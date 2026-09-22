Trực tiếp Asiad ngày 22/9: Hưng Nguyên và Quang Thuấn vào chung kết bơi 400 m hỗn hợp nam

TPO - Trong cuộc thi vòng loại 400 m hỗn hợp nam vừa kết thúc, Quang Thuấn với thành tích 4 phút 23 giây 55. Hưng Nguyên đứng thứ 5 với thành tích 4 phút 24 giây 33. Cả 2 kình ngư này đều giành quyền vào chung kết, mở ra hy vọng tranh huy chương.

report U23 Philippines bất ngờ mở tỷ số trước U23 Kuwait U23 Philippines dù đã bị loại nhưng vẫn thi đấu với tinh thần rất cao. Đội bóng này vừa mở tỷ số, khiến U23 Kuwait càng hẹp cửa đi tiếp. Đây là tin rất vui cho đội tuyển U23 Việt Nam. Rublico (phải) là người mở tỷ số cho U23 Philippines report Hưng Nguyên và Quang Thuấn vào chung kết bơi 400 m hỗn hợp nam Trong cuộc thi vòng loại 400 m hỗn hợp nam vừa kết thúc, Quang Thuấn với thành tích 4 phút 23 giây 55. Hưng Nguyên đứng thứ 5 với thành tích 4 phút 24 giây 33. Cả 2 kình ngư này đều giành quyền vào chung kết, mở ra hy vọng tranh huy chương. report Nguyễn Thị Thật chỉ xếp hạng 27 ở nội dung đường trường xuất phát đồng hàng nữ Trong nội dung xe đạp đường trường xuất phát đồng hàng nữ khởi tranh vào sáng nay, niềm hy vọng hàng đầu của thể thao Việt Nam là Nguyễn Thị Thật chỉ cán đích ở vị trí 27. Cô về sau 2 đồng đội là Thu Mai (xếp hạng 21), Nguyễn Thị Thi (26). Những kết quả này không giúp các cua rơ Việt Nam giành huy chương. report Kết quả thi của đội tuyển bắn súng Việt Nam không được công nhận Như đã thông tin, cặp vận động viên Thanh Thảo và Tâm Quang đã kết thúc phần thi vòng loại súng trường đồng đội nam nữ với điểm số 631,7. Tuy nhiên sau khi xem xét lại trang bị thi đấu, các trọng tài tuyên bố đội tuyển Việt Nam không đáp ứng yêu cầu và bị loại. Đội không thể tham dự phần tranh huy chương vàng nội dung này. ảnh: Đồng Nguyên Khang report Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thắng dễ Kazakhstan Sau 3 ván dễ dàng, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã vượt qua Kazakhstan với tỷ số 3-0. Đội cán đích Asiad 20 ở vị trí thứ 7. Nhưng chắc chắn đây không phải kết quả hài lòng với đội tuyển nữ Việt Nam. report Tại môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh chỉ đăng ký thi đấu cự ly 10.000m Nguyễn Thị Oanh vừa có quyết định bất ngờ khi cô xin rút khỏi cự ly 5.000m. VĐV hàng đầu của Việt Nam chỉ tập trung thi đấu nội dung 10.000m. report Karate Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 5-0, vào chung kết Sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Nepal, các VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở trận bán kết. Họ giúp đội tuyển karate Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa để giành quyền vào chung kết. Trận tranh HCV sẽ diễn ra giữa Việt Nam và Iran, dự kiến vào chiều nay. ảnh: B.L report Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đấu Kazakhstan Sau khi thua Indonesia 0-3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn trận tranh 7-8 với Kazakhstan. Đối thủ yếu hơn về mọi mặt nên các cô gái đang lấn lướt trận đấu. Sau set 1, Việt Nam dẫn 1-0 và đội cũng đang áp đảo trong set 2. report Bắn súng Việt Nam vào chung kết nhưng không được công nhận kết quả? Trong trận đấu vòng loại súng trường đồng đội nam nữ, cặp Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đã thi đấu tốt, cán đích ở vị trí thứ 4 với 631,7 điểm. Đôi VĐV này sẽ tiến vào chung kết tranh chấp huy chương.

Tuy nhiên theo thông tin lãnh đội cập nhật với phóng viên báo Tiền Phong tại Nagoya, BTC kiểm tra trang bị và đánh giá đội Việt Nam không đảm bảo tiêu chuẩn. Tiền Phong sẽ cập nhật sớm nhất kết quả cuối cùng. report Các VĐV karate ra quân nhẹ nhàng trong ngày 22/9 Môn karate, đội kata nữ Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên bắt đầu thi đấu từ tứ kết. Trong trận gặp Nepal, đội đã nhẹ nhàng giành chiến thắng 5-0. Ba năm trước tại Hàng Châu, Ngọc Trâm cùng Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương giành HCV nội dung này. Sau khi Uyên và Phương lần lượt rời đội, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên được chuẩn bị, cấy ghép vào đội hình trong 2 năm qua để hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch Asiad 20. ảnh: B.L report Bóng chuyền bãi biển mở hàng thuận lợi cho đoàn thể thao Việt Nam Trong 2 trận đấu vòng loại dành cho nữ, các VĐV Việt Nam đã khởi đầu nhẹ nhàng với các chiến thắng 2-0. Mỹ Nga - Hồng Hạnh đánh bại cặp VĐV Macau Trung Quốc. Tỷ số 2 set là 21-13 và 22-20. Trong khi đó, Tường Vy và Ngọc Lan cũng có chiến thắng tương tự trước đối thủ Mông Cổ.

Ngày thi đấu thứ hai (21/9) của Asiad 2026 chứng kiến nhiều diễn biến sôi động và tích cực của Đoàn Thể thao Việt Nam khi tranh tài ở 8 môn thi đấu. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào màn chạm trán mang tính quyết định giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và kình địch Thái Lan tại lượt trận cuối bảng E.

Sau hai thất bại ở các lượt đấu trước, cả hai đội buộc phải dốc toàn lực nhằm tìm kiếm cơ hội đi tiếp. Trên sân cỏ, cuộc so tài đã diễn ra vô cùng chặt chẽ và giằng co. Dù phải đối mặt với sức ép liên tục từ phía Thái Lan trong hiệp hai, hàng thủ Việt Nam dưới sự chỉ huy vững chắc của thủ môn Kim Thanh đã thi đấu kỷ luật, xuất sắc bảo toàn mành lưới.

Kết quả hòa 0-0 kịch tính là vừa đủ để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc giành quyền vào vòng tứ kết với tư cách đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, đồng thời khép lại hành trình của đối thủ truyền kiếp tại giải đấu.

Bên cạnh niềm vui trên sân cỏ, bảng tổng sắp huy chương của thể thao Việt Nam cũng đón nhận thêm tin vui từ sàn đấu võ thuật. Ở môn karate, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly đã có màn thể hiện bản lĩnh khi đánh bại đối thủ chủ nhà Nhật Bản bằng luật ưu thế Senshu trong trận tranh hạng ba nội dung kumite nữ hạng 68kg, qua đó mang về tấm huy chương đồng quý giá.

Đáng tiếc là ở hạng cân 67kg nam, đồng đội Khuất Hải Nam không thể nối dài niềm vui khi để thua trước đại diện Đài Bắc Trung Hoa ở trận tranh huy chương đồng.

Không dừng lại ở đó, ngày thi đấu 21/9 còn mở ra thêm nhiều triển vọng sáng giá cho đoàn Việt Nam ở những vòng tranh tài tiếp theo. Môn thể dục dụng cụ ghi nhận phong độ ấn tượng khi có tới 3 vận động viên giành vé vào chung kết các nội dung cá nhân, gồm Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng), Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo) và Trịnh Hải Khang (nhảy chống). Ở môn bơi, đội tuyển tiếp sức 4x200m tự do nam cũng xuất sắc ghi tên mình vào lượt bơi chung kết với thành tích 7 phút 21 giây 62 ở vòng loại.

Dù vẫn còn những tiếc nuối khi kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên chỉ xếp thứ 9 chung cuộc ở chung kết 200m hỗn hợp nữ, bóng chuyền nữ để thua Indonesia ở trận phân hạng hay võ sĩ quyền anh Nguyễn Đức Ngọc dừng bước tại vòng loại trước đối thủ Qatar, ngày 21/9 nhìn chung vẫn là một ngày thi đấu bản lĩnh. Tấm vé vào tứ kết của đội tuyển bóng đá nữ cùng tấm huy chương đồng karate đã tiếp thêm động lực to lớn cho đoàn Thể thao Việt Nam trên hành trình giành thêm những kết quả ấn tượng trong ngày thi đấu 22/9.