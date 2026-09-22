Xạ thủ Phí Thanh Thảo, Tâm Quang bị hủy kết quả vì áo đấu lệch 0,1 độ cứng, Nhật Bản thế chỗ vào chung kết

TPO - Nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ của Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đủ điểm vào vòng chung kết, nhưng kết quả bị huỷ do BTC nước chủ nhà kết luận trang phục thi đấu không đạt chuẩn.

Phí Thanh Thảo và đồng đội lỡ cơ hội vào chung kết vì bị bắt lỗi trang phục

Sáng 22/9, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang bước vào phần thi vòng loại nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ. Hai xạ thủ Việt Nam giành 631,7, đứng thứ 4 vòng loại.

Nội dung này lấy 4 đội dẫn đầu và theo kết quả, đội Trung Quốc đứng đầu với 638,9 điểm, Ấn Độ xếp thứ hai với 634,6 điểm và Hàn Quốc đứng thứ ba với 633,2 điểm. Đứng thứ 5 là đội chủ nhà Nhật Bản, 631,4 điểm.

Tuy nhiên sau khi kết quả được công bố, trọng tài bất ngờ tiến hành kiểm tra trang phục thi đấu của đội tuyển bắn súng Việt Nam rồi thông báo không đạt tiêu chuẩn. Thành tích thi đấu của Phí Thanh Thảo và Tâm Quang bị huỷ. Đội tuyển bắn súng Nhật Bản được vào vòng chung kết.

Kết quả thi đấu của đội tuyển bắn súng Việt Nam bị huỷ vì lỗi trang phục (ảnh Phạm Hoàng)

Đáng chú ý trong ngày thi đấu trước đó, Phí Thanh Thảo đã thi đấu nội dung súng trường cá nhân nữ.

Theo thông tin từ đoàn thể thao Việt Nam, ngày 18/9, trước khi các nội dung thi đấu bắt đầu, trang phục và áo bắn của các VĐV đã được kiểm tra chính thức và xác nhận đạt tiêu chuẩn thi đấu.

Hai VĐV tiếp tục sử dụng cùng trang phục/áo bắn để thi đấu các nội dung cá nhân vào ngày 20/9 và 21/9 mà không phát sinh vấn đề liên quan đến trang bị. Trang phục này cũng đã được các VĐV sử dụng tại nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2026. Ngày 22/9, sau khi Phí Thanh Thảo và Tâm Quang hoàn thành nội dung của mình, trọng tài tiến hành kiểm tra trang bị sau thi đấu đối với hai VĐV Việt Nam theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên.

Tại lần kiểm tra này, áo bắn của hai VĐV được xác định không đạt yêu cầu về độ cứng theo luật ISSF và hủy kết quả điểm của đội Việt Nam, khiến hai VĐV không được tham dự Chung kết mặc dù trước đó đã xếp hạng 4 vòng loại.

Trao đổi với Tiền Phong, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Trần Quốc Cường cho biết, súng của các xạ thủ Việt Nam đạt chuẩn, nhưng bị bắt lỗi trang phục.

Cụ thể, độ cứng tiêu chuẩn của áo đấu là 3.0 nhưng trang phục của Việt Nam đo chỉ 2.9, thiếu 0,1. "Trước đó chúng tôi thi đấu và trang phục, súng đã được kiểm tra đều không vấn đề gì. Trang phục của đội về nguyên tắc khi được nhà sản xuất làm đã đạt chuẩn"-HLV Trần Quốc Cường cho biết.

Đánh giá về thành tích các xạ thủ Việt Nam trong các 2 ngày thi đấu ở Asiad 20, HLV Trần Quốc Cường cho biết kết quả chưa tiệm cận được nhóm đầu châu Á nhưng thông số chuyên môn của các xạ thủ gồm Phí Thanh Thảo đều có sự tiến bộ.

Phía trước, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ hướng đến cơ hội tranh huy chương ở các nội dung của Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh.