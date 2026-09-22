HLV Thái Lan nói gì về Việt Nam trước lúc lên đường dự FIFA ASEAN Cup?

TPO - Đội tuyển Thái Lan đã hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trước giờ xuất phát, HLV Anthony Hudson có những chia sẻ đáng chú ý về Việt Nam, về quyết định không triệu tập Theerathon Bunmathan và lý do trao cơ hội cho hai tài năng trẻ Anan Yodsangwal, Iklas Sanhon.

Thái Lan muốn đòi món nợ trước Việt Nam

Chiều 21/9 năm 2026, đội tuyển Thái Lan đã tập trung tại khách sạn Novotel Future Park Rangsit (Bangkok) để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Trong ngày đầu hội quân, HLV Anthony Hudson có 21 cầu thủ, trong khi Nicholas Mickelson và Anan Yodsangwal sẽ gia nhập đội sau.

Tại buổi gặp gỡ báo chí sau cuộc họp toàn đội, một trong những câu hỏi đặt ra nhiều nhất cho ông Hudson là về màn trình diễn tại ASEAN Hyundai Cup 2026, nơi Thái Lan một lần nữa để thua Việt Nam và về nhì.

HLV Anthony Hudson phát biểu với báo chí trong buổi hội quân của đội tuyển Thái Lan hôm 21/9.

Trước những câu hỏi này, HLV Hudson cho rằng tại ASEAN Cup vừa qua Thái Lan đã tạo ra nhiều cơ hội, kiểm soát trận đấu khá rõ ràng và thể hiện khả năng tấn công tốt, dù không có đội hình tối ưu nếu so với một số đối thủ, trong đó có Việt Nam và Singapore.

“Số liệu thống kê cho thấy chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tấn công rất nhiều. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ở khu vực 1/3 cuối sân. Thái Lan đã kiểm soát thế trận rất tốt trong cả giải đấu, nhưng vẫn cứ có những câu hỏi về lối chơi”, nhà cầm quân người Mỹ nói.

Theo Hudson, một trong những vấn đề của Thái Lan thời gian qua là đội bóng chưa phải lúc nào cũng có được lực lượng mạnh nhất. Đặc biệt khi ASEAN Hyundai Cup không phải giải đấu nằm trong dịp FIFA Days, nên ông cũng không thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất. Hơn nữa, ông cũng muốn tạo điều kiện phát triển cho các cầu thủ trẻ.

Lần này, Hudson tiếp tục đặt FIFA ASEAN Cup trong một kế hoạch rộng hơn. Ông cho biết mục tiêu không chỉ là giải đấu tại Indonesia mà còn hướng tới King's Cup và Asian Cup 2027. Vì vậy, Thái Lan sẽ tiếp tục kết hợp những cầu thủ tốt nhất ở thời điểm hiện tại với các gương mặt trẻ có tiềm năng.

“Kể từ khi tôi dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, cả ở Mỹ, Bahrain và New Zealand, phong cách của tôi luôn là thúc đẩy các cầu thủ trẻ. Điều này có gì đó giống như một con dao hai lưỡi”, HLV Hudson cho biết. “Trong khi tôi cần lên kế hoạch cho một thời gian dài thì hai trận đấu sắp tới có thể quyết định tương lai của tôi. Nhưng để tốt cho Thái Lan, tôi vẫn muốn kết hợp cả yếu tố bồi dưỡng cầu thủ trẻ và gặt hái thành tích cao”.

Tiền vệ Chanathip của đội tuyển Thái Lan cũng có những chia sẻ với báo giới.

Chung quan điểm với HLV Hudson, đội trưởng Chanathip cũng không giấu tham vọng khi nhắc tới Việt Nam. Tiền vệ của BG Pathum United muốn Thái Lan đánh bại đối thủ này để tạo thêm sự tự tin cho đội tuyển và niềm tin cho người hâm mộ.

“Chúng tôi hy vọng sẽ đánh bại Việt Nam”, Chanathip nói. “Chúng tôi và toàn bộ đội ngũ huấn luyện đều sẵn sàng. Thái Lan muốn giành chức vô địch, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể, tận dụng và mang lại chiến thắng”.

Ở FIFA ASEAN Cup 2026 - diễn ra tại Indonesia từ ngày 26/9 đến ngày 5/10 - đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng B của Division 1 cùng Việt Nam, Philippines và Pakistan. Với HLV Hudson, trận gặp Việt Nam vào ngày 29/9 không chỉ là một cuộc tái đấu đơn thuần, mà còn quyết định khả năng vào chung kết của Thái Lan cũng như có thể ảnh hưởng đến cả khả năng tại vị của ông .

Vì sao Theerathon Bunmathan không được gọi?

Một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất với Hudson là quyết định không triệu tập Theerathon Bunmathan, ngôi sao kỳ cựu của Buriram United. Nhà cầm quân người Thái Lan cho biết ông vẫn rất yêu thích và thường xuyên triệu tập Theerathon trong thời gian qua, nhưng lần này muốn cầu thủ 36 tuổi được nghỉ ngơi.

Hudson cho rằng lịch thi đấu của CLB và đội tuyển quá dày, trong khi tuổi tác và tình trạng thể chất khiến Theerathon cần có thời gian hồi phục, qua đó hạn chế nguy cơ chấn thương dài hạn. Thay vì tham dự FIFA ASEAN Cup, Theerathon được hướng tới King's Cup và Asian Cup 2027.

Bên cạnh đó, ông Hudson cũng lý giải việc triệu tập hai cầu thủ Anan Yodsangwal và Iklas Sanhon của Buriram United. Cả hai đều còn khá trẻ và chưa có một phút thi đấu nào tại Thai League mùa này, nhưng vẫn được đưa vào danh sách triệu tập.

HLV Hudson trong buổi họp với đội tuyển Thái Lan ngày 21/9.

Hudson thừa nhận ông không thể đánh giá phong độ thi đấu hiện tại của Anan Yodsangwal và Iklas Sanhon theo cách thông thường, bởi họ chưa có thời gian ra sân ở giải VĐQG. Thay vào đó, ông lựa chọn dựa trên tiềm năng và đặc điểm chơi bóng mà ông cho rằng rất khác biệt.

Với Iklas, Hudson đặc biệt ấn tượng bởi khả năng chơi bám biên rồi thực hiện những quả tạt chất lượng. Theo ông, mẫu cầu thủ chạy cánh như vậy ngày càng hiếm khi nhiều cầu thủ hiện đại có xu hướng bó vào trong để dứt điểm hoặc phối hợp. Iklas còn sở hữu tốc độ, khả năng bứt tốc đoạn ngắn tốt và thái độ tập luyện tích cực.

Trong khi đó, Anan được đánh giá cao ở khả năng rê bóng qua người và xử lý trong không gian hẹp. Hudson cho rằng hai cầu thủ này có những phẩm chất khác nhau và có thể đem đến một cách chơi mới cho đội tuyển Thái Lan.

Nhà cầm quân người Mỹ cũng nhắc đến một vấn đề lớn của bóng đá Thái Lan: cơ hội thi đấu của cầu thủ nội bị ảnh hưởng bởi số lượng ngoại binh tại các CLB. Ông thậm chí cho rằng có những cầu thủ Thái Lan đang ngồi dự bị nhưng chất lượng có thể tốt hơn một số ngoại binh đang được ra sân. Tuy nhiên, Hudson thừa nhận ông không có quyền can thiệp vào quyết định sử dụng cầu thủ của các CLB.

Vì thế, FIFA ASEAN Cup có thể trở thành một phép thử cho những lựa chọn của Hudson. Với Anan và Iklas, câu trả lời sẽ không nằm ở những gì họ từng thể hiện tại Thai League mùa này, mà nằm trên sân đấu tại Indonesia, nơi họ cùng đồng đội sẽ phải giải một bài toán khó mà 2 năm qua Thái Lan chưa giải được. Bài toán mang tên Việt Nam.