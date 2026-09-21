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Messi vẽ đường cong ngoạn mục, ghi bàn từ chấm đá phạt

Hương Ly

TPO - Lionel Messi ghi bàn ngoạn mục từ chấm đá phạt ở phút 24 nhưng không thể giúp Inter Miami thắng trận.

Chiêm ngưỡng cú đá phạt của Lionel Messi.

Messi thực hiện quả đá phạt lệch sang cánh phải, cách khung thành gần 25m. Đây không phải vị trí thuận lợi để Messi thực hiện cú đá thẳng. Messi quyết định hướng trái bóng vào cột gần theo hướng thủ môn đối thủ đứng. Quả treo bóng từ Leo đi với quỹ đạo nửa chuyền, nửa sút, khiến thủ môn bất ngờ. Cuối cùng, bóng dội mép cột và đi vào trong, giúp Messi có thêm bàn thắng từ chấm đá phạt.

Các chuyên gia của ESPN phân tích thủ môn CJ dos Santos bối rối không biết làm gì sau khi Messi sút phạt. Thủ môn của San Diego phán đoán cầu thủ của Inter Miami thực hiện pha đánh đầu. Tuy nhiên, bóng không chạm vào ai, đập đất và đi vào khung thành, vô tình trở thành cú sút phạt có quỹ đạo ấn tượng của Messi.

Bàn thắng của siêu sao người Argentina giúp Inter Miami gỡ hòa 1-1, sau khi thủng lưới từ phút 12. Phút 74, Luis Suarez ghi bàn đưa Inter Miami vượt lên dẫn 2-1. Nhưng chỉ 8 phút sau, Anders Dreyer hoàn tất cú đúp, giúp San Diego gieo sầu cho Inter Miami.

Messi đã làm mọi thứ để Inter Miami giành chiến thắng ở trận này. "El Pulga" đá trọn 90 phút, thực hiện 10 pha dứt điểm. Tuy nhiên, trừ pha đá phạt thành bàn, những cú dứt điểm còn lại của Messi đều thiếu độ nhạy bén và chính xác ở khoảnh khắc quyết định.

Inter Miami vẫn chơi với thế trận tù túng như những vòng gần đây ở MLS. Đội bóng áo hồng cầm bóng 50%, thực hiện 21 pha dứt điểm, có 9 lần đi trúng mục tiêu và ghi 2 bàn. Đội chủ nhà không chuyển hóa được những tình huống tấn công dồn dập để ghi nhiều bàn. Trong khi đó, hàng thủ Inter Miami liên tục để lộ sơ hở, đưa đội bóng vào thế "lấy công bù thủ".

Messi và đồng đội vừa tận hưởng niềm vui chiến thắng trước Cruz Azul và nâng cúp vô địch Bắc Mỹ, đã trở lại cảm giác chán nản tại MLS. Trước đó, họ hòa Nashville, hòa Chicago Fire và hòa Atlanta United. Ba trận liên tiếp ở MLS, Messi đều ghi bàn nhưng không gánh nổi cả đội giành chiến thắng.

Hương Ly
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