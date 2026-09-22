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Thể thao

Ban tổ chức Asiad 20 lên tiếng về suất ăn của VĐV

Nguyễn Khánh

TPO - Trước những thông tin trên mạng xã hội về chất lượng bữa ăn tại Asiad 20, Ban tổ chức khẳng định suất ăn bị phản ánh tại địa điểm thi đấu teqball không phải do mình cung cấp, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị liên quan để phục vụ tốt nhất có thể các đoàn thể thao.

Ngày 22/9, Ban tổ chức Asiad 20 đăng thông báo chính thức trên trang web của đại hội, đề cập đến những thông tin liên quan dịch vụ lưu trú và ăn uống dành cho các đoàn VĐV. Động thái này được đưa ra sau khi một số hình ảnh và bình luận về điều kiện ăn uống tại đại hội được chia sẻ trên mạng xã hội.

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Các VĐV Thái Lan chia sẻ thông tin về bữa ăn tại Asiad 20 trên mạng xã hội.

Đáng chú ý là những phản ánh liên quan suất ăn tại địa điểm thi đấu teqball. Ngày 17/9, truyền thông Thái Lan đăng hình ảnh bữa ăn của đội tuyển nước này, gồm cơm, súp, ba miếng thịt gà, bông cải xanh và một món ăn được mô tả giống japchae của Hàn Quốc. Hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên Facebook, trong đó HLV trưởng đội teqball Thái Lan có những bình luận mang tính hài hước về khẩu phần và số lượng rau được lựa chọn.

Tuy nhiên, Ban tổ chức Asiad 20 cho biết suất ăn nói trên không phải do ban tổ chức cung cấp. Theo thông báo chính thức, những suất ăn được phản ánh tại địa điểm thi đấu teqball thuộc trách nhiệm của đơn vị liên quan đến môn thể thao này, thay vì hệ thống dịch vụ ăn uống do Ban tổ chức Asiad 20 thiết lập.

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Những thông tin về bữa ăn của VĐV Thái Lan được truyền thông nước này đăng tải.

Ban tổ chức đồng thời cho biết tại các cơ sở lưu trú dành cho các đoàn thể thao, công tác phục vụ ăn uống đã được tổ chức theo nhu cầu của từng môn thi đấu, thời gian thi đấu và lịch tập luyện. Các yêu cầu riêng liên quan đến dị ứng thực phẩm cũng như những hạn chế về ăn uống xuất phát từ tôn giáo và văn hóa của từng đoàn được tiếp nhận và xử lý với sự phối hợp của các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Một trong những điểm được Ban tổ chức nhấn mạnh là quy mô lựa chọn thực phẩm tại khu vực làng VĐV. Theo thông tin được công bố, hơn 100 loại món ăn được phục vụ theo hình thức buffet tại các địa điểm lưu trú, trong đó có cả tàu du lịch và các cơ sở được sử dụng làm nơi ở cho VĐV.

Ban tổ chức cũng cho biết đang phối hợp với các doanh nghiệp và đơn vị liên quan để bảo đảm việc tiếp nhận các đoàn thể thao diễn ra thuận lợi. Trước đó, một số vấn đề liên quan việc tiếp nhận VĐV lên tàu lưu trú ngày 16/9 cũng gây chú ý.

Ban tổ chức khẳng định nguyên nhân chậm trễ không phải do việc họ không chuyển thông tin lưu trú vào hệ thống, mà chủ yếu xuất phát từ thời gian cần thiết để xử lý một số giấy tờ chưa đầy đủ do các đoàn cung cấp.

Việc vận hành tàu được thực hiện với sự phối hợp của Costa Cruises - hãng du thuyền của Italy, và JTB, tập đoàn du lịch Nhật Bản được Ban tổ chức ủy thác một số hoạt động phục vụ các đoàn VĐV.

Trong thông báo ngày 22/9, Ban tổ chức không chỉ giải thích về những thông tin đang được đề cập mà còn nhấn mạnh sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến từ các đoàn VĐV. Cơ quan này cho biết sẽ phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và các cơ quan liên quan, duy trì hoạt động của hệ thống lưu trú, ăn uống đã được chuẩn bị, đồng thời thực hiện những cải thiện cần thiết để các đoàn có thể yên tâm thi đấu.

Nguyễn Khánh
Nikkan Sports
#Asiad 20 #suất ăn #VĐV #teqball #dịch vụ #ban tổ chức

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