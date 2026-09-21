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Vì sao bóng chuyền nữ Việt Nam thua đậm Indonesia?

Vĩnh Xuân

TPO - Đội hình thiếu chiều sâu và áp lực tâm lý là nguyên nhân khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 0-3 trong trận đấu phân hạng 5-8 với Indonesia tại Asiad 20 diễn ra hôm nay tại Nagoya (Nhật Bản).

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Trần Thị Thanh Thuý không thể gánh được đội tuyển bóng chuyền nữ vắng nhiều trụ cột (ảnh Đức Nguyễn)

Theo thông tin của Tiền Phong, nhà thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Indonesia đổi sang điểm mới, cách xa hơn 70km. Đội cũng phải đợi thêm khoảng 1 tiếng mới có xe đón, dẫn đến ảnh hưởng công tác khởi động, chuẩn bị trước trận.

Sự cố khiến phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu, sự hứng khởi của các VĐV. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước Indonesia hôm nay về cơ bản vẫn từ vấn đề chuyên môn. Đây là lần thứ 2 bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia. Lần gần đây nhất diễn ra tại SEA V-Cup 2026, Việt Nam để thua ngược Indonesia 2-3.

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Quỳnh Hương triển vọng nhưng cần thêm thời gian để chín (ảnh Đức Nguyễn)

Tại Asiad 20, Indonesia cũng thua Thái Lan 0-3, lỡ cơ hội vào bán kết. Tuy nhiên khi đối đầu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, các cầu thủ Indonesia thể hiện sự quyết tâm hơn. Trong khi đó, đội hình trong tay HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thiếu chiều sâu khi vắng nhiều gương mặt từng khiến Indonesia phải e ngại như Bích Tuyền, Tú Linh, Kiều Trinh...

Chỉ mình Trần Thị Thanh Thuý không đủ gánh khoảng trống do thiếu nhân sự thay thế xứng tầm. Phạm Quỳnh Hương, Ánh Thảo có nhiều tiến bộ nhưng chưa dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

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Sau khi để thua 20/25 ở set đầu tiên, hai set sau đó các VĐV có dấu hiệu bị tâm lý và tiếp tục để Indonesia đánh bại với tỷ số 21/25, 18/25. Kết quả khiến thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải xuống đánh nhóm phân hạng 7-8.

Vĩnh Xuân
#Asiad 20 #Nagoya #đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam #Trần Thị Thanh Thuý #Indonesia

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