Trực tiếp Asiad 20 ngày 21/9: Karate chuẩn bị xuất trận

report Thể dục dụng cụ: Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh động viên các VĐV

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 - Nguyễn Hồng Minh - động viên các VĐV sau khi hoàn thành phần thi ở bộ môn thể dục dụng cụ sáng 21/9.

Sáng nay, đội TDDC nam Việt Nam ra quân ở các nội dung đơn nam. Nổi bât có Nguyễn Văn Khánh Phong tạm dẫn đầu nội dung vòng treo. Đặng Ngọc Xuân Thiện dẫn đầu nội dung ngựa vòng. Điểm số hiện tại mới chỉ tính riêng ở nhóm 1 buổi sáng. Vào buổi chiều, nhóm 2 gồm các cường quốc như chủ nhà Nhật Bản và Trung Quốc mới xuất quân. Sau khi nhóm 2 kết thúc, ban tổ chức mới cộng tổng điểm toàn bộ để xác định danh sách các VĐV chính thức lọt vào chung kết đơn môn.

Ảnh: Tam Ninh.