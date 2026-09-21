Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Asiad 20 ngày 21/9: Giành thêm 1 HCĐ, Việt Nam vẫn tụt lại sau Myanmar, Campuchia

Nhóm PV

TPO - Giành 1 HCĐ ở nội dung kumite, Đoàn TTVN khép lại ngày thi đấu thứ 2 với vị trí đồng hạng 20 nhưng chỉ đứng thứ 5 khu vực ĐNA, sau Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Singapore và Campuchia.

report Đoàn Việt Nam kết thúc ngày thi đấu 21/9 với thêm 1 HCĐ

Trong ngày thi đấu 21/9, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 HCĐ. Diệu Ly là VĐV mang về vinh quang với tấm HCĐ ở nội dung kumite. Trận đấu diễn ra giằng co nghẹt thở và khép lại với tỷ số hòa 4-4. Tuy nhiên, theo luật thi đấu kumite, chiến thắng được trao cho võ sỹ có ưu thế về điểm số ghi trước. Nhờ ghi điểm đầu tiên, Nguyễn Thị Diệu Ly được xử thắng.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng đoàn thể thao Việt Nam đang bị các quốc gia ở Đông Nam Á bỏ lại. Thái Lan qua 2 ngày thi đấu chính thức đã giành 3 HCV. Myanmar đang bỏ túi 1 HCV trong khi Indonesia cũng đã giành bạc. Đoàn Campuchia hiện đã vượt lên trên Việt Nam với 4 HCĐ.

screenshot-21-9-2026-21455-resultsasiangames2026org.jpg
BXH huy chương sau ngày thi đấu 21/9
report Mỹ Tiên tiếp tục thất bại ở chung kết

Trong trận chung kết nội dung 200m hỗn hợp nữ, Võ Thị Mỹ Tiên đã về đích ở vị trí thứ 9. Người vô địch nội dung này vẫn là Yu Zidi, VĐV mớ 13 tuổi của Trung Quốc. Thậm chí Yu Zidi còn phá kỷ lục châu Á.

report Bơi Việt Nam hụt HCĐ Asiad 20

Ở chung kết nội dung thi tiếp sức 4x200 tự do nam, 4 kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc chỉ có thể về đích thứ 4. Đội không thể giành huy chương.

hh.jpg
report Đội tuyển thể dục dụng cụ vào chung kết 3 nội dung cá nhân

Ở các trận đấu vòng loại thể dục dụng cụ vào chiều nay, 3 VĐV Việt Nam đã xuất sắc ghi tên vào chung kết. Đó là Xuân Thiện ở nội dung ngựa vòng, Khánh Phong nội dung vòng treo và Hải Khang ở nội dung nhảy chống. Đây là kết quả đáng khích lệ của các VĐV Việt Nam khi họ phải chiến đấu với các ngôi sao hàng đầu. Ngày 24/9 tới, các trận chung kết sẽ diễn ra.

kp.jpg
Khánh Phong đã giành vé vào vòng tranh huy chương nội dung vòng treo
report Việt Nam có thêm huy chương đồng

Diệu Ly vừa kết thúc trận tranh huy chương đồng kumite. Trận đấu diễn ra giằng co nghẹt thở và khép lại với tỷ số hòa 4-4. Tuy nhiên, theo luật thi đấu kumite, chiến thắng được trao cho võ sỹ có ưu thế về điểm số ghi trước. Nhờ ghi điểm đầu tiên, Nguyễn Thị Diệu Ly được xử thắng, qua đó chính thức giành tấm huy chương đồng. Cô là chủ nhân tấm huy chương đồng thứ 3 của đoàn Việt Nam tại sự kiện.

img-0471.jpg
Ảnh: B.L
img-0472.jpg
report Bóng chuyền bãi biển Việt Nam toàn thua

Trong 2 trận đấu thuộc vòng loại bóng chuyền bãi biển tại Asiad 20, các VĐV Việt Nam đều nhận thất bại. Lúc 09h00, cặp Anh Tuấn - Ý Hoàng thua đối thủ Trung Quốc 1-2. Sau đó không lâu, Lâm Tới và Văn Việt gục ngã 0-2 trước Indonesia.

report Bóng chuyền Việt Nam thua Indonesia 0-3

Trong trận tranh vị trí 5-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua Indonesia tới 0-3. Đây là kết quả rất bất ngờ vì trong lịch sử, các cô gái Việt Nam thường áp đảo Indonesia với 6 chiến thắng liên tiếp. Kể từ 2019 tới nay, tuyển nữ Việt Nam mới thất bại trước các cô gái xứ vạn đảo ở một giải đấu lớn.

set.jpg
report Karate: Hải Nam vào trận đấu tranh HCĐ

Hải Nam vượt qua đối thủ Saudi Arabia, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-3.

report Karate: Hải Nam, Diệu Ly chuẩn bị xuất trận

Khuất Hải Nam đối đầu đối thủ Nhật Bản ở nội dung kumite cá nhân nam 67kg. Nguyễn Thị Diệu Ly gặp đối thủ Trung Quốc ở kumite cá nhân nữ 68kg. Đây là những đối thủ rất mạnh cho VĐV Việt Nam.

report Thể dục dụng cụ: Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh động viên các VĐV

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 - Nguyễn Hồng Minh - động viên các VĐV sau khi hoàn thành phần thi ở bộ môn thể dục dụng cụ sáng 21/9.

Sáng nay, đội TDDC nam Việt Nam ra quân ở các nội dung đơn nam. Nổi bât có Nguyễn Văn Khánh Phong tạm dẫn đầu nội dung vòng treo. Đặng Ngọc Xuân Thiện dẫn đầu nội dung ngựa vòng. Điểm số hiện tại mới chỉ tính riêng ở nhóm 1 buổi sáng. Vào buổi chiều, nhóm 2 gồm các cường quốc như chủ nhà Nhật Bản và Trung Quốc mới xuất quân. Sau khi nhóm 2 kết thúc, ban tổ chức mới cộng tổng điểm toàn bộ để xác định danh sách các VĐV chính thức lọt vào chung kết đơn môn.

Ảnh: Tam Ninh.

1789960748137-4123451591957782065-g1707249601280456889-bba7d6c8bdf439ba9edc2d63614919a3.jpg
1789960896996-4123451591957782065-g1707249601280456889-8aa0b42dfaeaa2d0439ef1276645de41.jpg
report Boxing: Đức Ngọc thua đối thủ Qatar ở vòng loại 70kg
anh-man-hinh-2026-09-21-luc-101528.png
report Boxing: Nguyễn Đức Ngọc đang đối đầu võ sỹ Qatar tại vòng loại 70kg
anh-man-hinh-2026-09-21-luc-100359.png
report Bắn súng: Việt Nam không có đại diện ở chung kết súng trường hơi cá nhân nam

Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang dừng bước từ vòng loại. Việt Dũng (637 điểm) là xạ thủ đạt thành tích tốt nhất trong bộ ba của Việt Nam nhưng chỉ đứng thứ 15. Xét thành tích đồng đội, Việt Nam đứng hạng 8.

anh-man-hinh-2026-09-21-luc-094242.png
report Bơi: Đội 4x200m hỗn hợp nam vào chung kết

Hưng Nguyên, Viết Tường, Huy Hoàng và Nguyễn Quốc tiến vào chung kết nội dung hấp dẫn bậc nhất ở đường đua xanh. Tại đây, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là những ứng cử viên hàng đầu. Vị trí thứ 4 cũng là thành tích của đội bơi 4x200m hỗn hợp nam Việt Nam tại Asiad 19.

anh-man-hinh-2026-09-21-luc-093348.png
report Bơi: Hưng Nguyên, Viết Tường, Huy Hoàng và Nguyễn Quốc tranh tài vòng loại 4x200m tự do

Bộ tứ kình ngư của Việt Nam xếp hạng nhì ở lượt vòng loại đầu tiên, xếp sau Hàn Quốc với thành tích 7 phút 21 giây 62.

anh-man-hinh-2026-09-21-luc-092333.png
report Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên vào chung kết 200m hỗn hợp nữ

Đây là thành tích tốt của nữ kình ngư Việt Nam. Ở nội dung này, khả năng cạnh tranh huy chương của bơi Việt Nam rất thấp.

anh-man-hinh-2026-09-21-luc-090813.png
report Bơi: Phạm Thanh Bảo không vào chung kết 100m ếch

Thanh Bảo chỉ nằm trong nhóm 2 VĐV dự phòng cho chung kết. Trong trường hợp có VĐV bỏ thi hoặc gặp sự cố, Thanh Bảo được chọn thay thế.

anh-man-hinh-2026-09-21-luc-085425.png
report Bơi: Phạm Thanh Bảo thi vòng loại 100m ếch

Phạm Thanh Bảo về đích thứ 3 trong nhóm thứ 2 thi đấu vòng loại, đạt thành tích 1 phút 0 giây 85.

anh-man-hinh-2026-09-21-luc-084757.png
report Karate: Minh Đức thắng đối thủ Campuchia

Tại vòng 16 nội dung kata đơn nam, võ sỹ Phạm Minh Đức đánh bại đối thủ Campuchia với tỷ số 3-2.

report Wushu: Nguyễn Trọng Lâm về thứ 5 nội dung Thái cực quyền

Thêm một nội dung của wushu trôi qua và võ sỹ Việt Nam không nằm trong nhóm cạnh tranh huy chương.

1789954237300-4123451591957782065-g1707249601280456889-cd8147ddf9103ea1846d64a2d5941314.jpg
1789954237346-4123451591957782065-g1707249601280456889-3fce4cd1c8d64f00982df2b1220f3589.jpg
report Thể dục dụng cụ: Trần Đình Vương hoàn thành nội dung xà đơn

VĐV Việt Nam hoàn thành khá tốt bài thi. Các động tác không quá khó nhưng chuẩn mực và ít lỗi.

anh-man-hinh-2026-09-21-luc-081758.png
anh-man-hinh-2026-09-21-luc-081749.png
report Wushu: Nguyễn Thị Hiền hoàn thành bài thi ở chung kết

Võ sỹ Việt Nam cạnh tranh huy chương tại chung kết trường quyền nữ. Nguyễn Thị Hiền đạt 9.573 điểm, đứng hạng 14/16. VĐV Hồng Kông Trung Quốc giành HCV ở nội dung này. Ảnh: Tam Ninh.

1789951477057-4123451591957782065-g1707249601280456889-9e76469f43c3eb7d61e03c726577d8d1.jpg
1789950821471-4123451591957782065-g1707249601280456889-03b8662bd15da35c7fa432b0566f1c5e.jpg
1789950821512-4123451591957782065-g1707249601280456889-5673b62f2a2cf91558af617d9c70f3fa.jpg
1789871812885-8731407865152588580-g6368102153813861992-29fcaa19f29137e164ba2b35ba79b26b.jpg

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đoàn TTVN giành 2 HCĐ ở môn teqball và karate. Ở trận tranh HCĐ đôi nam nữ teqball, cặp Minh Tân và Gia Nghi xuất sắc đánh bại Ấn Độ. Sau đó, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi mang về HCĐ quý giá cho karate. Đó là kết quả nằm trong dự tính, tạo bước khởi động trơn tru cho đoàn TTVN.

Trong sáng 21/9, các VĐV Việt Nam xuất trận ở nhiều nội dung vòng loại của bơi. Phạm Thanh Bảo (100m ếch), Võ Thị Mỹ Tiên (200m hỗn hợp nữ), Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tưởng và Trần Văn Nguyễn Đức (4x200m tự do nam) sẽ nỗ lực tìm kiếm một suất góp mặt tại chung kết.

Đội bóng chuyền nữ chơi trận phân hạng 5-8. Đội bóng chuyền bãi biển nam cũng xuất trận. Tương tự là đội boxing, khởi đầu với trận đấu của Nguyễn Đức Ngọc ở hạng cân 70kg.

Tâm điểm của buổi sáng đổ dồn vào bắn súng, nơi Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang cạnh tranh vòng loại nội dung súng trường cá nhân. Sau đó, các VĐV tiếp tục bắn loạt đạn chung kết và cạnh tranh huy chương. Ở karate, Phạm Minh Đức, Khuất Hải Nam và Nguyễn Thị Diệu Ly tranh tài trong ngày hôm nay.

Niềm hy vọng số 1 đặt vào wushu, nơi Nguyễn Thị Hiền (trường quyền nữ), Nguyễn Trọng Lâm (thái cực quyền nam, thái cực kiếm), Nguyễn Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Khắc Kiên (tán thủ) lần lượt ra quân. Cùng hy vọng các VĐV wushu mang về nhiều tấm huy chương cho TTVN, trong đó có HCV để mở hàng ở kỳ Á vận hội 2026.

Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam chơi trận quyết định với Thái Lan tại bảng E môn bóng đá nam tại Asiad 20.

img-0459.jpg
Bảng xếp hạng huy chương ngày 20/9
Nhóm PV
#Asiad #bắn súng #karate #wushu #thể thao Việt Nam #huy chương #đoàn thể thao #kênh asiad 20 #vdv việt nam #trực tiếp asiad 20

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe