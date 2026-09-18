Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HLV U23 Việt Nam nói gì sau chiến thắng U23 Philippines tại Asiad 20?

Vĩnh Xuân

TPO - Sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Philippines 2-0 tại lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam Asiad 20, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tham dự cuộc họp báo sau trận để chia sẻ về màn trình diễn của học trò, những điều chỉnh chiến thuật và cơ hội đi tiếp của đội.

1.jpg

Trước đối thủ chủ động lùi sâu, U23 Việt Nam kiểm soát bóng và tạo ra thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh gặp khó khăn trong việc tìm khoảng trống trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của U23 Philippines. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, U23 Philippines có thời điểm đẩy cao đội hình và gây sức ép ngược trở lại. HLV Đinh Hồng Vinh sau đó thực hiện một số điều chỉnh nhân sự, giúp U23 Việt Nam gia tăng sức tấn công. Phút 75, Thanh Nhàn xử lý khéo léo trước khi dứt điểm tinh tế mở tỷ số. Đến phút 87, Lê Phát tận dụng cơ hội trong một pha tấn công trung lộ để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng áo đỏ.

Tại cuộc họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đánh giá khả năng kiên nhẫn của các cầu thủ, hiệu quả từ những điều chỉnh trong hiệp 2 và màn trình diễn của các cá nhân ghi bàn. Nhà cầm quân này cũng có thể đề cập đến những điểm U23 Việt Nam cần cải thiện trước trận đấu cuối vòng bảng gặp U23 Uzbekistan ngày 22/9.

Chiến thắng trước Philippines giúp U23 Việt Nam có 4 điểm sau hai trận và rộng cửa cạnh tranh vé vào tứ kết.

Vĩnh Xuân
#U23 Việt Nam #U23 Philippines #Asiad 20 #HLV Đinh Hồng Vinh #bóng đá nam #chiến thuật #tứ kết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe