánh trước khi căng ngang dọn cỗ để Đăng Dương đệm bóng cận thành mở tỷ số. Dù Jacintho Matheus nhanh chóng thắp lại hy vọng cho HAGL chỉ 6 phút sau bằng pha hãm ngực rồi vô-lê đẳng cấp nhưng thảm họa phòng ngự lại lập tức ập đến.

Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc cản bước tiến của Hà Nội FC

Chỉ trong vỏn vẹn 3 phút, hàng thủ HAGL mắc sai lầm ngớ ngẩn để Joseph Khalio thoải mái ghi bàn. Phút 74, chân sút này cướp bóng rồi lốp bóng điệu nghệ hạ gục thủ thành HAGL, trước khi tiếp tục solo vượt qua hai hậu vệ ở phút 77 để nâng cách biệt lên 3-1. Nỗ lực muộn màng của đội bóng phố Núi chỉ đem về quả phạt đền rút ngắn tỷ số xuống 2-3 do công Matheus ở phút bù giờ thứ tư, không đủ để cứu vãn một thất bại ê chề.

Trận thua này chính thức hất văng HAGL khỏi Cúp Quốc gia, đồng thời gióng lên hồi chuông báo động đỏ khi họ nhận tới 10 bàn thua chỉ sau 3 trận gần nhất. Quãng nghỉ ba tuần nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia sắp tới sẽ là thời điểm sống còn để thầy trò HLV Nguyễn Quang Trãi chấn chỉnh hệ thống chiến thuật.

Điều tương tự cũng xảy ra với Hà Nội FC khi họ vừa thua sốc trước Đà Nẵng, đội bóng đá cùng hạng nhưng thực lực vẫn bị đánh giá là “thấp bé nhẹ cân hơn”.

Đội khách chơi nhẫn nhịn, chủ trương phòng ngự chặt chờ thời cơ. Và phút 19, họ bất ngờ vượt lên dẫn trước khi Kavil Luong có pha lập công bất ngờ. Tuy nhiên, Hà Nội FC nhanh chóng tìm được bàn gỡ chỉ 9 phút sau. Tân binh Jung Andrew Patrick là người tỏa sáng. Anh quân bình tỷ số 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Thời gian còn lại diễn ra trong sự giằng co của 2 đội. Các cơ hội cứ đến và đi trước mũi giày dàn sao đối phương. Chung cuộc, 2 đội bóng hòa 1-1 và buộc phải phân định trên chấm luân lưu. Tại đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phát huy tối đa kỹ năng bắt penalty của mình. Anh đổ người cản phá 2 tình huống, trong đó có cú sút căng ở tầm thấp của Hoàng Hên để ấn định chiến thắng cho Đà Nẵng.