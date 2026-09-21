Asiad 20 ngày 21/9: Giành thêm 1 HCĐ, Việt Nam vẫn tụt lại sau Myanmar, Campuchia

report Đoàn Việt Nam kết thúc ngày thi đấu 21/9 với thêm 1 HCĐ

Trong ngày thi đấu 21/9, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 HCĐ. Diệu Ly là VĐV mang về vinh quang với tấm HCĐ ở nội dung kumite. Trận đấu diễn ra giằng co nghẹt thở và khép lại với tỷ số hòa 4-4. Tuy nhiên, theo luật thi đấu kumite, chiến thắng được trao cho võ sỹ có ưu thế về điểm số ghi trước. Nhờ ghi điểm đầu tiên, Nguyễn Thị Diệu Ly được xử thắng.



Dù vậy, không thể phủ nhận rằng đoàn thể thao Việt Nam đang bị các quốc gia ở Đông Nam Á bỏ lại. Thái Lan qua 2 ngày thi đấu chính thức đã giành 3 HCV. Myanmar đang bỏ túi 1 HCV trong khi Indonesia cũng đã giành bạc. Đoàn Campuchia hiện đã vượt lên trên Việt Nam với 4 HCĐ.