Kình ngư Yumeki Kojima và tấm huy chương vàng Asiad ‘trao truyền’ qua hai thế hệ

TPO - Đường đua xanh ở Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo sáng 22/9 chứng kiến một câu chuyện hiếm có: VĐV 17 tuổi Yumeki Kojima giành HCV 400m hỗn hợp cá nhân và xác lập kỷ lục Asiad, đúng 20 năm sau khi cha anh - Takamitsu Kojima cũng bước lên bục cao nhất Á vận hội với hai tấm HCV tiếp sức tại Doha 2006.

Khát vọng tuổi 17, tấm HCV và kỷ lục Asiad

Không nhiều VĐV 17 tuổi bước vào một trận chung kết lớn với tâm thế đã kiệt sức. Nhưng đó chính xác là những gì Yumeki Kojima trải qua trước khi làm nên chuyện ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam tại Asiad 20.

Kình ngư Yumeki Kojima trên đường đua xanh của Asiad 20.

Hai ngày trước đó, cậu học sinh trường Toyokawa (Aichi) đã tranh tài ở cả 200m hỗn hợp lẫn vòng loại 400m, và thừa nhận cơ thể "mệt mỏi rã rời" sau chuỗi thi đấu dày đặc. Ở vòng loại, Kojima về nhì, chậm hơn chỉ 0,49 giây so với đàn anh Matsushita Tomoyuki - người vừa lập kỷ lục châu Á 4 phút 05 giây 83 cách đây ba tuần. Vì thế, cậu quyết định dồn hết những gì còn lại cho một lần bơi duy nhất: trận chung kết.

Và cú bứt tốc ấy đã viết nên lịch sử. Kojima về đích với thành tích 4 phút 07 giây 02, phá kỷ lục Asiad đã tồn tại hơn một thập kỷ của huyền thoại Hagino Kosuke, đồng thời là thành tích cá nhân tốt nhất từ trước đến nay của chính mình.

Matsushita về nhì, mang về cú đúp huy chương cho đội tuyển Nhật Bản ở nội dung được xem là khắc nghiệt bậc nhất làng bơi. Trước đó hai hôm, chính Kojima cũng đã có tấm HCB nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, chỉ chịu thua Matsushita 0,06 giây trong một cuộc rượt đuổi nghẹt thở.

Yumeki Kojima giành HCV 400m bơi hỗn hợp cá nhân và xác lập kỷ lục Asiad.

Đêm trước trận chung kết, Kojima có một cuộc gặp gỡ tiếp thêm lửa: anh chụp ảnh cùng Leon Marchand, kình ngư người Pháp đang giữ kỷ lục thế giới cả hai nội dung hỗn hợp cá nhân và vừa giành cú đúp vàng Olympic Paris 2024.

Marchand khi đó có mặt tại Nhật Bản dự một sự kiện quảng bá. Kojima đăng bức ảnh lên Instagram cá nhân kèm lời chú thích ngắn gọn, đại ý rằng một ngày nào đó cậu muốn đạt được thành công như thần tượng. Tuyên ngôn của một thiếu niên 17 tuổi, nhưng đặt trong bối cảnh cậu vừa xô đổ kỷ lục Asiad tồn tại hơn 10 năm, nó không hề viển vông.

20 năm cho một đỉnh cao mới của nhà Kojima

Nếu chiến tích của Yumeki Kojima trên đường bơi đã đủ ấn tượng, thì phần khiến câu chuyện trở nên đặc biệt lại nằm ở một cái tên khác: Takamitsu Kojima, người cha 45 tuổi của kình ngư Nhật Bản.

Hai thập kỷ trước, cũng chính tại Á vận hội - khi đó tổ chức ở Doha năm 2006 - ông Takamitsu, khi ấy là một chân bơi tự do trong đội tuyển Nhật Bản, đã cùng đồng đội giành trọn hai tấm HCV ở các nội dung tiếp sức 4x100m và 4x200m tự do nam. Đó là những chiến tích tập thể, đạt được nhờ sự ăn ý của cả một đội hình, khác hẳn với con đường đơn độc mà người con trai vừa đi qua để đứng trên bục cao nhất một mình.

Trước giờ xuất phát trận chung kết, ông Takamitsu đã gửi cho con trai qua ứng dụng nhắn tin LINE một lời động viên ngắn gọn: “Cố thêm một lượt nữa nhé!”. Và 20 năm sau ngày cha đứng trên bục vinh quang ở Doha, đến lượt con trai làm điều tương tự, cũng dưới màu áo đội tuyển Nhật Bản, cũng tại một kỳ Á vận hội.

Ông Takamitsu Kojima, người đoạt HCV ở Asiad 2006, có mặt trên khán đài cổ vũ cho con trai mình tại Aichi-Nagoya.

Điều thú vị là trong phần lớn thời thơ ấu, Yumeki Kojima gần như không biết nhiều về sự nghiệp thi đấu của cha. Cậu bắt đầu tập bơi từ năm 3 tuổi, và chính ông Takamitsu là người trực tiếp chỉ dạy những sải bơi đầu đời cho con. Nhưng bản thân Yumeki Kojima thừa nhận chưa từng được xem cha thi đấu, và cũng "không mấy khi để tâm" đến quá khứ ấy.

Ngay cả khi giành HCV 200m ngửa tại Cúp Liên Thái Bình Dương hồi tháng 8 vừa qua - danh hiệu quốc tế cấp cao đầu tiên trong sự nghiệp - và được phóng viên hỏi về việc cha cũng từng dự giải đấu này năm 2006, Yumeki Kojima chỉ đáp gọn: "Giờ tôi mới biết”.

Đó có thể là một chiến thuật để tránh khỏi cái bóng quá lớn của người cha. Nhưng dù muốn hay không, Yumeki Kojima không tránh được những nét tương đồng âm thầm tạo nên một "phiên bản" hoàn hảo của ông Takamitsu.

Những người xung quanh Yumeki Kojima nhiều lần nhận xét cậu giống cha đến lạ: từ kiểu đá chân bắt chéo đặc trưng khi bơi ngửa, tư thế cơ thể luôn giữ thăng bằng gần như tuyệt đối trên mặt nước, cho đến cả tính cách kiệm lời, hiếm khi để lộ cảm xúc. Chính Kojima cũng thừa nhận, khi nghe nhiều người nói cậu bơi và cư xử giống cha, cậu mới "thấy thuyết phục".

Trên đường đua xanh, Yumeki Kojima cho thấy anh có rất nhiều nét tương đồng với cha mình.



Hai mươi năm, một đường đua xanh, một sợi dây kết nối của nhà Kojima. Người cha ngày ấy góp một phần vào tập thể để chạm tới đỉnh châu Á; người con hôm nay một mình bước ra khỏi cái bóng của cha, viết tên mình vào lịch sử bằng một kỷ lục Asiad và tấm HCV cá nhân đầu tiên của gia đình.

Với một thiếu niên dám đặt mục tiêu vượt qua nhà vô địch Olympic ngay trước thềm trận đấu khó nhất của mình, chặng đường phía trước của Yumeki Kojima có thể còn rực rỡ hơn những gì người cha từng đi qua.