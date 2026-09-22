Trực tiếp Asiad ngày 22/9: Đội Kata giành HCV đầu tiên ở Asiad 20 cho thể thao Việt Nam

report Các VĐV karate ra quân nhẹ nhàng trong ngày 22/9

Môn karate, đội kata nữ Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên bắt đầu thi đấu từ tứ kết. Trong trận gặp Nepal, đội đã nhẹ nhàng giành chiến thắng 5-0.

Ba năm trước tại Hàng Châu, Ngọc Trâm cùng Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương giành HCV nội dung này. Sau khi Uyên và Phương lần lượt rời đội, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên được chuẩn bị, cấy ghép vào đội hình trong 2 năm qua để hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch Asiad 20.