Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, 12h00 ngày 22/9: Chiến đấu vì ngôi đầu

TPO - Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chiếm lấy ngôi đầu và có khả năng né được U23 Hàn Quốc ở tứ kết nếu thắng U23 Uzbekistan trong trận đấu trưa nay (22/9).

Nhận định trước trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Ở lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam thắng U23 Philippines 2-0 nhờ 2 bàn thắng của Thanh Nhàn và Lê Phát. "Các chiến binh sao vàng" đã vượt qua áp lực tâm lý nặng nề để giành trọn vẹn 3 điểm trước U23 Philippines, qua đó rộng cửa tiến vào tứ kết Asiad 20. Theo cả 3 kịch bản là thắng, hòa và thua ở lượt cuối, U23 Việt Nam đều có thể đi tiếp.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ hướng đến mục tiêu lớn nhất là thắng U23 Uzbekistan và chiếm lấy vị trí đầu bảng. Trong trường hợp hòa, U23 Việt Nam vẫn chắc chắn đi tiếp ở vị trí nhì bảng. Nếu thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam chờ U23 Kuwait không thắng U23 Philippines, hoặc đối thủ thắng với tỷ số tối thiểu.

Sau 2 trận ra sân ở Asiad 20, lối chơi của U23 Việt Nam dần đạt đến điểm rơi phong độ lý tưởng. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh tạo ra thế trận lấn lướt trước U23 Kuwait và U23 Philippines. Chúng ta tạo ra gần 20 pha dứt điểm mỗi trận, trong đó có rất nhiều tình huống là cơ hội mười mươi. Tuy nhiên, U23 Việt Nam tận dụng cơ hội kém.

Trước U23 Philippines, U23 Việt Nam chờ đến phút 74 để được ăn mừng bàn thắng. Thanh Nhàn đã ghi bàn trong tình huống chạy chỗ và dứt điểm rất khó. Trong khi đó, ở những cơ hội thuận lợi và có góc sút rộng mở, các tiền đạo U23 Việt Nam lại bỏ lỡ hoặc kém may, dẫn đến dứt điểm dội khung thành.

Phải khắc phục khả năng dứt điểm, đây là một trong những yếu tố quan trọng để U23 Việt Nam giành được ít nhất một điểm trước U23 Uzbekistan. Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại lượt cuối vòng bảng ở đẳng cấp khác biệt so với U23 Kuwait và U23 Philippines - U23 Uzbekistan đã hủy diệt U23 Philippines 5-1.

Chất lượng đội hình của U23 Uzbekistan nhỉnh hơn. "Các chiến binh sao vàng" sẽ khó nhập cuộc trong thế tấn công chủ động và cầm bóng trên 65% như 2 trận trước. Thay vào đó, chọn cách chơi phòng ngự phản công sẽ phù hợp cho U23 Việt Nam khi chạm trán U23 Uzbekistan. Điểm quan trọng tiếp theo mà U23 Việt Nam cần lưu tâm là phòng ngự bóng bổng thật tốt.

U23 Uzbekistan chơi bóng bổng cực hay ở cả 2 đầu, vốn là điểm mạnh của các đội tuyển nước này. U23 Việt Nam lại phòng ngự bóng bổng kém tại Asiad 20 khi để thua một bàn trước U23 Kuwait và nhiều lần hú vía vì cầu thủ U23 Philippines thực hiện quả tạt. Trước khi nghĩ đến ghi bàn, U23 Việt Nam phải giữ sạch mành lưới. Hàng thủ của HLV Đinh Hồng Vinh có chống đỡ bóng bổng hiệu quả hay không, sẽ quyết định đến cơ hội giành điểm của chúng ta.

U23 Việt Nam đã giành 3 điểm quý giá trước U23 Philippines.

Phong độ, thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Ở cấp độ U23, U23 Việt Nam từng đối đầu U23 Uzbekistan ở trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Trong cơn mưa tuyết huyền thoại tại Thường Châu, U23 Uzbekistan thắng 2-1 và giành chức vô địch cảm xúc. Bên cạnh đó, 2 đội gặp nhau thêm 2 lần vào các năm 2022 và 2024. Việt Nam chưa từng thắng Uzbekistan ở cấp độ U23.

U23 Uzbekistan dường như chưa bung hết sức tại vòng bảng Asiad 20 nhưng vẫn dễ dàng thắng U23 Philippines 5-1 và U23 Kuwait 2-0. Với U23 Việt Nam, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã bung mọi bài vở. Yếu tố phong độ, thành tích đối đầu được bỏ lại phía sau và U23 Việt Nam cần chơi một trận xuất thần để giành kết quả tốt trước U23 Uzbekistan.

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam có lực lượng tốt nhất cho trận này. Nhiều khả năng HLV Đinh Hồng Vinh giữ nguyên bộ khung đã đá chính và chơi tốt trước U23 Philippines. Trong khi đó, U23 Uzbekistan có thể tung đội hình dự bị để dưỡng sức.