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HLV Trương Minh Sang mạo hiểm khiếu nại, Hải Khang vào chung kết nhảy chống Asiad 20

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt

TPO - HLV Trương Minh Sang đã đưa ra quyết định quan trọng sau khi nhận thấy điểm độ khó trong bài thi của Trịnh Hải Khang chưa phản ánh đúng phần trình diễn. Khiếu nại thành công giúp vận động viên Việt Nam được cộng thêm 0,4 điểm, chắc suất vào chung kết nhảy chống.

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TDDC Việt Nam giành 3 vé vào chung kết. Ảnh: Bùi Lượng.

Ngày 21/9, đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam có ngày thi đấu ấn tượng tại Asiad 20 khi ba vận động viên giành quyền vào chung kết các nội dung cá nhân.

Tại nội dung vòng treo, Nguyễn Văn Khánh Phong đạt 13,833 điểm, trong đó điểm độ khó là 5,3 và điểm thực hiện 8,533. Thành tích này giúp anh xếp thứ hai trong nhóm thi đấu, chỉ kém vận động viên Iran Siavash Siahi Kolankouh 0,033 điểm.

Khánh Phong cũng vượt qua Carlos Yulo trong nhóm thi đấu của mình. Nhà vô địch Olympic người Philippines dẫn đầu các nội dung thể dục tự do và xà kép, nhưng chỉ đạt 13,500 điểm ở vòng treo.

Trước đó, Khánh Phong từng giành huy chương bạc nội dung này tại Asiad 19 với 14,600 điểm. Tấm vé vào chung kết tại Aichi-Nagoya tiếp tục khẳng định vị thế của vận động viên Việt Nam trong nhóm cạnh tranh hàng đầu châu Á.

Ở ngựa vòng, Đặng Ngọc Xuân Thiện đạt 14,300 điểm, gồm 5,6 điểm độ khó và 8,700 điểm thực hiện. Anh xếp thứ hai lượt đi đấu, kém vận động viên Iran Arman Khodaei Valehzaghard 0,100 điểm. Đây là kết quả đáng tự hào với Xuân Thiện, người từng giành huy chương vàng nội dung ngựa vòng tại Cúp thế giới 2025 ở Bulgaria.

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Trong khi đó, tấm vé vào chung kết của Trịnh Hải Khang đến sau một tình huống đặc biệt. Ban đầu, bài thi nhảy chống của anh chỉ được chấm 12,966 điểm. Cho rằng điểm độ khó chưa phản ánh đúng phần trình diễn, HLV Trương Minh Sang đã khiếu nại với ban tổ chức.

Sau khi xem xét, tổ trọng tài điều chỉnh điểm độ khó tăng thêm 0,4 điểm, nâng điểm lần nhảy đầu của Hải Khang lên 13,366 điểm. Kết quả chung cuộc, vận động viên Việt Nam đạt điểm trung bình 13,700 và giành quyền vào chung kết.

Về tình huống này, HLV Trương Minh Sang chia sẻ với Tiền Phong: “Sau khi thi đấu xong, Hải Khang phải chờ toàn bộ vận động viên hoàn thành phần thi mới xác định được kết quả cuối cùng có vào chung kết hay không. Nếu không khiếu nại, thứ nhất, vận động viên sẽ bị thiệt; thứ hai, đội tuyển có thể đánh mất cơ hội lọt vào chung kết.

Dựa trên kinh nghiệm thi đấu và đánh giá chuyên môn, ban huấn luyện đã quyết định khiếu nại. Theo quy định, nếu khiếu nại không chính xác, đội tuyển sẽ mất 300 USD. Nhưng chúng tôi đã khiếu nại thành công. Điểm số của Hải Khang được điều chỉnh tăng lên và đội tuyển không bị mất khoản tiền này".

Ba tấm vé chung kết mở ra cơ hội lớn cho TDDC Việt Nam. Xuân Thiện sẽ cạnh tranh huy chương ở ngựa vòng, còn Khánh Phong hướng tới việc bảo vệ vị trí trong nhóm đầu ở vòng treo vào ngày 24, còn Hải Khang tiếp tục thử thách bản thân tại nhảy chống vào ngày 25 tới.

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt
#TDDC Việt Nam #Asiad 20 #Trương Minh Sang #chung kết #khiếu nại #điểm số #vận động viên

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