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Trực tiếp Asiad 20 U23 Việt Nam vs U23 Philippines 1-0 (H2): Thanh Nhàn mở tỷ số

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
Vĩnh Xuân

TPO - Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Đức Anh, Thanh Nhàn mặc dù bị kẹp giữa 2 hậu vệ U23 Philippines vẫn ra chân rất nhanh, đưa bóng qua đầu thủ môn đối thủ vào lưới, ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

report Không vào

80': Quang Vinh đón bóng trước rìa vòng cấm. Anh khéo léo xoay người dứt điểm. Bóng đi sát sạt cột dọc.

goal VÀOOO

74': Cuối cùng thì sau nhiều nỗ lực, U23 Việt Nam đã ghi bàn. Đức Anh phất bóng rất hay từ phần sân nhà để Thanh Nhàn thoát xuống. Anh tâng bóng đầy nhạy cảm hạ thủ môn U23 Philippines. 1-0 cho U23 Việt Nam.

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ảnh: Minh Hưng
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u23-viet-nam-7.jpg
report Vẫn chưa được

71': Đức Anh treo bóng từ cánh trái, bên trong Ngọc Mỹ dứt điểm giữa vòng vây của hàng thủ áo xanh. Anh không thể thắng được thủ môn Philippines.

report Văn Thuận đang dẫn dắt các đợt tấn công

64': Văn Thuận cầm bóng khá mềm mại. Anh đang phối hợp cùng Minh Phúc và Ngọc Mỹ để tìm cách tiếp cận vòng cấm Philippines.

report Sức ép của U23 Việt Nam là rất tốt

57': Xuân Bắc vừa đột nhập vòng cấm, đón đường chọc khe của đồng đội. Tiếc rằng anh chưa thể dứt điểm. Nhưng dù sao thì bài phối hợp này cũng cho thấy sức sống mới nơi hàng công U23 Việt Nam.

report Không vào!

53': Thanh Nhàn đi bóng táo bạo trước vòng cấm rồi tung cú sút căng bằng chân trái. Lực bóng là rất căng. Tiếc rằng bóng đi sạt sạt mép ngoài cột dọc.

report Quá nguy hiểm

48': Sandro Reyes đi bóng một mạch áp sát vòng cấm rồi tung ra cú đá hướng tới góc hiểm. Rất may là thủ môn Văn Bình đã xuất sắc. U23 Việt Nam đang thiếu đi sự tập trung.

foul Hiệp 2 bắt đầu
report Hết hiệp 1, một hiệp đấu nhiều tiếc nuối của U23 Việt Nam
u23-viet-nam-4.jpg

Đội đã tạo ra thế trận tốt, uy hiếp liên tục nhưng vẫn chưa chữa được "bệnh" kém duyên. Ít nhất 2 cơ hội đã bị U23 Việt Nam bỏ qua.

report U23 Philippines cũng tăng tốc

43': Các pha lên bóng từ biên của U23 Philippines đang là rất tốt, họ đã tạo ra ít nhiều sóng gió lên khung thành U23 Việt Nam.

report U23 Việt Nam tạt bóng liên tục

37': Từ cánh trái hay cánh phải, U23 Việt Nam đang tạt bóng liên tục. Đội tiếp cận cầu môn đối thủ bằng thứ bóng đá là sở trường của Philippines nên đến cuối hiệp 1, đối thủ đang chống đỡ tốt.

u23-vn-3.jpg
ảnh: Minh Hưng
report Quá thiếu may mắn

31': Quốc Việt đã có cơ hội quý như vàng khi đồng đội tạt bóng vào như đặt và thủ môn Philippines cũng đã lỡ trớn. Tiếc rằng pha đánh đầu của anh lại đi ra ngoài trong gang tấc.

report U23 Việt Nam vẫn chưa chỉn chu ở các pha bóng cuối

25': Các đường triển khai của đội là có ý tưởng nhưng khi tiếp cận sát vòng cấm, đội chưa thể tung ra được những pha xử lý có chất lượng. Quốc Việt hay Phi Hoàng đều đang khiến cơ hội trôi đi khá lãng phí.

u23-vn-2.jpg
ảnh: Minh Hưng
report U23 Việt Nam đang tấn công liên tục

19': Trong vài phút qua, các cầu thủ áo trắng liên tục hãm thành. Lý Đức, Quốc Cường rồi Phi Hoàng đã thử vận may nhưng chất lượng các cú đá không cao.

u23-viet-nam-2.jpg
report Không vàooo

14': U23 Việt Nam tạo ra pha bóng đầy ấn tượng. Ngọc Mỹ và Thanh Nhàn phối hợp bật tường nhạy cảm để tiền đạo của Ninh Bình dứt điểm hiểm hóc. Nhưng thủ môn Guimaraes đã xuất sắc.

report U23 Việt Nam chủ yếu tạt bóng

9': U23 Việt Nam đang tiếp cận trận đấu bằng những pha đưa bóng ra cánh rồi tạt vào. Đến lúc này, chất lượng những đường tạt là chưa cao.

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ảnh: Minh Hưng
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report U23 Việt Nam đang kiểm soát tuyến giữa

5': U23 Việt Nam đang kiểm soát bóng tốt, nhưng đội chưa tạo ra được những pha dàn xếp có ý đồ.

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ảnh: Minh Hưng
foul Trận đấu bắt đầu
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ảnh: Minh Hưng
report Người hâm mộ Việt Nam có mặt từ sớm, tất cả đều háo hức cổ vũ đội nhà giành chiến thắng
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report U23 Việt Nam đạt thành tích khá tốt ở Asiad

Trong 4 lần tham dự Á vận hội gần nhất, đội tuyển trẻ Việt Nam thường có kết quả ấn tượng. Trong đó, 3 lần Việt Nam vượt qua vòng bảng, gồm 1 lần vào bán kết. Tại kỳ đại hội gần nhất, Việt Nam đã không thể vượt qua vòng bảng, và đội phải thay đổi ở lần này.

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report Philippines đang thất thế hoàn toàn so với Việt Nam

Ở cấp độ U23, Philippines gần như chỉ biết thua Việt Nam trong thời gian qua. 4 lần đối đầu gần nhất, họ không thắng được trận nào, thua 3. Tất cả những gì có được chỉ là một trận hòa 0-0 đều.

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report Đội hình ra sân của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam vừa công bố 11 cái tên đá chính. Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn tiếp tục được kỳ vọng trong khi Văn Thuận được cất trên ghế dự bị.

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Nhìn lại 90 phút mở màn, điểm sáng lớn nhất của đoàn quân áo đỏ chính là khả năng kiểm soát thế trận và liên tục tạo sóng gió lên khung thành đối phương. Dẫu vậy, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến đội bóng phải trả giá bằng hai điểm đánh rơi.

Nhận thức rõ bài toán hóc búa này trong bối cảnh quỹ thời gian hồi phục vô cùng gấp gáp, ban huấn luyện đã lập tức siết chặt kỷ luật và chỉnh lại “thước ngắm” cho các chân sút. Bất chấp những cơn mưa kéo dài khiến mặt cỏ trơn trượt làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyền bóng, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ, hoàn thành trọn vẹn khối lượng giáo án với quyết tâm cao nhất.

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Trước cuộc đối đầu sắp tới, HLV Đinh Hồng Vinh đã yêu cầu các học trò nhanh chóng gạt bỏ cảm giác hụt hẫng để dồn toàn bộ tâm trí cho mục tiêu trước mắt. Sự chủ quan tuyệt đối không được phép xuất hiện, bởi U23 Philippines luôn biết cách gây khó dễ bằng lối chơi giàu thể lực và sự hưng phấn.

Màn so tài trên sân Nagoya City Minato vì thế không đơn thuần là trận derby thu nhỏ của bóng đá Đông Nam Á, mà còn là khúc cua bản lề định đoạt cơ hội đi tiếp của bóng đá Việt Nam tại Á vận hội. Bất kỳ một cú vấp nào lúc này cũng sẽ đẩy đội bóng vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Để giành trọn vẹn điểm số, U23 Việt Nam cần duy trì khả năng kiến tạo cơ hội mạch lạc như trận ra quân, nhưng phải nâng cao tối đa sự lạnh lùng và chính xác ở những tình huống cuối cùng. Khi giữ vững được sự tỉnh táo cùng tính kỷ luật nơi hàng phòng ngự, mục tiêu đánh bại đối thủ láng giềng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
Vĩnh Xuân
#U23 Việt Nam #U23 Philippines #Asiad 2026 #bóng đá nam #bảng C #U23 Việt Nam vs U23 Philippines #thể thao

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