Trực tiếp Asiad 20 U23 Việt Nam vs U23 Philippines 1-0 (H2): Thanh Nhàn mở tỷ số

report U23 Việt Nam đạt thành tích khá tốt ở Asiad

Trong 4 lần tham dự Á vận hội gần nhất, đội tuyển trẻ Việt Nam thường có kết quả ấn tượng. Trong đó, 3 lần Việt Nam vượt qua vòng bảng, gồm 1 lần vào bán kết. Tại kỳ đại hội gần nhất, Việt Nam đã không thể vượt qua vòng bảng, và đội phải thay đổi ở lần này.