HLV Đinh Hồng Vinh nói gì sau khi U23 Việt Nam vào tứ kết Asiad 20?

TPO - Trong trận đấu diễn ra chiều 22/9 tại Nagoya, đội tuyển U23 Việt Nam đã để thua U23 Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn giành quyền vào tứ kết Asiad 20.

HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò đã hoàn thành mục tiêu vào tứ kết Asiad 20

Đội tuyển U23 Việt Nam dù vậy vẫn giành vé vào tứ kết Asiad 20 với vị trí nhì bảng C, đứng sau U23 Uzbekistan toàn thắng cả 3 trận sau. Như vậy U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu.

Chia sẻ sau trận, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, BHL đã yêu cầu các cầu thủ nhập cuộc thận trọng trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, việc U23 Uzbekistan đẩy cao tốc độ cùng một thoáng thiếu tập trung đã khiến đội phải nhận bàn thua sớm.

“Sau bàn thua, U23 Việt Nam chơi tự tin trở lại, kiểm soát bóng. Nhưng Xuân Bắc gặp chấn thương làm suy giảm khả năng cầm nhịp chuyển đổi trạng thái. Ở hiệp một, chúng tôi tạo được cơ hội. Nếu có bàn gỡ hòa, cục diện có thể đã khác trong hiệp hai”-ông Đinh Hồng Vinh nói.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, trong bối cảnh sự chuẩn bị của đội cho Asiad 20 gặp một số vấn đề như thời gian tập trung ngắn, lực lượng không đầy đủ từ đầu thì ông hài lòng với tinh thần của các học trò.

Mặc dù vậy, ông cũng thẳng thắn thừa nhận một số khía cạnh chưa tốt của đội, như lối chơi chậm nhịp, khả năng khai thác tấn công ở 1/3 cuối sân chưa tốt. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, bên cạnh đó thời tiết nắng nóng, oi bức cũng ảnh hưởng đến các cầu thủ.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết sẽ là đội thắng trong cuộc cạnh tranh vị trí đầu bảng ở bảng D, U23 Saudi Arabia và U23 Hàn Quốc. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết gặp đối thủ nào thì U23 Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng tâm lý để chiến đấu.