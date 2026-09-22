Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh nhận án phạt từ VFF vì hành vi thô bạo với Đình Bắc

TPO - Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh của CLB Đồng Nai đã nhận án treo giò 2 trận vì có hành vi chơi bóng thô bạo với tiền đạo Đình Bắc của CLB Công an Hà Nội ở vòng 3 LPBankV-League 1-2026/27.

Trong trận đấu giữa CLB Đồng Nai và CLB Công an Hà Nội ở vòng 3 V-League trên sân Bình Phước, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh đã có tình huống chơi xấu khi liên tục đá vào chân của Đình Bắc, khiến tiền đạo của CLB Công an Hà Nội ngã xuống sân.

Sau đó, trọng tài Lê Vũ Linh phạt thẻ vàng cảnh cáo với Tấn Sinh. Mặc dù vậy, nhiều người hâm mộ tỏ ra không hài lòng khi cho rằng án phạt này quá nhẹ so với tính chất thô bạo của tình huống.

Chiều 21/9, Ban tổ chức V-League đã tổng hợp băng hình, tư liệu hai tình huống của Lê Văn Sơn và Tấn Sinh với Đình Bắc để gửi sang ban kỷ luật của VFF để xử lý thêm.

Sáng nay (22/9), Ban kỷ luật của VFF đã họp khẩn và quyết định ra án phạt với Tấn Sinh. Theo đó, cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam quyết định cấm trung vệ sinh năm 1998 thi đấu 2 trận kế tiếp ở các giải đấu do VFF tổ chức, kèm theo đó, cầu thủ này bị phạt 10 triệu đồng.

Trước đó, ban lãnh đạo CLB Đồng Nai cũng đã công bố án kỷ luật nội bộ dành cho hai cầu thủ Lê Văn Sơn (nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 15 vì giật cùi chỏ Đình Bắc) và Tấn Sinh.

Theo đó, hai cầu thủ này bị phạt 20 triệu đồng/người. Riêng Tấn Sinh nhận án treo giò nội bộ 1 trận.

CLB Đồng Nai thông báo, ngay sau khi trận đấu kết thúc, ban lãnh đạo đã trực tiếp vào phòng thay đồ quán triệt toàn đội về việc giữ vững kỷ luật, kiểm soát cảm xúc, không để những phản ứng cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể.

CLB khẳng định những hành vi phản ứng, mất kiểm soát hoặc thiếu kiềm chế, dù xuất phát từ áp lực hay cảm xúc nhất thời, nếu ảnh hưởng đến đồng đội, đối thủ, hình ảnh CLB và chủ trương xây dựng lối đá đẹp, cống hiến đều không được chấp nhận và phải bị chấn chỉnh nghiêm khắc.

CLB Đồng Nai cũng thay mặt Văn Sơn và Tấn Sinh gửi lời xin lỗi chân thành đến Đình Bắc cùng CLB Công an Hà Nội, mong nhận được sự chia sẻ với những tình huống đáng tiếc đã xảy ra. Đội bóng này khẳng định trân trọng những ý kiến đóng góp của người hâm mộ sau trận đấu, xem đây là lời nhắc nhở để nhìn lại mình, hoàn thiện mình và trưởng thành hơn trong thời gian tới.