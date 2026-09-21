Xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan ở đâu, kênh nào?

TPO - Trận Việt Nam gặp Thái Lan tại lượt trận thứ ba vòng bảng môn bóng đá nữ Asiad 20 diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 (giờ Hà Nội). Khán giả có thể theo dõi trận đấu này trên hệ thống của một số đơn vị truyền hình Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bước vào trận đại chiến Thái Lan. Ảnh: ﻿Minh Huy.

Tại bảng đấu, tình thế của tuyển Việt Nam đang khá ngặt nghèo, sau khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không thắng Đài Bắc Trung Hoa và để thua Nhật Bản. Theo kịch bản tốt nhất cho tuyển Việt Nam, các cô gái đánh bại Thái Lan ở trận đấu chiều nay là chắc chắn giành vé đi tiếp.

Trong trường hợp hòa Thái Lan, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chờ thêm kết quả ở các bảng khác để hy vọng giành suất thứ 3 vào tứ kết Asiad 20.

Thái Lan là đối thủ vừa tầm cho Việt Nam trong trận đấu mang tính chất sống còn, định đoạt vị trí nhì bảng để cùng Nhật Bản tiến vào tứ kết. Phần lớn tuyển thủ nữ Việt Nam dự Asiad 20 đã quá quen với đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến. Ngược lại, Thái Lan cũng hiểu rõ các cầu thủ Việt Nam và lối chơi của chúng ta.

Hơn lúc nào hết, đây là lúc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cần sự tiếp lửa của cổ động viên nhà. Một nhóm CĐV Việt Nam sẽ có mặt trực tiếp tại Nhật Bản để ủng hộ "Các cô gái vàng". Bên cạnh đó là hàng triệu khán giả Việt Nam đang dõi theo, ủng hộ từ xa cho Thanh Nhã và các đồng đội qua các kênh phát sóng trực tiếp.

Theo lịch phát sóng Asiad 20, khán giả có thể theo dõi trận đấu của tuyển nữ Việt Nam trên kênh VTV6. Khán giả xem trực tuyến có thể truy cập ứng dụng VTVgo - nền tảng được VTV ưu tiên đăng tải các luồng livestream thi đấu đồng thời và nội dung xem lại tại Asiad 20. Các hạ tầng tiếp sóng sự kiện gồm FPT Play, MyTV, TV360, VTVCab, VTVprime và SCTV.