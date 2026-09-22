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FIFA cắt sâu tiền thưởng FIFA ASEAN Cup 2026 vì khó bán bản quyền giải đấu?

Đặng Lai

TPO - Chỉ vài ngày trước khi giải đấu đầu tiên chính thức khởi tranh, FIFA ASEAN Cup 2026 bất ngờ vướng vào thông tin cắt giảm mạnh tiền thưởng dành cho đội vô địch, mang lại nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ trong khu vực.

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Tiền thưởng FIFA ASEAN Cup 2026 giờ chỉ bằng ASEAN Cup 2026?

Theo các nguồn tin từ truyền thông Đông Nam Á, mức thưởng dành cho tân vương đã bị hạ từ con số 1 triệu USD ban đầu xuống chỉ còn 650.000 USD (gần 17 tỷ đồng). Khoản điều chỉnh này tương đương với mức cắt giảm lên tới 350.000 USD (tức 35%), đưa phần thưởng của giải đấu về mức tương đương với ASEAN Hyundai Cup 2026.

Trang ASEANFOOTBALL khẳng định rằng không chỉ mức thưởng chung cuộc bị giảm sâu, toàn bộ các khoản tiền thưởng bổ sung cho từng trận thắng vốn được lên kế hoạch từ trước cũng được cho là đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Điều này giúp FIFA tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ và tiền đó có thể bù đắp cho những thiếu hụt dự kiến trong lần đầu tiên tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026.

Động thái bất thường này diễn ra giữa bối cảnh ban tổ chức đang đối mặt với bài toán nan giải về thương mại, đặc biệt là khâu phân phối bản quyền phát sóng. Ban đầu, mức giá được đưa ra để sở hữu quyền truyền hình giải đấu rơi vào khoảng 3 triệu USD. Tuy nhiên, trước sự dè dặt từ các đối tác truyền thông, con số này sau đó đã phải giảm xuống còn 2 triệu USD nhằm tìm kiếm thêm người mua.

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Các đội tuyển Đông Nam Á sẽ không được nhận tiền thưởng thắng từng trận

Dù đã chủ động hạ giá chào bán, tình hình thực tế vẫn không mấy khả quan khi đến nay các thỏa thuận bản quyền phát sóng mới chỉ được chốt thành công tại vỏn vẹn 3 quốc gia (tính đến ngày 22/9). Bên cạnh đó, việc 2 đội tuyển đến từ thị trường tỷ dân là Trung Quốc và Ấn Độ bỏ giải cũng ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch của FIFA. Cơ quan này gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác tài trợ khi mà 2 thị trường khổng lồ đã quay lưng lại với giải đấu.

Dù hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức nào khẳng định việc thắt chặt cơ cấu tiền thưởng xuất phát trực tiếp từ sự sụt giảm nguồn thu bản quyền truyền hình, song sự trùng hợp về mặt thời điểm đã dấy lên rất nhiều dấu hỏi lớn. Sự việc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút tài chính đối với các đội tuyển tham dự, mà còn bộc lộ những thách thức thương mại đáng kể mà giải đấu phải đối mặt ngay trong lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Đặng Lai
#FIFA #ASEAN Cup #bản quyền #thưởng #thương mại #tài trợ #FIFA ASEAN Cup 2026 #Việt Nam #Việt Nam vs Thái Lan

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