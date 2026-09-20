Asiad 20 ngày 20/9: Trung Quốc dẫn đầu với 11 HCV, Thái Lan đã có 3 HCV

report Việt Nam mở màn ngày thi đấu chính thức đầu tiên với 2 huy chương đồng

Tính đến hết ngày 20 tháng 9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã chính thức ghi tên mình lên bảng tổng sắp ASIAD 2026 với 2 tấm huy chương đồng.

Dấu ấn đầu tiên thuộc về võ sĩ Bùi Ngọc Nhi ở môn Karate, nội dung Kata cá nhân nữ. Với bản lĩnh trước các đối thủ hàng đầu châu lục, cô đã mang về tấm huy chương danh giá, tiếp tục khẳng định thế mạnh truyền thống của võ thuật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Cặp vận động viên Việt Nam giành tấm huy chương đồng Teqball

Bất ngờ và ấn tượng không kém là tấm HCĐ ở môn Teqball nội dung đôi nam nữ của cặp đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi. Dù đây là môn thể thao tương đối mới mẻ, song sự ăn ý, kỹ thuật khéo léo và tinh thần thi đấu kiên cường của cả hai đã giúp thể thao Việt Nam tạo nên dấu mốc lịch sử.

Dù chưa chạm tay vào kim loại vàng hay bạc, nhưng 2 tấm huy chương đồng quý giá này là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm tự tin cho toàn đoàn trong những ngày thi đấu quyết liệt sắp tới.