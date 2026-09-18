HLV U23 Việt Nam nói gì sau chiến thắng U23 Philippines tại Asiad 20?

TPO - Sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Philippines 2-0 tại lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam Asiad 20, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tham dự cuộc họp báo sau trận để chia sẻ về màn trình diễn của học trò, những điều chỉnh chiến thuật và cơ hội đi tiếp của đội.

Trước đối thủ chủ động lùi sâu, U23 Việt Nam kiểm soát bóng và tạo ra thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh gặp khó khăn trong việc tìm khoảng trống trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của U23 Philippines. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, U23 Philippines có thời điểm đẩy cao đội hình và gây sức ép ngược trở lại. HLV Đinh Hồng Vinh sau đó thực hiện một số điều chỉnh nhân sự, giúp U23 Việt Nam gia tăng sức tấn công. Phút 75, Thanh Nhàn xử lý khéo léo trước khi dứt điểm tinh tế mở tỷ số. Đến phút 87, Lê Phát tận dụng cơ hội trong một pha tấn công trung lộ để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng áo đỏ.

Tại cuộc họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đánh giá khả năng kiên nhẫn của các cầu thủ, hiệu quả từ những điều chỉnh trong hiệp 2 và màn trình diễn của các cá nhân ghi bàn. Nhà cầm quân này cũng có thể đề cập đến những điểm U23 Việt Nam cần cải thiện trước trận đấu cuối vòng bảng gặp U23 Uzbekistan ngày 22/9.

Chiến thắng trước Philippines giúp U23 Việt Nam có 4 điểm sau hai trận và rộng cửa cạnh tranh vé vào tứ kết.