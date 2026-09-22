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Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan ở đâu, kênh nào?

Hương Ly

TPO - Trận đại chiến giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 20 diễn ra lúc 12h00 ngày 22/9 (giờ Hà Nội). Khán giả có thể theo dõi trận đấu này trên hệ thống của một số đơn vị truyền hình Việt Nam.

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Ảnh: ﻿Minh Hưng.

Theo lịch phát sóng Asiad 20, khán giả có thể theo dõi trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam trên kênh VTV6. Khán giả xem trực tuyến có thể truy cập ứng dụng VTVgo - nền tảng được VTV ưu tiên đăng tải các luồng livestream thi đấu đồng thời và nội dung xem lại tại Asiad 20. Các hạ tầng tiếp sóng sự kiện gồm FPT Play, MyTV, TV360, VTVCab, VTVprime và SCTV.

Đây là trận đại chiến định đoạt vị trí của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại bảng đấu ở môn bóng đá nam Asiad 20. Nhiệm vụ tối thiểu mà U23 Việt Nam cần đạt được là giành một điểm trước U23 Uzbekistan, qua đó tự đoạt vé tiến vào tứ kết với tư cách nhì bảng. Theo kịch bản tốt nhất, U23 Việt Nam quyết tâm thắng U23 Uzbekistan để giành trọn 3 điểm và chiếm lấy vị trí đầu bảng.

So với 2 trận gặp U23 Kuwait và U23 Philippines, cuộc đối đầu U23 Uzbekistan sẽ khó khăn cho U23 Việt Nam. Đối thủ sở hữu lực lượng vượt trội, có kinh nghiệm chinh chiến dạn dày và gặt hái được nhiều thành tích nổi trội ở các giải trẻ của bóng đá châu Á. Đây là trận đấu để kiểm chứng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh mạnh đến đâu, trong mặt bằng cuộc chơi tại Asiad 20.

Nhắc đến U23 Uzbekistan, khán giả sẽ nghĩ ngay đến trận chung kết giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. 8 năm trước, 2 đội cống hiến cho khán giả trận đấu mãn nhãn giữa cơn mưa tuyết, nơi Quang Hải vẽ cầu vồng tuyệt đẹp nhưng không thể giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch.

Các trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ở cấp độ trẻ luôn diễn ra hấp dẫn và có nhiều bàn thắng. Trên mọi cấp độ, Uzbekistan là "ông kẹ" của Việt Nam. Do đó, cuộc đối đầu lần này cũng là cơ hội để U23 Việt Nam trả lại món nợ năm xưa. Biết rằng đối thủ được đánh giá cao hơn nhưng cơ hội để U23 Việt Nam giành chiến thắng không phải bất khả thi.

Hãy cùng ủng hộ thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cho trận đấu quyết định tại vòng bảng. Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt, Quốc Cường, Phi Hoàng và các ngôi sao của U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu khó khăn nhất nhưng cũng đáng để bung sức nhất tại vòng bảng Asiad 20.

Hương Ly
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