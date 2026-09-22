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Nóng: Nguyễn Thị Oanh chỉ tranh tài 1 nội dung ở Asiad 20

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt

TPO - Theo thông tin của Tiền Phong, VĐV Nguyễn Thị Oanh sẽ chỉ tranh tài cự ly 10.000m nữ tại Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản).

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Hôm nay 22/9, các thành viên cuối cùng của đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự Asiad 20 đã có mặt tại Nagoya, gồm tổ nhảy xa, 7 môn phối hợp, cự ly trung bình và ngắn của Nguyễn Thị Oanh.

Trước đó từ ngày 12/9, các thành viên tổ hỗn hợp đã có mặt tại Nagoya để tập luyện sớm với mục tiêu giành huy chương. Cự ly 4x100m và 4x400m nữ được chờ đợi sẽ tranh HCV Á vận hội.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Nagoya, HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam Trần Văn Sỹ cho biết VĐV Nguyễn Thị Oanh sẽ chỉ đăng ký tham dự 1 cự ly duy nhất ở Asiad 20 là 10.000m. Trước đó ở Asiad 19 (Hàng Châu), "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam tham dự 2 cự ly 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Về công tác ăn nghỉ, tập luyện của các VĐV điền kinh tổ hỗn hợp ở Nagoya, TTK Liên đoàn điền kinh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết các VĐV phải tập ở địa điểm xa khoảng 200km do thiếu sân. Địa điểm thi đấu của đội cũng cách xa khách sạn nơi đóng quân khoảng 40km. Đội vì vậy sẽ phải chủ động kế hoạch di chuyển, đảm bảo không ảnh hưởng tới công tác chuyên môn.

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt
#Asiad 20 #Nguyễn Thị Oanh #Nagoya #đội tuyển điền kinh Việt Nam #Nhật Bản

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