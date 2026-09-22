Dấu ấn Đội tuyển Pickleball Việt Nam tại World Cup 2026 cùng Jogarbola

Khép lại hành trình tại Heineken Pickleball World Cup 2026 trên sân nhà Đà Nẵng, Đội tuyển Pickleball Việt Nam ghi dấu ấn với ngôi á quân nội dung Open Team. Đồng hành cùng các tuyển thủ trong hành trình chinh phục sân chơi quốc tế là Jogarbola – thương hiệu thể thao Nhật Bản, đơn vị tài trợ trang phục thi đấu cho Đội tuyển Pickleball Việt Nam tại giải đấu.

Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9 tại Đà Nẵng, quy tụ hàng nghìn vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Pickleball World Cup được tổ chức tại châu Á, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm của cộng đồng pickleball thế giới trong một tuần tranh tài sôi động.

Với pickleball Việt Nam, giải đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi các tuyển thủ được thi đấu tại sân nhà, trước sự cổ vũ trực tiếp của đông đảo người hâm mộ. Trong màu áo đội tuyển do Jogarbola tài trợ, các vận động viên Việt Nam đã có hành trình đáng nhớ, từng bước vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt ở trận chung kết Open Team.

Đội hình Việt Nam tại Heineken Pickleball World Cup 2026 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của pickleball trong nước như đội trưởng Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang, Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần cùng các tuyển thủ giàu kinh nghiệm.

Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang góp mặt trong Đội tuyển pickleball Việt Nam (Ảnh 1)

Sự kết hợp giữa những vận động viên đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những gương mặt đang khẳng định tên tuổi đã tạo nên một đội hình giàu sức cạnh tranh. Trên sân đấu, các tuyển thủ thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, khả năng phối hợp và bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng.

Hành trình của Việt Nam tại nội dung Open Team ghi dấu bằng những chiến thắng trước các đối thủ quốc tế. Đặc biệt, tại bán kết, đội tuyển có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Nhật Bản với tỷ số 4-0 để giành quyền vào trận chung kết.

Đối đầu đội tuyển Mỹ trong trận đấu cuối cùng, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu với tinh thần cao nhất. Dù không thể giành chức vô địch, vị trí á quân là dấu mốc đáng nhớ của Đội tuyển Pickleball Việt Nam tại kỳ World Cup được tổ chức ngay trên sân nhà.

Các VĐV chung màu áo, chung mục tiêu tại World Cup Pickleball (Ảnh 2)

Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn cho thấy bước tiến của pickleball Việt Nam trong quá trình hội nhập với sân chơi quốc tế. Việc góp mặt ở trận chung kết một nội dung World Cup là trải nghiệm quan trọng để các vận động viên tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những mục tiêu mới.

Trong hành trình ấy, hình ảnh các tuyển thủ Việt Nam cùng khoác một màu áo đã trở thành một trong những điểm nhận diện nổi bật của đội tại giải đấu. Jogarbola là thương hiệu tài trợ trang phục thi đấu chính thức cho Đội tuyển Pickleball Việt Nam tại Heineken Pickleball World Cup 2026, đồng hành cùng các vận động viên trong suốt giải đấu trên sân nhà.

Trang phục thi đấu được thiết kế với màu sắc và hình ảnh nhận diện Việt Nam, tạo nên diện mạo đồng nhất cho đội tuyển khi tranh tài với các đội tuyển quốc tế. Trên sân đấu, màu áo Jogarbola không đơn thuần là trang phục thi đấu mà còn trở thành hình ảnh gắn liền với hành trình của các tuyển thủ Việt Nam tại World Cup.

Đội tuyển pickleball Việt Nam đạt ngôi vị Á quân tại World Cup pickleball 2026 (Ảnh 3)

Với Jogarbola, việc tài trợ trang phục cho Đội tuyển Pickleball Việt Nam tại một sự kiện mang tầm quốc tế là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển thương hiệu tại Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho định hướng đầu tư và đồng hành lâu dài của Jogarbola với pickleball – bộ môn đang có tốc độ phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và trên thế giới.

Heineken Pickleball World Cup 2026 đã khép lại, nhưng hành trình của Đội tuyển Pickleball Việt Nam vẫn tiếp tục. Ngôi á quân tại World Cup là một dấu mốc đáng nhớ, đồng thời mở ra thêm những mục tiêu mới cho các tuyển thủ trên đấu trường quốc tế.

Cùng với đội tuyển, Jogarbola cũng tiếp tục hành trình đồng hành với pickleball Việt Nam – từ những giải đấu trong nước đến sân chơi quốc tế, từ những vận động viên trẻ đến các tuyển thủ hàng đầu.