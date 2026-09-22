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Nhận định U23 Philippines vs U23 Kuwait, 12h00 ngày 22/9: Còn nước còn tát

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá U23 Philippines vs U23 Kuwait, vòng bảng ASIAD 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Kuwait có thể tận dụng cơ hội cuối cùng trước U23 Philippines để giành 3 điểm, qua đó tiếp tục chờ đợi phép màu trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ASIAD 2026?

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Nhận định U23 Philippines vs U23 Kuwait

U23 Kuwait mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận. Cuộc đối đầu Philippines là cơ hội cuối cùng để họ tìm kiếm tấm vé vào chơi vòng tứ kết. Điều kiện tiên quyết đối với Kuwait là phải giành trọn 3 điểm. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, hành trình của họ tại giải đấu gần như chắc chắn sẽ khép lại.

Trong khi đó, U23 Philippines đang đứng cuối bảng C sau hai thất bại trước Uzbekistan và Việt Nam. Đội bóng Đông Nam Á để thủng lưới nhiều lần trong những trận đấu vừa qua, qua đó bộc lộ những hạn chế trong khả năng phòng ngự. Dẫu vậy, việc không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp không đồng nghĩa Philippines sẽ buông xuôi ở lượt trận cuối. Khi sức ép thành tích được giảm bớt, các cầu thủ có thể thi đấu với tinh thần thoải mái hơn và mạnh dạn triển khai những phương án tấn công.

Đây là yếu tố Kuwait cần đặc biệt lưu ý. Một đội bóng không còn chịu áp lực điểm số đôi khi lại trở nên khó lường, nhất là khi họ có thể nhập cuộc với tâm lý cởi mở. Trong hai trận đấu trước, Philippines từng cho thấy khả năng tạo ra một số tình huống lên bóng đáng chú ý. Vấn đề của họ nằm ở tính hiệu quả và khả năng duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

Hàng thủ Philippines đã để lộ nhiều khoảng trống khi phải đối mặt với những đối thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt. Các tuyến thường bị kéo giãn và họ thường gặp khó khăn trong việc chống đỡ những pha tấn công từ hai biên. Kuwait có thể xem đây là điểm cần khai thác. Những tình huống luân chuyển bóng nhanh, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương rồi đưa bóng vào khu vực nguy hiểm có thể giúp họ tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Dù vậy, Philippines vẫn có thể gây khó khăn nếu Kuwait quá nôn nóng. Khi đối thủ dâng cao tìm bàn thắng, đội bóng Đông Nam Á có thể tận dụng những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ để tổ chức phản công.

Nếu lựa chọn cách chơi phòng ngự phản công, Philippines có thể khiến Kuwait gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành. Đặc biệt, khi Kuwait buộc phải đẩy cao đội hình, những pha chuyển trạng thái nhanh sẽ trở thành phương án đáng chú ý. Việc duy trì sự tập trung, hạn chế sai lầm cá nhân và tranh chấp tốt ở khu vực giữa sân sẽ là những yếu tố quan trọng giúp Philippines có cơ hội giành kết quả tích cực.

Ngay cả trong trường hợp đánh bại Philippines, Kuwait vẫn chưa thể tự quyết hoàn toàn số phận của mình. Họ còn phải chờ kết quả cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Kuwait sở hữu động lực thi đấu rõ ràng hơn và cần một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng tại ASIAD 2026. Nếu duy trì được sự tập trung, khai thác tốt những hạn chế trong phòng ngự của đối thủ và tận dụng cơ hội hiệu quả, Kuwait có khả năng giành trọn 3 điểm.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Philippines vs U23 Kuwait

Phong độ của U23 Philippines trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của U23 Philippines trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của U23 Kuwait trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của U23 Kuwait trong 5 trận đấu gần nhất.

Đây là lần đầu tiên hai đội đối đầu

Thông tin lực lượng U23 Philippines vs U23 Kuwait

Hai đội tuyển có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến U23 Philippines vs U23 Kuwait

U23 Philippines: Nicholas Guimaraes, Baldisimo, Gabriel Guimaraes, John Lucero, Josh Merino, Reyes, Jaime Rosquillo, Santiago Rublico, Ethan Smith, Teves Aldeguer, Scott Woods.

U23 Kuwait: Abdulredha Shehab, Hamoud Al-Sanousi, Ahmed Khurshid, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi, Omar Al-Matar, Nasser Khader.

Dự đoán tỷ số U23 Philippines 0-1 U23 Kuwait

Kiều Khanh
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