Đội bóng nữ từng gây sốt mạng xã hội được chuyển giao cho CLB Hoàng Anh Gia Lai

TPO - Sau khi giành ngôi á quân giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, đội bóng đá nữ xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai chính thức được chuyển giao cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai quản lý, mở ra hướng phát triển chuyên nghiệp.

Ngày 21/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng bằng khen cho các VĐV bóng đá có thành tích xuất sắc tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026.

Đặc biệt, dịp này đội bóng đá nữ xã Đak Đoa được chuyển giao sang câu lạc bộ (CLB) Hoàng Anh Gia Lai quản lý. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo tiền đề nâng tầm công tác đào tạo theo hướng bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Đội bóng đá nữ xã Đak Đoa được chuyển giao sang CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, thể thao tỉnh nhà ghi nhận những dấu ấn rất tự hào. Đặc biệt, tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, đội bóng đá nữ xã Đak Đoa gây ấn tượng mạnh mẽ với ngôi á quân chung cuộc và lối chơi giàu bản sắc.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết, ban lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai rất ấn tượng trước màn trình diễn của các cô gái xã Đak Đoa.

“Chúng tôi thấy các em giống như một dòng suối mát lành, trong mát và rất hiền hòa, nhưng mà khi vào sân thì đầy những dâng trào và mạnh mẽ. Chính từ sự yêu mến đó, chúng tôi thống nhất chủ trương tiếp nhận đội bóng đá nữ Đak Đoa để đào tạo và từng bước xây dựng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp”, ông Thắng chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng bằng khen cho đội bóng xã Đak Đoa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai biểu dương tinh thần thi đấu của các cô gái xã Đak Đoa, theo ông đội bóng không chỉ thi đấu hay mà còn thể hiện tinh thần đẹp, đoàn kết, vì màu cờ sắc áo, góp phần tạo dấu ấn và thương hiệu cho bóng đá Gia Lai. Ông Tuấn cũng ghi nhận sự tận tâm, trách nhiệm của Ban huấn luyện đã mang vinh quang về cho tỉnh nhà.

Theo ông Tuấn, thành tích của đội bóng nữ xã Đak Đoa là nguồn cảm hứng để lan tỏa phong trào thể thao, đặc biệt là bóng đá nữ tại các xã đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban huấn luyện khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện cho cả đội bóng đá nữ và nam của CLB Hoàng Anh Gia Lai, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng đến những thành tích mới cho bóng đá tỉnh nhà.