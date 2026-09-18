Trực tiếp Asiad 20 U23 Việt Nam vs U23 Philippines (13h30 ngày 18/9): Vượt khó

TPO - Trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước U23 Kuwait ở ngày ra quân môn bóng đá nam Asiad 2026 đã đẩy U23 Việt Nam vào thế buộc phải thắng khi bước vào lượt trận thứ hai bảng C gặp U23 Philippines. Ba điểm trọn vẹn vừa giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng vừa tạo bệ phóng tinh thần then chốt trước màn thư hùng quyết định với đối thủ nặng ký U23 Uzbekistan.

report Philippines đang thất thế hoàn toàn so với Việt Nam Ở cấp độ U23, Philippines gần như chỉ biết thua Việt Nam trong thời gian qua. 4 lần đối đầu gần nhất, họ không thắng được trận nào, thua 3. Tất cả những gì có được chỉ là một trận hòa 0-0 đều. report Đội hình ra sân của U23 Việt Nam U23 Việt Nam vừa công bố 11 cái tên đá chính. Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn tiếp tục được kỳ vọng trong khi Văn Thuận được cất trên ghế dự bị.

Nhìn lại 90 phút mở màn, điểm sáng lớn nhất của đoàn quân áo đỏ chính là khả năng kiểm soát thế trận và liên tục tạo sóng gió lên khung thành đối phương. Dẫu vậy, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến đội bóng phải trả giá bằng hai điểm đánh rơi.

Nhận thức rõ bài toán hóc búa này trong bối cảnh quỹ thời gian hồi phục vô cùng gấp gáp, ban huấn luyện đã lập tức siết chặt kỷ luật và chỉnh lại “thước ngắm” cho các chân sút. Bất chấp những cơn mưa kéo dài khiến mặt cỏ trơn trượt làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyền bóng, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ, hoàn thành trọn vẹn khối lượng giáo án với quyết tâm cao nhất.

Trước cuộc đối đầu sắp tới, HLV Đinh Hồng Vinh đã yêu cầu các học trò nhanh chóng gạt bỏ cảm giác hụt hẫng để dồn toàn bộ tâm trí cho mục tiêu trước mắt. Sự chủ quan tuyệt đối không được phép xuất hiện, bởi U23 Philippines luôn biết cách gây khó dễ bằng lối chơi giàu thể lực và sự hưng phấn.

Màn so tài trên sân Nagoya City Minato vì thế không đơn thuần là trận derby thu nhỏ của bóng đá Đông Nam Á, mà còn là khúc cua bản lề định đoạt cơ hội đi tiếp của bóng đá Việt Nam tại Á vận hội. Bất kỳ một cú vấp nào lúc này cũng sẽ đẩy đội bóng vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Để giành trọn vẹn điểm số, U23 Việt Nam cần duy trì khả năng kiến tạo cơ hội mạch lạc như trận ra quân, nhưng phải nâng cao tối đa sự lạnh lùng và chính xác ở những tình huống cuối cùng. Khi giữ vững được sự tỉnh táo cùng tính kỷ luật nơi hàng phòng ngự, mục tiêu đánh bại đối thủ láng giềng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.