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Thể thao

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Asiad 20 ngày 20/9: Trung Quốc dẫn đầu với 11 HCV, Thái Lan đã có 3 HCV

Nhóm PV

TPO - Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Asiad 20, đoàn thể thao Trung Quốc vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 HCV, hơn đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 tới 5 HCV. Nhưng đáng kể nhất là Thái Lan đứng thứ 6 nhưng cùng có 3 HCV như Hàn Quốc và Kazakhstan.

report Bảng xếp hạng Á vận hội 2026 sau ngày thi đấu 20/9
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report Việt Nam mở màn ngày thi đấu chính thức đầu tiên với 2 huy chương đồng

Tính đến hết ngày 20 tháng 9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã chính thức ghi tên mình lên bảng tổng sắp ASIAD 2026 với 2 tấm huy chương đồng.

Dấu ấn đầu tiên thuộc về võ sĩ Bùi Ngọc Nhi ở môn Karate, nội dung Kata cá nhân nữ. Với bản lĩnh trước các đối thủ hàng đầu châu lục, cô đã mang về tấm huy chương danh giá, tiếp tục khẳng định thế mạnh truyền thống của võ thuật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

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Cặp vận động viên Việt Nam giành tấm huy chương đồng Teqball

Bất ngờ và ấn tượng không kém là tấm HCĐ ở môn Teqball nội dung đôi nam nữ của cặp đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi. Dù đây là môn thể thao tương đối mới mẻ, song sự ăn ý, kỹ thuật khéo léo và tinh thần thi đấu kiên cường của cả hai đã giúp thể thao Việt Nam tạo nên dấu mốc lịch sử.

Dù chưa chạm tay vào kim loại vàng hay bạc, nhưng 2 tấm huy chương đồng quý giá này là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm tự tin cho toàn đoàn trong những ngày thi đấu quyết liệt sắp tới.

report Đoàn thể thao Việt Nam hoàn tất nội dung cuối cùng trong ngày 20/9

Trương Văn Chưởng vừa hoàn tất trận đấu ở môn Wushu. Anh giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ người Macau (Trung Quốc) để giành quyền vào vòng đấu tiếp theo. Vận động viên này cũng khép lại ngày thi đấu 20/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam.

report HLV tuyển Việt Nam: Lò Thị Phung đã xuống sức

Sau khi kết thúc trận đấu, HLV Mai Thanh Ba đã trả lời phóng viên. Ông tiếc nuối về màn thể hiện của học trò, đồng thời khẳng định các trọng tài đã thiếu nhất quán trong việc chấm điểm.

report Lò Thị Phung không thể đi tiếp

Ở trận tứ kết nữ nội dung 54 kg MMA, Lò Thị Phung đã không thể giành chiến thắng trước đối thủ Hàn Quốc Lee Bomi. 'Cô giáo mầm non' Phung thua sau 2 hiệp hòa nhau, ở hiệp phụ thì trọng tài chấm VĐV Hàn Quốc giành chiến thắng. Như vậy, VĐV Việt Nam đã không thể tiếp tục hành trình giành huy chương ở nội dung 54 kg.

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ảnh: B.L
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report Thêm một VĐV bơi Việt Nam giành vị trí thứ 8

Nguyễn Thúy Hiền vừa tranh tài chung kết nội dung bơi 50m ếch nữ. Cô về thứ 8 với thành tích 31 giây 96. Vô địch nội dung này là Tang Qianting của Trung Quốc với thành tích 29 giây 45.

report Hàng loạt VĐV Đông Nam Á giành HCV

Chiều 20/9, Myanmar đã trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên giành HCV tại Asiad 2026. Khin Hnin Wai xuất sắc vượt qua Sumaya của Indonesia trong trận chung kết đơn nữ môn Teqball. Vài tiếng sau, đến lượt Thái Lan có vàng và vẫn là môn Teqball.

Dejaroen Phakpong và Wongkhamchan Suphawadi đã xuất sắc thắng cặp đôi Nhật Bản ở chung kết nội dung Teqball hỗn hợp để bước lên bục cao nhất.

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report Mỹ Tiên chỉ về thứ 8 nội dung bơi bướm 200m

Trong trận chung kết nội dung bơi bướm 200m dành cho nữ, Võ Thị Mỹ Tiên đã kết thúc chặng đua với thành tích 2 phút 13 giây 53. Cô đứng thứ 8 chung cuộc. VĐV vô địch là Yu Zidi của Trung Quốc. Giành HCB cũng là VĐV Trung Quốc trong khi đại diện của chủ nhà Nhật Bản giành HCĐ.

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report Karate Việt Nam thua ở trận tranh HCĐ

Trong trận tranh HCĐ nội dung 60kg kumite nam vừa kết thúc, Chu Văn Đức đã thua võ sỹ Malaysia 2-10. Như vậy, võ sỹ này lỡ cơ hội giành huy chương cho thể thao Việt Nam.

report Bắn súng: Bộ ba Thanh Thảo, Hà My, Mộng Tuyền không góp mặt ở chung kết

Bộ ba xạ thủ Việt Nam tranh tài ở nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ. Bộ ba Thanh Thảo, Hà My, Mộng Tuyền giành tổng 1884.3 điểm, xếp thứ 5 sau các đội tuyển Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc. Trước đó, tại vòng loại nội dung súng trường hơi cá nhân, điểm số của các VĐV Việt Nam lần lượt là: Hà My, Phí Thanh Thảo (cùng 629,5) và Mộng Tuyền (625,3).

report Bóng chuyền: Đội tuyển nữ thua Trung Quốc 0-3

Đây là kết quả nằm trong dự đoán. Tuyển nữ Việt Nam không thể tiến vào bán kết để hy vọng cạnh tranh huy chương.

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report Bóng chuyền: Tuyển nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc ở tứ kết

Tuyển Việt Nam thua 2 set trước Trung Quốc. Đây là kết quả được dự đoán trước khi đối thủ của chúng ta ở đẳng cấp vượt trội.

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report Hình ảnh Bùi Ngọc Nhi, võ sĩ mang về HCĐ thứ 2 cho TTVN
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report Teqball: Trường Giang - Anh Khoa không thể giành HCĐ

Bộ đôi VĐV Việt Nam thua 9-12 ở set 2, phải bước vào set quyết định để tranh HCĐ. Trong set 3, đôi VĐV Radhi và Alelayawi của Iraq thể hiện sự lấn lướt và thắng 12-7. Chung cuộc, Iraq vượt qua Việt Nam bằng tổng tỷ số 2-1 sau 3 set. Ảnh/video: Phạm Hoàng.

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report Karate giành HCĐ thứ 2 cho TTVN

Võ sỹ Bùi Ngọc Nhi đánh bại Wai Leong của Singapore với tỷ số 4-1, giành HCĐ đầu tiên cho tuyển karate tại Asiad 20. Đây là HCĐ thứ 2 của đoàn TTVN giành được trong sáng 20/9.

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ảnh Bùi Lượng
report Teqball:

Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa đánh bại cặp VĐV Iraq ở ván đầu với tỷ số 12-7.

report Bơi: Thúy Hiền vào chung kết 50m ếch nữ

Kình ngư Việt Nam hoàn thành vòng loại với thành tích 32 giây 28, xếp thứ 10 trong tổng 25 VĐV tranh tài và tiến vào chung kết. Ở đường đua này, cơ hội để Thúy Hiền cạnh tranh huy chương là rất thấp.

report Bắn súng: Phí Thanh Thảo, Mộng Tuyền hoàn thành lượt bắn 1

Hai nữ xạ thủ Việt Nam đang tranh tài ở nội dung 10m súng trường cá nhân nữ.

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report MMA: Lò Thị Phung vào tứ kết hạng cân 54kg

Nữ võ sỹ Lò Thị Phung đánh bại đối thủ người Kazakhstan. Đại diện của MMA Việt Nam bước vào trận tứ kết, chạm trán với đối thủ Hàn Quốc.

report Thưởng nóng cho đôi VĐV giành HCĐ đầu tiên

Minh Tân và Gia Nghi nhận thưởng nóng 50 triệu đồng từ Đoàn TTVN. Trung tâm TDTT Hoa Lư (TPHCM) thưởng cho 2 VĐV 1.000 USD.

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report Khoảnh khắc ăn mừng tấm huy chương đầu tiên của TTVN tại Asiad 20

Ảnh: Phạm Hoàng.

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report Tấm huy chương đầu tiên cho đoàn TTVN

Minh Tân và Gia Nghi đánh bại đôi VĐV Ấn Độ 12-9, 12-6 tại trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ môn teqball.

TTVN là đoàn thứ 8 giành huy chương tại Asiad 20. Sau trận đấu này, teqball Việt Nam có cơ hội giành thêm HCĐ ở nội dung đôi nam.

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report Tạm dừng trận tranh HCĐ teqball

VĐV Ấn Độ dính chấn thương, xin tạm dừng trận đấu thêm 10 phút để xem xét tình hình.

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report Bắn súng xuất trận

Lê Thị Mộng Tuyền và Phí Thanh Thảo đang tranh tài ở nội dung súng trường cá nhân nữ. Đây là một trong những nội dung được kỳ vọng có huy chương cho đoàn TTVN.

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report Tấm HCĐ đầu tiên ở Asiad 20 đang ở rất gần Việt Nam

Minh Tân và Gia Nghi dẫn sâu điểm số bộ đôi Ấn Độ. Thắng set này, bộ đôi của teqball Việt Nam giành HCĐ.

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report Teqball: 2 VĐV Việt Nam tranh HCĐ

Minh Tân và Gia Nghi đang cạnh tranh HCĐ cùng VĐV Ấn Độ. Ở set thứ nhất, đôi VĐV Việt Nam chiến thắng với tỷ số 12-9.

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report Bơi: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn hoàn thành vòng loại

Hai kình ngư Việt Nam thi đấu vòng loại 200m cá nhân hỗn hợp. Trần Hưng Nguyên đứng thứ 11 ở vòng loại, giành suất dự bị cho chung kết (được tham dự nếu có VĐV trong top 10 bỏ thi hoặc gặp sự cố). Quang Thuấn đứng hạng 14 và không góp mặt tại chung kết.

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report Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên vào chung kết 200m bướm

Võ Thi Mỹ Tiên thi đấu vòng loại thứ nhất 200m bướm, xếp hạng tư với thành tích 2 phút 13 giây 33. Chung cuộc, Mỹ Tiên đứng hạng 8 vòng loại và góp mặt tại chung kết. Cơ hội để kình ngự Việt Nam cạnh tranh huy chương ở nội dung này là không cao.

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report Nguyễn Văn Sỹ đứng hạng 7 chung kết trường quyền nam

Võ sĩ Việt Nam giành tổng 9.603 điểm, đứng hạng 7 chung cuộc sau phần thi lúc 7h sáng nay.

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Phí Thanh Thảo xuất trận.

Tâm điểm trong buổi sáng 20/9 của đoàn TTVN đổ dồn về bắn súng, nơi Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My tranh tài vòng loại Súng trường cá nhân nữ. Đây là nội dung mà bắn súng Việt Nam kỳ vọng có "xạ thủ" vào tranh tài ở chung kết.

Trên đường đua xanh, Võ Thị Mỹ Tiên (200m bướm nữ), Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn (200m hỗn hợp nam) và Nguyễn Thúy Hiền (50m ếch nữ) đấu vòng loại. Trong trường hợp vượt qua vòng loại, các kình ngư Việt Nam bước vào chung kết, cạnh tranh huy chương lúc 17h00.

Ở bộ môn còn khá mới lạ với khán giả Việt Nam - teqball - thể thao Việt Nam có cơ hội giành huy chương đầu tiên khi có mặt ở 2 trận tranh huy chương đồng. Lúc 8 giờ 30, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi gặp Dsouza Quimcy Joaquim/Beg Mohamed Anas Imran (Ấn Độ) ở trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ. Từng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 ở tứ kết nên Minh Tân/Gia Nghi được hy vọng mang về tấm huy chương lịch sử cho teqball Việt Nam ở Asiad.

Trận tranh hạng ba nội dung đôi nam lúc 9 giờ 30, Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa chạm trán đôi Radhi Abdulrahman Ahmed Radhi/Alelayawi Ali Jalil Mezher (Iraq) và được mong chờ sẽ thi đấu bùng nổ.

Buổi thi đấu sáng 20/9 của đoàn TTVN khép lại bằng 2 trận đấu vòng loại ở môn karate. Bùi Ngọc Nhi đấu vòng loại ở nội dung kata đơn nữ. Tiếp đó là Chu Văn Đức ở nội dung kumite cá nhân nam - 60kg. Nếu vượt qua vòng loại, Ngọc Nhi và Văn Đức tranh bán kết (dự kiến lúc 14h20), sau đó là các trận chung kết.

Nhóm PV
#Asiad 20 #bắn súng #đoàn TTVN #kết quả thi đấu #vàng #karate #teqball #trực tiếp asiad 20 #ngày thi đấu asiad 20

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