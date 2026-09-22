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Hai chiến binh Olympic lĩnh ấn tiên phong cho boxing Việt Nam tại Asiad 20

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt

TPO - Trưa 22/9, Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Ánh lần lượt bước vào vòng loại hạng cân 51kg và 54kg nữ tại Asiad 20. Hai trận đấu mở màn không chỉ là thử thách đầu tiên với các tay đấm Việt Nam, mà còn mở ra lời giải cho câu hỏi: lần đầu tiên đưa ba nữ võ sĩ từng dự Olympic đến Á vận hội, boxing Việt Nam có thể tạo bất ngờ?

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Nguyễn Thị Tâm dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tại Nhà thi đấu Nishio Gymnasium, Nguyễn Thị Tâm gặp võ sĩ Nepal ở hạng cân 51kg, trong khi Võ Thị Kim Ánh chạm trán đại diện Sri Lanka ở hạng 54kg. Đây mới chỉ là những trận đấu vòng loại, nhưng kết quả có thể tạo ảnh hưởng đáng kể đến hành trình phía trước. Một chiến thắng thuyết phục sẽ giúp các võ sĩ giải tỏa áp lực, tạo đà tâm lý và củng cố niềm tin trước khi bước vào những thử thách khắc nghiệt hơn.

Điểm nhấn của boxing Việt Nam tại Asiad 20 là sự xuất hiện của ba nữ võ sĩ từng dự Olympic. Nguyễn Thị Tâm giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 ở hạng 51kg. Hà Thị Linh và Võ Thị Kim Ánh lần lượt góp mặt tại Olympic Paris 2024 ở các hạng cân 60kg và 54kg. Đây là lần đầu tiên boxing Việt Nam đưa đến Asiad một đội hình có ba nữ võ sĩ từng tranh tài tại Thế vận hội.

Kinh nghiệm của Tâm, Linh và Kim Ánh là nền tảng quan trọng, nhưng không thể biến cuộc đua huy chương trở nên dễ dàng. Asiad 20 quy tụ 190 võ sĩ đến từ 33 đoàn thể thao, trong đó có 75 nữ võ sĩ tranh tài ở 5 hạng cân. Boxing nữ châu Á hiện đạt trình độ hàng đầu thế giới, với những cường quốc như Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. Ngay tại Đông Nam Á, Thái Lan và Philippines cũng sở hữu nhiều tay đấm giàu kinh nghiệm.

Asiad 19 ở Hàng Châu từng là lời cảnh báo rõ ràng. Nguyễn Thị Tâm phải dừng bước ngay trận đầu khi chạm trán một nhà vô địch thế giới ở hạng 50kg. Hà Thị Linh cũng không thể tiến xa hơn vòng 1/8 hạng 60kg. Khi đó, boxing Việt Nam chỉ giành được một huy chương đồng của Lưu Diễm Quỳnh, trong hành trình có phần thuận lợi từ nhánh đấu.

Với Nguyễn Thị Tâm, Asiad 20 là cơ hội để tìm lại vị thế sau giải đấu chưa như kỳ vọng tại Hàng Châu. Đây là lần thứ ba liên tiếp nữ võ sĩ Hà Nội tham dự Asiad. Cô từng giành huy chương đồng hạng 51kg tại Asiad 18 năm 2018, hai lần vô địch châu Á và giành huy chương bạc thế giới năm 2023.

Trước đối thủ Nepal, Tâm được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, sải tay dài và khả năng kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, cô cần tránh nhập cuộc nóng vội, duy trì khoảng cách hợp lý và tận dụng những đòn đánh chính xác. Một chiến thắng chắc chắn sẽ giúp Tâm có bước khởi đầu thuận lợi trong hành trình hướng tới mục tiêu huy chương.

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Trong khi đó, Kim Ánh bước vào Asiad 20 với câu chuyện khác. Sau nhiều lần lỡ hẹn với các đại hội lớn, nữ võ sĩ An Giang đã giành suất dự Olympic Paris 2024 ở hạng 54kg. Đây cũng là lần đầu tiên cô tham dự Asiad. Từng nhiều lần vô địch quốc gia và đăng quang tại giải Thái Lan mở rộng năm 2022, Kim Ánh có nền tảng thể lực tốt, sải tay thuận lợi và khả năng phản công hiệu quả.

Thử thách với Kim Ánh không chỉ nằm ở đối thủ Sri Lanka. Lần đầu tranh tài tại Á vận hội, cô còn phải kiểm soát tâm lý và thích nghi với áp lực của một giải đấu lớn. Nếu phát huy được khả năng di chuyển, giữ cự ly và phản đòn, Kim Ánh hoàn toàn có thể tạo ra màn ra mắt đáng nhớ.

Hà Thị Linh không thi đấu trong ngày 22/9 nhưng vẫn là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch của boxing Việt Nam. Sau khi góp mặt tại Olympic Paris 2024, nữ võ sĩ hạng 60kg tiếp tục mang đến đội tuyển kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao nhất. Cùng với Lưu Diễm Quỳnh, Hoàng Ngọc Mai và Nguyễn Đức Ngọc, Linh sẽ sát cánh với Tâm và Kim Ánh trong nhiệm vụ duy trì mạch huy chương của boxing Việt Nam tại ba kỳ Asiad gần nhất.

Một tín hiệu tích cực khác là sự đồng hành của chuyên gia người Thái Lan Tawan, người đã gắn bó với boxing Việt Nam gần 10 năm. Kinh nghiệm của ông góp phần vào sự tiến bộ của nhiều võ sĩ, trong đó có Tâm, Linh và Kim Ánh, đồng thời giúp đội tuyển có thêm góc nhìn chuyên môn trong quá trình chuẩn bị và thi đấu tại Asiad 20.

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt
#boxing #Asiad 20 #Nguyễn Thị Tâm #Võ Thị Kim Ánh #Olympic #đấu trường quốc tế #Việt Nam

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