Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 22/9: Nguyễn Thị Thật 'đua' HCV, U23 Việt Nam đấu vé tứ kết

TPO - Trong ngày thi đấu 22/9, Đoàn thể thao Việt Nam có cơ hội tranh huy chương ở xe đạp, bắn súng, đồng thời chờ đợi màn trình diễn quan trọng của U23 Việt Nam.

Theo giờ Việt Nam, tâm điểm ngày thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam diễn ra từ sáng sớm. Lúc 7h, Nguyễn Thị Thật cùng Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi tranh tài ở nội dung đường trường xuất phát đồng hàng nữ. Đây là một trong những cơ hội huy chương sáng giá nhất của Việt Nam trong ngày.

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật từng giành HCB tại Asiad 2014, xếp thứ 5 Asiad 2018 và đứng thứ tư ở Asiad 19. Cô cũng từng vô địch châu Á năm 2022 và giành HCB giải vô địch châu Á năm 2024.

Tại Aichi-Nagoya, các tay đua nữ Việt Nam sẽ phải hoàn thành cung đường dài 91,3 km, trong đó có tổng độ dốc lên tới 1.744 m. Thành tích của Nguyễn Thị Thật phụ thuộc lớn vào khả năng phối hợp với hai đồng đội cũng như chiến thuật ở những đoạn leo dốc và nước rút cuối cùng.

Cũng trong buổi sáng, lúc 7h45, Nguyễn Tâm Quang và Phí Thanh Thảo bước vào vòng loại nội dung súng trường đồng đội nam - nữ. Nếu giành quyền đi tiếp, hai xạ thủ Việt Nam sẽ tranh chung kết lúc 9h45. Bắn súng là một trong những môn được đặt nhiều kỳ vọng huy chương, từng mang về HCV cho Việt Nam tại Asiad 19.

Môn wushu tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý. Đỗ Đức Tài thi nam quyền nam lúc 7h và nam côn nam lúc 12h30. Đặng Trần Phương Nhi lần lượt thi nam quyền nữ lúc 9h và nam đao nữ lúc 13h50. Đây là các nội dung tính điểm, trong đó kết quả từng bài thi ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tranh huy chương.

Từ 16h, sáu võ sĩ tán thủ của wushu Việt Nam thi đấu tứ kết, gồm Ngô Thị Phương Nga, Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Khắc Kiên và Trương Văn Chưởng.

Ở karate, đội kata nữ gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thi tứ kết lúc 8h10. Sau khi Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ kata cá nhân, đội tuyển Việt Nam có thêm cơ sở để kỳ vọng vào khả năng tiến sâu ở nội dung đồng đội.

Boxing cũng bắt đầu lúc 10h15 với Nguyễn Thị Tâm ở hạng 51 kg và Võ Thị Kim Ánh ở hạng 54 kg.

Trên đường bơi, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn thi vòng loại 400 m hỗn hợp nam lúc 8h42, trước khi hướng tới chung kết lúc 15h08. Nguyễn Thúy Hiền tranh tài 100 m tự do nữ, còn Mai Trần Tuấn Anh thi 1.500 m tự do nam. Tuy nhiên, bơi lội Việt Nam được đánh giá khó cạnh tranh huy chương ở cấp độ Asiad, nên việc giành vé vào chung kết cũng là kết quả đáng ghi nhận.

Lúc 12h, U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan ở lượt cuối bảng C môn bóng đá nam. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một điểm để giành quyền vào tứ kết, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tiến xa ở cuộc đua huy chương.

Ngoài ra, tuyển bóng chuyền nữ gặp Kazakhstan lúc 8h ở trận phân hạng, đội bóng ném nữ gặp Kazakhstan lúc 11h30, các cặp bóng chuyền bãi biển nữ lần lượt gặp Mông Cổ và Macao lúc 7h. Đội tuyển thể dục dụng cụ nữ thi vòng loại từ 12h, trong khi các kiếm thủ nữ bước vào nội dung kiếm ba cạnh cá nhân từ 9h45.